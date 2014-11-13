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Sony Xperia Z4 serisi, 5 Ocak'ta tanıtılabilir

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia Z4 serisi, 5 Ocak'ta tanıtılabilir

Ocak ayındaki CES tüketici elektroniği fuarını yeni modellerini tanıttığı geleneksel bir etkinlik haline getiren Sony'nin gelecek yıl ki CES 2015 fuarı için hazırladığı etkinlik programı da belli oldu.

Firma 5 Ocak 2015 tarihinde Las Vegas yerel saati ile 17.00'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda Xperia Z4 serisinin lanse edilmesi bekleniyor. Seride yine Xperia Z4, Xperia Z4 Compact ve Xperia Z4 Tablet modelleri yer alacak. Ancak Xperia Z4 Compact'ın Z1-Z3 çizgisi nedeniyle bu etkinlikte olmaması ve gelecek seneye kalması ihtimali mevcut. 

Sony tüketicinin taleplerine daha hızlı cevap verebilme adına her yıl iki amiral gemi modeli piyasaya sürme stratejisi benimsemişti. Ancak gerek bu yıl ki Xperia Z2 ve Xperia Z3 arasında çok büyük farklar olmaması gerekse de rakip amiral gemi modellerinin donanım olarak daha önde olması firmaya geri adım attırmıştı. Firma gelecek yıldan itibaren her yıla tek bir amiral gemisi stratejisini uygulayacak. 

Sony'nin Xperia Z4 ile neler sunacağı bilinmiyor ancak 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 805 yongaseti, 22MP çözünürlüğünde yeni nesil Exmor RS sensör beklenen özellikler arasında. Xperia Z4 Compact ve Z4 Tablet de ekran hariç muhtemelen benzer özellikleri benimseyecek.  

http://blog.sony.com/ces/ Yorum Yaz
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denixt 4 yıl
Doğru sony geriden geliyordu ama hepsinin önüne geçti şu an android platformunda en akıcı arayüze sahip telefon ve gsmarenanın yaptığı ankete göre dünyanın en iyi telefonu seçildi z3 ve z3 compact
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Teknode 4 yıl denixt
denixt
Doğru sony geriden geliyordu ama hepsinin önüne geçti şu an android platformunda en akıcı arayüze sahip telefon ve gsmarenanın yaptığı ankete göre dünyanın en iyi telefonu seçildi z3 ve z3 compact

Z3 serisi zaten cok begenilmis ama firma cihaz satmasina ragmen kar edemiyor henuz. Umarim duzelir her sey. Sony nin tasarimi disinda beni kendine ceken bir marka yok ciddi ciddi. Gercekten mobil cihazlara kuserim seri devam etmezse bu cizgiyle.
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gokhangokhan33 4 yıl
yeter ya millet bi bıkmadı arkadaş z serisi çıktı z1 z2 z3 z4 sonu yokmu bunların
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ø 4 yıl
Bence Android alacaklar hiç almasın bu serileri beklesin. Şu an ki bütün Android modeller ara model. 1 sene sonra bugünün amiral gemileri orta segmente düşecek.
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~Lion King~ 4 yıl
Z4'ten sonra Sony, senede 1 amiral gemi tanıtmayı planladığından son telefonunda turnayi gozunden vurmak siteyip 810u koyacaktir diye dusunuyorum
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se_runtome 4 yıl ~Lion King~
Kardeş inan bunu bende o kadar çok istiyorum ki anlatmam. Yoksa 805 büyük bir hayal kırıklığı olur. Beklemeye devam. Sırf bu yüzden z3 beklemede kaldı. Hayırlısı.
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Glorfindel1907 4 yıl
Geç kalmıştı zaten
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se_runtome 4 yıl
sony her zaman ki geriden gitmeye devam edecek gibi.
ortalıkta dolaşan haberlerde ki kesin olmayan tahminler 810 soc derken
bugun phonearena da z4 805 ile gelebilir diyor.
artık alıştığımız bir sony klasiği tıbkı z3 de olduğu gibi 805 deyipde 801ac çıkması.

hoş bu haberler dolaştığında hiç bir zaman resmi ağızlardan bir haber olmamıştı.
şimdi z4 de 810 diye asparagas haberlerle milleti yanıltıyorlar.beklemeye devam 805 olursa şayet z3 tadından yenmez fiyat düşer.tıbkı z2 gibi
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nty35 4 yıl
Hakikaten s805 ile gelirse sony mobile karında azalma olur
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xmasx 4 yıl
Zaten 810 ile gelmezse direkt cope at.
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oguzkayra 85 4 yıl
sony z4 ile ilgili 50 haber yayımlanmışa 48'i snapdragon 810 diyor bence de snapdragon 810 ile gelir Sony'nin donanıma yüklenmesi lazım....
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FaLCoN^ 4 yıl
Z4 çıksada z3 alsak.
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Akasha_Ether 4 yıl
Şimdi ben z3 alacak bir müşteri olsam Sony'nin en iyi telefonu diye. Bu haberden sonra anında vaz geçerdim.
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