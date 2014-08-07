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Sony akıllı telefon stratejilerini yeniden gözden geçiriyor

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony akıllı telefon stratejilerini yeniden gözden geçiriyor

Geçen yıl Xperia Z akıllı telefon modeli ile hem yeni bir tasarıma hem de yeni bir anlayışa merhaba diyen Sony, sonrasında Xperia Z1, Z1 Compact ve orta seviye modeller ile başarılı satışlar yaptı ve bu yıl için satış hedefini de büyüttü. 

Üst seviye akıllı telefonlarını Xperia Z serisi altına toplayan Sony, alt seviye akıllı telefonlarında da Xperia Z çizgisinden önemli ögeler sunarak farklılaşmaya çalışmıştı. Ancak yılın ikinci çeyreği itibariyle soğuk duş yaşayan firma stratejilerini de gözden geçirme kararı aldı.

Özellikle ABD pazarında hiçbir varlık gösteremeyen firmanın satışları bundan olumsuz şekilde etkileniyor. Önümüzdeki dönemde firma ABD'ye geniş bir yelpazede girerek satışlarını artırmayı planlıyor. 

Alt seviye akıllı telefon segmentinde de istediği başarıyı yakalayaman Sony, farklı stratejiler üzerinde çalışıyor. Bunlardan birisi alt seviye akıllı telefonların sayısında azaltıma gitmek ve en iyi kar yapılan ülkelerde bunların satışına ağırlık vermek. Üst seviye akıllı telefonlara ise daha fazla ağırlık verilmesi planlanıyor. 

İkincisi ise Xpera Z serisinden daha fazla ögeyi alt seviye akıllı telefonlara getirmek ve uygun fiyata etkileyici kaliteye sahip modeller sunmak. Bu stratejide model sayısında bir değişiklik düşünülmüyor. 

Bunların hangisinin uygulamaya konulacağı bilinmiyor. Ancak Sony değişen akıllı telefon pazarının farkında ve anında hamle yapacak şekilde iyi bir noktada durduğunu belirtiyor.  

http://www.androidheadlines.com/2014/08/sony-may-change-future-strategy-due-poor-sales-mid-range-devices.html Yorum Yaz
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Illustrious. 4 yıl en beğenilen IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

kara fatma tarzından vazgeçsin artık

Kara Fatma?
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IhtiyarDelikanlikara fatma tarzından vazgeçsin artıkKara Fatma?
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ero_52 4 yıl
Alt seviyeye hitap eden iyi telefonlar yapmalı ve amiral gemi çıkartma süresinide senede 1 olarak değiştirmeli.
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jackaxman 4 yıl
Arkadaşlar 6 ayda 1 telefon cikarmasi tüketiciler için daha faydali.
Niye mi?
6 ay öncesinin amiral gemisini çok daha ucuza satin alabiliyoruz.
Kaç kişi bir telefon ciktiginda sirf en yenisi olsun diye nerdeyse %50 daha fazla verir?
Mesela g3 g2'den ne kadar daha performansli. Oyun ya da sentetik testlerden bahsetmiyorum. Günlük kullanimda en fazla işimize ne yariyor? Batarya mi? İkisinde 3000mah. İşlemcisi mi? Biri 2.2 ghz diğeri 2.5ghz. Kamerasi 2si de 13 MP. Böyle sayabileceğimiz birsuru şey var.
Bunlar z1-z2 için de geçerli.
Yani aslinda 6 ayljk döngüler olduğunda geçmis nesil amiral gemilerini çok daha uygun fiyata alabiliyoruz.
Tabi bu söylediklerim kendi kisisel ezikliğini, olmamisligini kullandigi telefonla kapatmaya calisan ergenler için değil. (Hardcore kullanicilari ayri tutuyorum.) Parasinin kiymetini ve ne istediğini bilen ve ortalama tüketiciler icin geçerli.
Sony bu anlamda tüketici dostu bi firma bence.
Arkadaşlar 6 ayda 1 telefon cikarmasi tüketiciler için daha faydali.Niye mi?6 ay öncesinin amiral gemisini çok daha ucuza satin alabiliyoruz.Kaç k...
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3 Yanıt Yanıtla +25
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DH Misafiri 4 yıl
merhaba arkadaşlar yeni bir telefon almak istiyorum ama kafam çok karışık..Bana yardım ederseniz çok sevinirim...537 820 5777 biraz acil
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Mr.Legend 4 yıl
Ah be yıllardır Xperia Neo V kullanıyorum, sırf arayüz farklılığı için G3 almaya bir adım yakınım ama çok arada kaldım Z2 mi alsam G3 mü diye. Şimdi bir yandan gelecek Z3 modeli, çinli üreticiler, Iphone 6 kafam çok karıştı
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2K 4 yıl
Bence ilk olarak 6 ayda bir yeni model duyurmaktan vazgeçsinler tamam sonuçta teknoloji her zaman gelişiyor ve kar yapma üzerine kurulu firmalar ama insan piyasadaki en iyi telefonlardan birini alınca bir de o kadar para verince bari 1 yıl için 'en yüksek model' bu diyebilmek onu kullanmak istiyor.
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ploto 4 yıl
sony xp z2 laf edenler bir z2 sahibi denizde su kaydırağı yaparken denize düşürülen telefon 6 hafta boyunca 10mt derinlikte tuzlu suda kaldı şarzıda bitmedi büyük ihtimal şarjının bitmemesi otamatik stamina modunda olduğu için linki tıklasında ağızları açık kalsın shiftdelete.net/...
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karınca kokusu 4 yıl
Biraz daha değişiklik yapsa iyi olur
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denixt 4 yıl
Öyle saçma yorum yazılmış ki sony ve pornografi çok saçma öncelikle sony kullanan kişiler hep zengin gözüyle bakılmasın ....durumu olan herkez sony sahibi olabilir artı eski samsung forumlarını araştır geneli sony e döndü o kişilere zorla kimse sony aldırmadı gerçekleri görmek çok zor değil dikkat ederseniz araştırısanız ben forumlara çok girmem bilen bilir zaten niye ben ve benim gibiler yani sizin deyiminizle fanboylar şunu alma bunu al demezler her ürünün pozitif yanlarıda vardır negatif yanlarıda bu yukarıda bir forum üyesinin yazmış olduğu bilinçsiz ve sony kullanan üyelere hakarettir lütfen kendiinize gelin z2 telefon olarak gerçekten dünyada en iyi hakaret eden arkadaş ne kullanıyor bülmiyorum ama galiba kendi telefonuyla kıyaslıyor arkadaş kim ne aldıysa hangi marka aldıysa hayırlı olsun
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Burada bir fanboy var herkese laf yetiştiriyor.
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General. 4 yıl
Fiyat indirsin sorun çözülür.
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Ekranı düzeltsin
O kadar çerçeveye bir de sanal tuş koymasın
Uzun süre güncelleme desteği sunsun.

O zaman 500 tane satabilir
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Illustrious. 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR

Ekranı düzeltsin
O kadar çerçeveye bir de sanal tuş koymasın
Uzun süre güncelleme desteği sunsun.

O zaman 500 tane satabilir


Cahil arkadaşım, Z2'nin ekranını kaç kere gördün de ekranı düzeltsin diyebiliyorsun? Papağan gibi ekrana sarmışsın habire, Elma kafası bu olsa gerek
Senin kafan bi çamur atmaya çalışıyor zannedersem?

Elmayı da es geçmek olmaz..
Apple iPhone 5s, % 60.82'si ekran. Diğerlerine girmiyorum bile..

ShEkHİl ChOchUk.

Sahi? Senin nick ne kadar şekil öyle. Sana Chokk yakışıyor biliyormusun? Seni şeker şey seni
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DH Misafiri 4 yıl
üst markalar için 4 model yeter aslında giris seviyesi için qualcomm snapdragon 400 adreno 305 chipset 960x540px ekran 8gb dahili hafıza+mıcro sd yuva 1gb ram ve 8mp kamera gayet yeterli olacaktır fiyatını guzel bir noktada tutarsan 599 tl gibi bi fiyat mesela; orta segmente de snapdrogon 600 adreno 320 chipset 1280x720p ekran 16gb dahili hafıza +micro sd yuva 2gb ram 12 - 13mp kamera bu ozellikler de yeterli olur fiyatıda ona gore olursa kı 900 tl gibi bi fiayt gayet uygun olur iyi satarbence ; ust segmente de snapdragon 800+adreno 330 chıpset 1920x1080p ekran 32gb dahili hafıza + micro sd yuva 3 gb ram 16 mp kamera gayet yeterlı bi donanım fiyat olarak da 1200 tl gibi bir rakamı gecmemelı bence. son olarak bide phablet tasarımları var büyük ekranlı bunun snapdragon 805 adreno 420 chipseti yeterlı olacaktır 32/64 gb dahılı hafıza +micro sd yuva 3-4 gb ram 2560x1440p yanı 2k ekran ve sony urunlerınde kullandıgı 20 mp kamera gayet yeterlı bir donanım fıyatıda 1500 - 1700 bandında olursa gayet iyi satar bence urunlerini sadelestırsın 4 e indirsin yuzlerce cesite ne gerek var xperia a dan girdi tum alfabeyi tamamladı ee buna destek nolcak o kadar cok xperia modeli varkı hangıne destek verdini guncelleme verdini kımse bilmiyo sony eskı urunlerine guncelleme yayınladını sitelerden okuyan varmı hatırlayan varmı merak ediyorum. 2000 3000 tl telefon satıyosunuz ancak sarjlarına bakıyoruz en fazla 7 saat 10 saat gidiyo maksımum ben 2500 lıra vercem ancak 8 saat kullanabilcem o kadar modele harcayacanız paraya arge yapında su bataryaları dogru duzgun bi hale getirin insanlar ceplerinde sarj cıhazlarıyla gezmekten bıktı artık
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