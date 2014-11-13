Sony Xperia Z4 serisi, 5 Ocak'ta tanıtılabilir





Ocak ayındaki CES tüketici elektroniği fuarını yeni modellerini tanıttığı geleneksel bir etkinlik haline getiren Sony'nin gelecek yıl ki CES 2015 fuarı için hazırladığı etkinlik programı da belli oldu.





Firma 5 Ocak 2015 tarihinde Las Vegas yerel saati ile 17.00'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda Xperia Z4 serisinin lanse edilmesi bekleniyor. Seride yine Xperia Z4, Xperia Z4 Compact ve Xperia Z4 Tablet modelleri yer alacak. Ancak Xperia Z4 Compact'ın Z1-Z3 çizgisi nedeniyle bu etkinlikte olmaması ve gelecek seneye kalması ihtimali mevcut.





Sony tüketicinin taleplerine daha hızlı cevap verebilme adına her yıl iki amiral gemi modeli piyasaya sürme stratejisi benimsemişti. Ancak gerek bu yıl ki Xperia Z2 ve Xperia Z3 arasında çok büyük farklar olmaması gerekse de rakip amiral gemi modellerinin donanım olarak daha önde olması firmaya geri adım attırmıştı. Firma gelecek yıldan itibaren her yıla tek bir amiral gemisi stratejisini uygulayacak.





Sony'nin Xperia Z4 ile neler sunacağı bilinmiyor ancak 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 805 yongaseti, 22MP çözünürlüğünde yeni nesil Exmor RS sensör beklenen özellikler arasında. Xperia Z4 Compact ve Z4 Tablet de ekran hariç muhtemelen benzer özellikleri benimseyecek.

http://blog.sony.com/ces/