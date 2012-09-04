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Sony Xperia tipo, Akıllı Telefon Hareketi kapsamında Turkcell tarafından satışa sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bahar dönemi sonunda Sony Mobile tarafından resmi olarak duyurulan Xperia serisinin giriş seviyesi modeli Xperia tipo, Turkcell tarafından satışa sunuldu.

3.2 inçlik 320 x 480 piksel çözünürlükte ekran, 800MHz hızında çalışan Cortex-A5 tabanlı Qualcomm MSM7225AA işlemci, Adreno 200 grafik birimi, 512MB RAM, 2.9GB depolama kapasitesi, microSD desteği, Android 4.0.3 işletim sistemi, 3.15MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, WiFi, Bluetooth 2.1, 1500mAh batarya şeklinde modelin özelliklerini saymak mümkün.

Turkcell'in belirli modellerde indirim sunduğu Akıllı Telefon Hareketi kapsamında Xperia tipo'nun peşin fiyatı 499TL olarak belirlenmiş. Tarifeye ek paketlere baktığımızda Gold Plus paket için ücretsiz, Gold paket için 9TL, Full paket 12TL, Hepsi paketi 14TL şeklinde 23TL'ye kadar 24 aylık taahhütlerle ödeme imkanları bulunuyor.

İnterneti içinde paketlerde ise 24 aylık taahhütlerde 26TL, 12 aylık taahhütlerde 46TL'den başlayan fiyatlar bulmak mümkün.

Faturasız hatlar için 24 ay taksitle 23 TL, 12 taksitle 47 TL şeklinde fiyatlandırma yapılmış. 12 ay sınırsız Facebook erişimi ve 250 MB internet de hediye ediliyor.

Akıllı Telefon Hareketi kapsamında ise MaxiPlus5 modeli 499TL, Samsung Galaxy Mini 2 499TL, Huawei Ascend Y100 339TL şeklinde belirli modellerde yüzde 30'a varan indirimler yapılıyor.

http://www.turkcell.com.tr/bireysel/cihazlar/Sayfalar/ceptelefonlari/Sony-Xperia-Tipo.aspx Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar bende akıllı telefon almak istiyorum ama bim aradığım özelllik internet hızı sayfalar arasında çok hızlı geçmesi gerek bnim bildiğim üç seçene var;xperia tipo,general mobile planet,samsung(herhangi biri) benim bütçem 400 tl siz hangisini tavsiye edersiniz???? bende şu an NOKIA 5800 var ama internete girdiğimde video flan izleyemiyorum flash player istiyor telelfoncuya götürdüm teli diştir dediler ve akıllı telefon almayı düşünüyorum......şimdiden yorumlarınız için teşekkürler.
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erencity 6 yıl
Telefonu alacağım ama aramadan sonra gönderiliyor yazıyor lütfen biri bana bunu açıklasın
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DH Misafiri 6 yıl
ben aldım telefonu memnunum alttaki telefon tuşu çalışıyor sıkıntı yok ilk aldığımda zor çalışıyordu sonra düzeldi yazılım güncellenincede daha hızlı çalışıyor
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Time2678 6 yıl
Kamerası idare eder mi yoksa vasat mı?
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mayn41 6 yıl
Curve 8520 var bende ihtiyaclari karsilamayan bir telefon açıkcası. Ondan once kullandigim Nokia Xm 5320 blackberry den kat be kat iyiydi. Ucuz ama guzel bir sey almak istiyorum. Hic android kullanmadım. Telefonu kullananlar memnun mu?
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ATASEN6 6 yıl
Merhaba,
Telefonu 2-3 gundur kullaniyorum.fiyat-performans olarak son derece memnunum.kendi yaptigim bir cagriyi sonlandirdigimda alt kisimda -gonderiliyor- diye bir bildirim 2-3 saniye kadar gorunup kayboluyor. Sebebini bilen var mi acaba?
Tesekkurler
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DH Misafiri 6 yıl
telefonu buradan alınabiliyor mu veya sadece türkcell liler mi alabiliyor eğer türkcelliler dışında alınabiliyorsa kaç tl ye geliyor ?
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DH Misafiri 7 yıl
Telefonu bugün aldım, kulaklık ve sd kartı çıkmıyor içinden dediler. 10 saat şarj da kalsın dediler. Şu ana kadar herhangi bir problem yok. Ses kalitesi harika. Internet hızındaki bu performansı beni hayran bıraktı. Ekrandada bi aksaklik yok. Bu fiyata alınacak en iyi telefon. Ayrıca az önce tv de sony nin reklamı çıktı, samsungu geride birakebilecegini konuşuyorlardı tim de. Stoklarda hızla tükendiği sözkonusu. Ben çok memnunum suan.
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Technotronic 7 yıl
sony center larda çok yakında satışı başlanıyor
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DH Misafiri 7 yıl
herkez bişey sölüyo ama sony kalitesi naşka tabi sadece telfon değil her ürünü kaliteli be kardeşim bu telefon gözü kırppmadan alına bilecek bir telefon zaten bu fiyata zor iyisni bulmak bide akıllısnı çok zor şuan itibariyle istanbul bilişimde 460 tl duyurulu
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La Bebé 7 yıl
o fiyata en iyisi
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agah07 7 yıl
siyah rengi var genelde beyazda satışta denmişti gören varmı tukcell bayilerinde göremedimde?
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