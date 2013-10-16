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Sony, Xperia'lar için albüm uygulamasını güncelledi

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Sony, Xperia'lar için albüm uygulamasını güncelledi

Akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden Sony, Xperia Z serisi akıllı telefonları için yeni albüm uygulamasını yayınladı.

Başta Xperia Z1 ve Z Ultra için yayınlanan, ancak daha sonradan Z, ZL ve ZR serisi akıllı telefonlar için de Update Center'daki yerini alan yeni albüm uygulaması, performans iyileştirmeleri ve daha güçlü PlayMemories Online fonksiyonlarıyla beraber geliyor.

Otomatik fotoğraf yükleme desteği sayesinde albüme eklenen tüm fotoğraf anında Sony'nin sınırsız depolama alanı sağladığı bulut servisine yükleniyor. Sınırsız depolama alanı sayesinde iCloud, Google Drive ya da Dropbox gibi bulut servislerinden ayrılan bu özelliğin tek olumsuz tarafı ise fotoğrafların yüklenmesi esnasında yeniden boyutlandırılması; yani fotoğraflar orjinal halleriyle depolanmamakta.

Eğer siz de Xperia Z1, Z Ultra, Z, ZL ya da ZR kullanıcısıysanız, Update Center üzerinden yeni albüm uygulamasını yükleyebilirsiniz.


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nuttyumut 4 yıl
Bende denedim gerçekten cok güzel olmus :)
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dirkali 4 yıl
Arçelik,Bosch,Vestel, veya X bi marka da arıza,sorun v.b. çıkması durumunda kendi servisleri muhataptır ve müşteri firma ve servis arasında tenis topu gibi gidip gelmez.Çağrı merkezi çalışanları sorunu çözemezlerse bir üst kademe müşteri memnuniyeti adına konuya dahil olur,müşterinin istediği yönde çözemezse bile müşteriye, ''Sony Kullanıcısı'' olduğu için kendisini değerli hissetmesi sağlanır.
Siz bunların hiç birini yapamadığınız için ben Sony aldığım güne lanet olsun diyorum.
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gently weeps 5 yıl
Türkçe meali:)
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murderx06 5 yıl
Z serisinden başka telefonları yokmuş gibi çalışıyorlar.Bu nedir ya?
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c.arda 5 yıl gently weeps
gently weeps
Türkçe meali:)
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Hocam şimdi benim söyle bi sıkıntım var telefonumu biraz önce fabrika ayarlarina aldım almadan önce walkman falan en son sürümdü,fakat şu an walkman eskisi gibi oldu neden oldu bu ki ??Kontrol de ediyorum ama yok
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