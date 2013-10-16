Sony, Xperia'lar için albüm uygulamasını güncelledi

Akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden Sony, Xperia Z serisi akıllı telefonları için yeni albüm uygulamasını yayınladı.

Başta Xperia Z1 ve Z Ultra için yayınlanan, ancak daha sonradan Z, ZL ve ZR serisi akıllı telefonlar için de Update Center'daki yerini alan yeni albüm uygulaması, performans iyileştirmeleri ve daha güçlü PlayMemories Online fonksiyonlarıyla beraber geliyor.

Otomatik fotoğraf yükleme desteği sayesinde albüme eklenen tüm fotoğraf anında Sony'nin sınırsız depolama alanı sağladığı bulut servisine yükleniyor. Sınırsız depolama alanı sayesinde iCloud, Google Drive ya da Dropbox gibi bulut servislerinden ayrılan bu özelliğin tek olumsuz tarafı ise fotoğrafların yüklenmesi esnasında yeniden boyutlandırılması; yani fotoğraflar orjinal halleriyle depolanmamakta.

Eğer siz de Xperia Z1, Z Ultra, Z, ZL ya da ZR kullanıcısıysanız, Update Center üzerinden yeni albüm uygulamasını yükleyebilirsiniz.