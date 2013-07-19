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Sony, akıllı cihazlar için dahili sensöre ve Wi-Fi bağlantısına sahip lens modelleri hazırlıyor olabilir

5 yıl
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38
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, akıllı cihazlar için dahili sensöre ve Wi-Fi bağlantısına sahip lens modelleri hazırlıyor olabilir
Sony'nin merakla beklenen kamera odaklı akıllı cep telefonu Honami için geri sayım sürerken, ortaya çıkan yeni bir dedikodu akıllı cihazların görüntüleme özelliklerini oldukça farklı bir aşamaya taşıyabilir.
Daha çok fotoğraf makineleri ve lensler hakkında bilgiler yayınlayan SonyAlphaRumors sitesinin haberine göre Sony, dahili sensöre, depolama birimine ve Wi-Fi / NFC kablosuz bağlantı teknolojisine sahip lenslerini piyasaya sunabilir. Daha çok akıllı cep telefonları ve tablet bilgisayarlar üzerinde kullanılması beklenen teknoloji sayesinde lensler, özel bir aparat yardımıyla cihazlar üzerine takılabilecek, bağımsız olarak farklı açılarda rahatlıkla kullanılabilecek ve en üst seviye fotoğraf / video kalitesi ortaya koyabilecekler.
Daha önce benzerini WVIL isimli konsept bir kamera üzerinde gördüğümüz teknoloji hakkında şimdilik daha fazla teknik ayrıntı yer almıyor olsa da, SonyAlphaRumors bu dedikoduya yüksek doğruluk oranı veriyor.

http://www.sonyalpharumors.com/sr3-honami-smartphone-uses-a-magnetic-mount-for-nex-lenses-and-a-curious-lens/ Yorum Yaz
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yukuberk 5 yıl en beğenilen
Sony=yenilik, kalite, tasarım, sevgi, saygı, aşk

2 Yanıt Yanıtla +32
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cryzboy43 5 yıl
inevasyon bole bıse ...
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f19 5 yıl
tek kelimeyle harika.
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Jacobıan 5 yıl
sony yapıyo abi
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YordleKing 5 yıl
yukuberk
Sony=yenilik, kalite, tasarım, sevgi, saygı, aşk


İmkanım olsa seninle oturup konuşmak istiyorum.
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yukuberk 5 yıl YordleKing
YordleKing
yukuberk
Sony=yenilik, kalite, tasarım, sevgi, saygı, aşk


İmkanım olsa seninle oturup konuşmak istiyorum.


Sony hakkında konuşalım
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memoseler 5 yıl
yukuberk
Sony=yenilik, kalite, tasarım, sevgi, saygı, aşk


Normalde seni eksilerdim. Ama bu yenilik karşısında büyülendim. Artıyı basıyorum
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DH Misafiri 5 yıl
Ben böyle bir sony telefon görmedim bu yoksa honami olmasın değiştirilebilir lens falan deniyodu lensi çıkarınca ortada bi kamera çıkıyo çünkü.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
sony kendi ürünleri için yan aksesuar harici diğer telefonlarda da kullanılabilinir bir özellik olarak sunarsa
10 üzerinde 10 puan !
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hawloo 5 yıl
onur01651
pohuman
Krone Nokianın işi zor. 41 Megapikseli görüp ağızı açık kalanlara cevap olacaktır bu cihaz .
41 ÇamurPixel
Bak nasıl öğrenmiş sony ciler çamur pikseli, halbuki nokia olsa bilemezdin :)

Sony, Lumia 1020'nin satışa çıkmasını bekliyor. Test edip bakacak büyük ihtimal. Kendine güveniyorsa tanıtsın. Lumia alacak kişiler için caydırıcı haberler atmasın ortaya. :)
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magicool 5 yıl
bu dslr makinalara açık bir meydan okuma,hatta ölüm ilanı olabilir
, telefonlar bukadar işlem gücünü ne yapacak diyordum,cevabımı aldım profosyonel fotografları işlemekmiş..

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onur01651 5 yıl
Tutmaz
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makaramasuko 5 yıl

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aybey 5 yıl
Eğer bu doğruysa ki haberi veren site, haberin doğruluğu için; 5 üzerinden 6 puan vermiş.
Şimdi Sony Nokia'ya karşı sol elini yumruk yapmış,sağ elini açmış parmakları bitişik...Ve o sağ el yukarıdan aşağıya doğru yumruk halindeki sağ elinin üst tarafına kırkbeş derecelik açıyla vurmuştur.
Sony bu şekilde hem kompak, hem yarı profesyonel foto kamera pazarını darmadağın ederek sektörü bambaşka bir pazarla direk rekabet haline getiriyor.
Telefon üreticileri kompak makine müşterisini zaten kendilerine çektiler. Bu hamle ile değiştirilebilir lensli Nex ve diğer markaların benzeri serilerdeki ota üst foto kamera müşterilerini de direk bu tarz ürünlerle kendilerine çekecekler.
Telefonsa telefon,kameraysa kamera.
Diğer üreticilere ise teker-teker; ''al eline bir kaya nerene dayarsan daya...'' demiş oluyor.
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Metabolism 5 yıl

dedirten bir yenilik
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