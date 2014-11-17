Sony akıllı telefonlara yönelik 21MP çözünürlükte Exmor RS IMX230 sensörünü duyurdu





Akıllı telefon kameralarında kullanılan sensörler her geçen biraz daha yetenekli hale geliyor ve üreticilerin rakiplerinden farklılaştığı noktaların başında geliyor. Sensör konusunda mobil cihaz pazarının lideri hiç şüphesiz Sony ve piyasayı yeni sensörlerle beslemeye devam ediyor.





Firmanın son duyurusu 21MP çözünürlüğe sahip Exmor RS IMX230 sensörü oldu. Akıllı telefonlar için geliştirilen yığın CMOS sensör 1/2.4 inçlik bir boyuta sahip ve sektörde ilk kez düzlem faz algılamalı otomatik odaklama özelliğini sunduğunu belirtiyor.





Bu özellikte 192'ye kadar otomatik odaklama noktası sensörün ekranına yayılıyor ve nesnenin mesafesi ve lens pozisyonunu hesaplıyor. Daha sonra bu hesaplamalar sensörün dahili görüntü işlemcisi tarafından işleniyor ve hareket eden nesnelerin takibi çok daha hızlı bir biçimde yapılıyor. Böylece hızlı hareket eden nesnelerin yakalanması da mümkün oluyor.





Sensör 30kare/saniye hızında 4K, 60kare/saniye hızında Full HD, 120kare/saniye hızında 720p video kaydı yapabiliyor. Ayrıca daha canlı görüntülerin üretilmesini sağlayan gerçek zamanlı gelişmiş HDR video ve sabit görüntü özelliği de mevcut. Sensörün örneklenmesine Nisan 2015 tarihinde başlanacak. Sony orta seviyeye yönelik olarak bu sensörün 16MP çözünürlüğünde bir versiyonunu daha geliştireceğini açıkladı.

http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201411/14-112E/index.html