Sony akıllı telefon stratejilerini yeniden gözden geçiriyor





Geçen yıl Xperia Z akıllı telefon modeli ile hem yeni bir tasarıma hem de yeni bir anlayışa merhaba diyen Sony, sonrasında Xperia Z1, Z1 Compact ve orta seviye modeller ile başarılı satışlar yaptı ve bu yıl için satış hedefini de büyüttü.





Üst seviye akıllı telefonlarını Xperia Z serisi altına toplayan Sony, alt seviye akıllı telefonlarında da Xperia Z çizgisinden önemli ögeler sunarak farklılaşmaya çalışmıştı. Ancak yılın ikinci çeyreği itibariyle soğuk duş yaşayan firma stratejilerini de gözden geçirme kararı aldı.





Özellikle ABD pazarında hiçbir varlık gösteremeyen firmanın satışları bundan olumsuz şekilde etkileniyor. Önümüzdeki dönemde firma ABD'ye geniş bir yelpazede girerek satışlarını artırmayı planlıyor.





Alt seviye akıllı telefon segmentinde de istediği başarıyı yakalayaman Sony, farklı stratejiler üzerinde çalışıyor. Bunlardan birisi alt seviye akıllı telefonların sayısında azaltıma gitmek ve en iyi kar yapılan ülkelerde bunların satışına ağırlık vermek. Üst seviye akıllı telefonlara ise daha fazla ağırlık verilmesi planlanıyor.





İkincisi ise Xpera Z serisinden daha fazla ögeyi alt seviye akıllı telefonlara getirmek ve uygun fiyata etkileyici kaliteye sahip modeller sunmak. Bu stratejide model sayısında bir değişiklik düşünülmüyor.





Bunların hangisinin uygulamaya konulacağı bilinmiyor. Ancak Sony değişen akıllı telefon pazarının farkında ve anında hamle yapacak şekilde iyi bir noktada durduğunu belirtiyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/08/sony-may-change-future-strategy-due-poor-sales-mid-range-devices.html