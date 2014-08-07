Sony akıllı telefon stratejilerini yeniden gözden geçiriyor

Haber Editörü
Geçen yıl Xperia Z akıllı telefon modeli ile hem yeni bir tasarıma hem de yeni bir anlayışa merhaba diyen Sony, sonrasında Xperia Z1, Z1 Compact ve orta seviye modeller ile başarılı satışlar yaptı ve bu yıl için satış hedefini de büyüttü.
Üst seviye akıllı telefonlarını Xperia Z serisi altına toplayan Sony, alt seviye akıllı telefonlarında da Xperia Z çizgisinden önemli ögeler sunarak farklılaşmaya çalışmıştı. Ancak yılın ikinci çeyreği itibariyle soğuk duş yaşayan firma stratejilerini de gözden geçirme kararı aldı.
Özellikle ABD pazarında hiçbir varlık gösteremeyen firmanın satışları bundan olumsuz şekilde etkileniyor. Önümüzdeki dönemde firma ABD'ye geniş bir yelpazede girerek satışlarını artırmayı planlıyor.
Alt seviye akıllı telefon segmentinde de istediği başarıyı yakalayaman Sony, farklı stratejiler üzerinde çalışıyor. Bunlardan birisi alt seviye akıllı telefonların sayısında azaltıma gitmek ve en iyi kar yapılan ülkelerde bunların satışına ağırlık vermek. Üst seviye akıllı telefonlara ise daha fazla ağırlık verilmesi planlanıyor.
İkincisi ise Xpera Z serisinden daha fazla ögeyi alt seviye akıllı telefonlara getirmek ve uygun fiyata etkileyici kaliteye sahip modeller sunmak. Bu stratejide model sayısında bir değişiklik düşünülmüyor.
Bunların hangisinin uygulamaya konulacağı bilinmiyor. Ancak Sony değişen akıllı telefon pazarının farkında ve anında hamle yapacak şekilde iyi bir noktada durduğunu belirtiyor.
http://www.androidheadlines.com/2014/08/sony-may-change-future-strategy-due-poor-sales-mid-range-devices.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kara Fatma?
Niye mi?
6 ay öncesinin amiral gemisini çok daha ucuza satin alabiliyoruz.
Kaç kişi bir telefon ciktiginda sirf en yenisi olsun diye nerdeyse %50 daha fazla verir?
Mesela g3 g2'den ne kadar daha performansli. Oyun ya da sentetik testlerden bahsetmiyorum. Günlük kullanimda en fazla işimize ne yariyor? Batarya mi? İkisinde 3000mah. İşlemcisi mi? Biri 2.2 ghz diğeri 2.5ghz. Kamerasi 2si de 13 MP. Böyle sayabileceğimiz birsuru şey var.
Bunlar z1-z2 için de geçerli.
Yani aslinda 6 ayljk döngüler olduğunda geçmis nesil amiral gemilerini çok daha uygun fiyata alabiliyoruz.
Tabi bu söylediklerim kendi kisisel ezikliğini, olmamisligini kullandigi telefonla kapatmaya calisan ergenler için değil. (Hardcore kullanicilari ayri tutuyorum.) Parasinin kiymetini ve ne istediğini bilen ve ortalama tüketiciler icin geçerli.
Sony bu anlamda tüketici dostu bi firma bence.