Sony Xperia ZR resmi olarak tanıtıldı





Sony'nin suya ve toza dayanıklı ikinci Xperia telefonu olarak öne çıkan Xperia ZR modeli firmanın resmi Facebook ve YouTube hesabı tarafından teknoloji dünyasına tanıtıldı.





Model Xperia Z'nin biraz daha altında konumlanırken, 1.5m mesafeye kadar su geçirmezlik özelliğine sahip. Bu, Xperia Z'den bir sertifika sınıfı daha ileri. Sony su altı sporlarına meraklı kullanıcılar için 1.5 metreye kadar HDR destekli video kaydı yapabilmelerine imkan tanıyor.





Xperia ZR modelinde 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro işlemci ve Adreno 320 grafik birimine yer verilmiş. TFT ekran ise 4.6 inç boyutunda ve 720p çözünürlüğe sahip. Ekranda Bravia Engine 2 motoru ile desteklenen ve parlak güneş ışığında bile yansıma yapmayan OptiContrast teknolojisine yer veriliyor.





2GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 13MP çözünürlükte Exmor RS kamera, LTE, NFC, Walkman albüm uygulaması, IP55/IP58 suya ve toza dayanıklılık sertifikası, 2300mAh batarya ve Android 4.1.2 şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Modelin kalınlığı 10.4mm iken, ağırlık ise 140gr. Modelin Türkiye resmi sayfası da faaliyete geçmiş durumda. Bu da kısa süre içerisinde ülkemizde de satışa sunulacağını gösteriyor.











http://www.sonymobile.com/tr/products/phones/xperia-zr/specifications/#tabs