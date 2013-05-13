Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony Xperia ZR resmi olarak tanıtıldı

6 yıl
6,3b
1
179
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Xperia ZR resmi olarak tanıtıldı

Sony'nin suya ve toza dayanıklı ikinci Xperia telefonu olarak öne çıkan Xperia ZR modeli firmanın resmi Facebook ve YouTube hesabı tarafından teknoloji dünyasına tanıtıldı.

Model Xperia Z'nin biraz daha altında konumlanırken, 1.5m mesafeye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip. Bu, Xperia Z'den bir sertifika sınıfı daha ileri. Sony su altı sporlarına meraklı kullanıcılar için 1.5 metreye kadar HDR destekli video kaydı yapabilmelerine imkan tanıyor. 

Xperia ZR modelinde 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro işlemci ve Adreno 320 grafik birimine yer verilmiş. TFT ekran ise 4.6 inç boyutunda ve 720p çözünürlüğe sahip. Ekranda Bravia Engine 2 motoru ile desteklenen ve parlak güneş ışığında bile yansıma yapmayan OptiContrast teknolojisine yer veriliyor.

2GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 13MP çözünürlükte Exmor RS kamera, LTE, NFC, Walkman albüm uygulaması, IP55/IP58 suya ve toza dayanıklılık sertifikası, 2300mAh batarya ve Android 4.1.2 şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Modelin kalınlığı 10.4mm iken, ağırlık ise 140gr. Modelin Türkiye resmi sayfası da faaliyete geçmiş durumda. Bu da kısa süre içerisinde ülkemizde de satışa sunulacağını gösteriyor.




http://www.sonymobile.com/tr/products/phones/xperia-zr/specifications/#tabs Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Normsoner 6 yıl en beğenilen
xperia sp alıcakken bu nerden cıkdı arkadaş
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alirzaturgt 6 yıl
Sp'den vazgeçenler? :)
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 6 yıl
HD ekran yapsalar full hd ile arasındaki görüntü farkını(5 inçe kadar) kimse anlayamaz ve oyunlardada 2 kat performans alınmış olur adreno 600 de en az 2 sene yeterde artardı bile ama kapitalizmin kölesi olmuş bu milleti görünce adamlar böyle mantıklı hareket etmez tabi :)
HD ekran yapsalar full hd ile arasındaki görüntü farkını(5 inçe kadar) kimse anlayamaz ve oyunlardada 2 kat performans alınmış olur adreno 600 de en az 2...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
kırılanhayaller 4 yıl
Şuana kadar gördüğüm en şık telefon az daha ince olsa mükemmel derdim..

telefona o kadar para vermek hiç içimden gelmiyor. Sony saçma sapan işler uzunden bu telefona yazık ediyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kfy-1907 4 yıl
On kamerasi gercekten cok kotu bu arada ona bi sey diyemem
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lil Bloodred Ridin Hood 4 yıl kfy-1907
kfy-1907
On kamerasi gercekten cok kotu bu arada ona bi sey diyemem

Haklısınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
ben bu telefonun kullanıcısıyım hatta bugun hakem heyetıne basvuruda bulunup yuzde yuz ıade ısıcem kesınlıkle su gecırıyor cok yavas kamrera berbat ılk once ekranından kotu gozuktugunu ama bılg.atınca degıscegını dusundum bılg.da bıle goruntuler berbat ama sarjı cok ıı gıdıyo oda stamanıa modu ıle tabı ozamnda butun ozellıkler en alt sevıyede calısıyo..en kotu yanı ıse sony kesınlıkle urunune sahıp cıknıyo uretıyo satıyo servısınıde teleservice dıe bu kuruma bırakıyo oda ıstedıgı gıbı at kosturuyo..su gecırmez olsa bıle tel su alıyosa kı 30 dk 1.5 dede deıl 10 snyelıgıne 30cm suya bıle gırse yanı kabul etmıyolar tel servıs dısı kalıyo almayın kesınlıkle..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kfy-1907 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ben bu telefonun kullanıcısıyım hatta bugun hakem heyetıne basvuruda bulunup yuzde yuz ıade ısıcem kesınlıkle su gecırıyor cok yavas kamrera berbat ılk once ekranından kotu gozuktugunu ama bılg.atınca degıscegını dusundum bılg.da bıle goruntuler berbat ama sarjı cok ıı gıdıyo oda stamanıa modu ıle tabı ozamnda butun ozellıkler en alt sevıyede calısıyo..en kotu yanı ıse sony kesınlıkle urunune sahıp cıknıyo uretıyo satıyo servısınıde teleservice dıe bu kuruma bırakıyo oda ıstedıgı gıbı at kosturuyo..su gecırmez olsa bıle tel su alıyosa kı 30 dk 1.5 dede deıl 10 snyelıgıne 30cm suya bıle gırse yanı kabul etmıyolar tel servıs dısı kalıyo almayın kesınlıkle..

Nerden cikariyorsun daha servise bile gondermemissin telefonu gonderdin de kabul etmediler mi ? Bence telefon gayet her ozelliginin hakkini veriyor kamerasi cok kaliteli bence hakkini veriyor hizi konusunda da su ana kadar hic bi sikinti yasamadim. Ben de aldiktan sonra suya soktum telefonu su gecirdi arka ve on kamerasi 1 hafta sonra kapali kutu yenisini gonderdiler size gonderirler mi bilmiyorum ama bana gore servisin bi sikintisi yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Telefon çok güzel Z'nin bir alt modeli fakat aynı görevleri, işlevleri var. Bataryası çok iyi 2300mA. Stamina modu açıkken 6 gün dayanır diyor. Ama ben hem müzik.dinleyerek hem de internete girerek aşağı yukarı 1.5 gün de bitiriyorum. Kamerası çok hoş, çok canlı ve çok net. Fiyatı da çok uygun bence hiç tereddüt etmeden alın. Altta led ayrılmış büyük bir bölüme bildirim geldiğinde direk yanıyor ve.göz istemsiz olarak oraya gidiyor ve ne tür bildirim geldiğini kolayca görebiliyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
bugün aldım Bakude 1011.47 tl çok iyi elde tutma çok rahat, ekran ölçüleri ne büyük nede küçük diyil..çok şık led işığı var, bence xperianın en iyisi herkese tavsiye ederim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
fiyatı ne zaman düşer acaba bilen duyan var mı ? şöle bi bin lira olsa kesin alıcam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
8gb dahili hafızanın sadece 4gb'ı kullanılabilir durumdaymış, acaba hafıza kartına uygulama kurmaya imkan veriyor mu yoksa uygulamalar büyük çoğunluğunu dahili hafızaya mı kuruyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
du riechst so gut 5 yıl
Geliyor beyler daha bugun sony centerda konustuk. Hatta bununla sp arasinda kaldim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e_capkan 5 yıl
1 senelik cihaz
anca getiriyorlar



1250 yi veren adam 1500 verir z1 compact alır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Averell Dalton 5 yıl
ürün teknosaya gelmiş beyler teknosa.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mugetsuga 5 yıl Averell Dalton
gncali

ürün teknosaya gelmiş beyler teknosa.com/...

Pahalı değil mi
Gerçi SP bile hala 1000 TL.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
sony türkiye talep etse gelir güzel telefon almaya karar verdim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6315 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl OCZ Vertex 3.20 240GB SSD Video Inceleme 6 yıl Türkiye'nin ilk milli askeri dürbünleri! Özel Video 6 yıl İlk milli keskin nişancı tüfeği "Bora 12" özel video 6 yıl Milli Muharebe Tankımız "ALTAY" özel video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim