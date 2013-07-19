Sony, akıllı cihazlar için dahili sensöre ve Wi-Fi bağlantısına sahip lens modelleri hazırlıyor olabilir

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Sony'nin merakla beklenen kamera odaklı akıllı cep telefonu Honami için geri sayım sürerken, ortaya çıkan yeni bir dedikodu akıllı cihazların görüntüleme özelliklerini oldukça farklı bir aşamaya taşıyabilir.
Daha çok fotoğraf makineleri ve lensler hakkında bilgiler yayınlayan SonyAlphaRumors sitesinin haberine göre Sony, dahili sensöre, depolama birimine ve Wi-Fi / NFC kablosuz bağlantı teknolojisine sahip lenslerini piyasaya sunabilir. Daha çok akıllı cep telefonları ve tablet bilgisayarlar üzerinde kullanılması beklenen teknoloji sayesinde lensler, özel bir aparat yardımıyla cihazlar üzerine takılabilecek, bağımsız olarak farklı açılarda rahatlıkla kullanılabilecek ve en üst seviye fotoğraf / video kalitesi ortaya koyabilecekler.
Daha önce benzerini WVIL isimli konsept bir kamera üzerinde gördüğümüz teknoloji hakkında şimdilik daha fazla teknik ayrıntı yer almıyor olsa da, SonyAlphaRumors bu dedikoduya yüksek doğruluk oranı veriyor.
http://www.sonyalpharumors.com/sr3-honami-smartphone-uses-a-magnetic-mount-for-nex-lenses-and-a-curious-lens/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sony hakkında konuşalım
Normalde seni eksilerdim. Ama bu yenilik karşısında büyülendim. Artıyı basıyorum
10 üzerinde 10 puan !
Sony, Lumia 1020'nin satışa çıkmasını bekliyor. Test edip bakacak büyük ihtimal. Kendine güveniyorsa tanıtsın. Lumia alacak kişiler için caydırıcı haberler atmasın ortaya. :)
Şimdi Sony Nokia'ya karşı sol elini yumruk yapmış,sağ elini açmış parmakları bitişik...Ve o sağ el yukarıdan aşağıya doğru yumruk halindeki sağ elinin üst tarafına kırkbeş derecelik açıyla vurmuştur.
Sony bu şekilde hem kompak, hem yarı profesyonel foto kamera pazarını darmadağın ederek sektörü bambaşka bir pazarla direk rekabet haline getiriyor.
Telefon üreticileri kompak makine müşterisini zaten kendilerine çektiler. Bu hamle ile değiştirilebilir lensli Nex ve diğer markaların benzeri serilerdeki ota üst foto kamera müşterilerini de direk bu tarz ürünlerle kendilerine çekecekler.
Telefonsa telefon,kameraysa kamera.
Diğer üreticilere ise teker-teker; ''al eline bir kaya nerene dayarsan daya...'' demiş oluyor.
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