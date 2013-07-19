Sony, akıllı cihazlar için dahili sensöre ve Wi-Fi bağlantısına sahip lens modelleri hazırlıyor olabilir

Sony'nin merakla beklenen kamera odaklı akıllı cep telefonu Honami için geri sayım sürerken, ortaya çıkan yeni bir dedikodu akıllı cihazların görüntüleme özelliklerini oldukça farklı bir aşamaya taşıyabilir.

Daha çok fotoğraf makineleri ve lensler hakkında bilgiler yayınlayan SonyAlphaRumors sitesinin haberine göre Sony, dahili sensöre, depolama birimine ve Wi-Fi / NFC kablosuz bağlantı teknolojisine sahip lenslerini piyasaya sunabilir. Daha çok akıllı cep telefonları ve tablet bilgisayarlar üzerinde kullanılması beklenen teknoloji sayesinde lensler, özel bir aparat yardımıyla cihazlar üzerine takılabilecek, bağımsız olarak farklı açılarda rahatlıkla kullanılabilecek ve en üst seviye fotoğraf / video kalitesi ortaya koyabilecekler.

Daha önce benzerini WVIL isimli konsept bir kamera üzerinde gördüğümüz teknoloji hakkında şimdilik daha fazla teknik ayrıntı yer almıyor olsa da, SonyAlphaRumors bu dedikoduya yüksek doğruluk oranı veriyor.

http://www.sonyalpharumors.com/sr3-honami-smartphone-uses-a-magnetic-mount-for-nex-lenses-and-a-curious-lens/