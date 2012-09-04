Sony Xperia tipo, Akıllı Telefon Hareketi kapsamında Turkcell tarafından satışa sunuldu

Bahar dönemi sonunda Sony Mobile tarafından resmi olarak duyurulan Xperia serisinin giriş seviyesi modeli Xperia tipo, Turkcell tarafından satışa sunuldu.





3.2 inçlik 320 x 480 piksel çözünürlükte ekran, 800MHz hızında çalışan Cortex-A5 tabanlı Qualcomm MSM7225AA işlemci, Adreno 200 grafik birimi, 512MB RAM, 2.9GB depolama kapasitesi, microSD desteği, Android 4.0.3 işletim sistemi, 3.15MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, WiFi, Bluetooth 2.1, 1500mAh batarya şeklinde modelin özelliklerini saymak mümkün.





Turkcell'in belirli modellerde indirim sunduğu Akıllı Telefon Hareketi kapsamında Xperia tipo'nun peşin fiyatı 499TL olarak belirlenmiş. Tarifeye ek paketlere baktığımızda Gold Plus paket için ücretsiz, Gold paket için 9TL, Full paket 12TL, Hepsi paketi 14TL şeklinde 23TL'ye kadar 24 aylık taahhütlerle ödeme imkanları bulunuyor.





İnterneti içinde paketlerde ise 24 aylık taahhütlerde 26TL, 12 aylık taahhütlerde 46TL'den başlayan fiyatlar bulmak mümkün.





Faturasız hatlar için 24 ay taksitle 23 TL, 12 taksitle 47 TL şeklinde fiyatlandırma yapılmış. 12 ay sınırsız Facebook erişimi ve 250 MB internet de hediye ediliyor.





Akıllı Telefon Hareketi kapsamında ise MaxiPlus5 modeli 499TL, Samsung Galaxy Mini 2 499TL, Huawei Ascend Y100 339TL şeklinde belirli modellerde yüzde 30'a varan indirimler yapılıyor.