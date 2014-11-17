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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony akıllı telefonlara yönelik 21MP çözünürlükte Exmor RS IMX230 sensörünü duyurdu

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony akıllı telefonlara yönelik 21MP çözünürlükte Exmor RS IMX230 sensörünü duyurdu

Akıllı telefon kameralarında kullanılan sensörler her geçen biraz daha yetenekli hale geliyor ve üreticilerin rakiplerinden farklılaştığı noktaların başında geliyor. Sensör konusunda mobil cihaz pazarının lideri hiç şüphesiz Sony ve piyasayı yeni sensörlerle beslemeye devam ediyor. 

Firmanın son duyurusu 21MP çözünürlüğe sahip Exmor RS IMX230 sensörü oldu. Akıllı telefonlar için geliştirilen yığın CMOS sensör 1/2.4 inçlik bir boyuta sahip ve sektörde ilk kez düzlem faz algılamalı otomatik odaklama özelliğini sunduğunu belirtiyor. 

Bu özellikte 192'ye kadar otomatik odaklama noktası sensörün ekranına yayılıyor ve nesnenin mesafesi ve lens pozisyonunu hesaplıyor. Daha sonra bu hesaplamalar sensörün dahili görüntü işlemcisi tarafından işleniyor ve hareket eden nesnelerin takibi çok daha hızlı bir biçimde yapılıyor. Böylece hızlı hareket eden nesnelerin yakalanması da mümkün oluyor.

Sensör 30kare/saniye hızında 4K, 60kare/saniye hızında Full HD, 120kare/saniye hızında 720p video kaydı yapabiliyor. Ayrıca daha canlı görüntülerin üretilmesini sağlayan gerçek zamanlı gelişmiş HDR video ve sabit görüntü özelliği de mevcut. Sensörün örneklenmesine Nisan 2015 tarihinde başlanacak. Sony orta seviyeye yönelik olarak bu sensörün 16MP çözünürlüğünde bir versiyonunu daha geliştireceğini açıkladı. 

http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201411/14-112E/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
casper1981 4 yıl
xperia z z1 compact z2 kulanmış biri olarak sony malesef yazılım işinde berbat şuan note 4 kullanıyorum sony lens kulanıyor kamera mükemmel hatta kulandığım en iyi kamera anlamış değilim sony kamera kulanan ı phone, g3, note 4.. sony telefonların hepsinden daha iyi
1 Yanıt Yanıtla
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YediGüzelAdam 4 yıl casper1981
casper1981
xperia z z1 compact z2 kulanmış biri olarak sony malesef yazılım işinde berbat şuan note 4 kullanıyorum sony lens kulanıyor kamera mükemmel hatta kulandığım en iyi kamera anlamış değilim sony kamera kulanan ı phone, g3, note 4.. sony telefonların hepsinden daha iyi

+8385828181884991917468192919........


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ahmethi 4 yıl
Sony an itibari ile dünyadaki en iyi sensörleri yapan firmadır. Samsung , nikon... hep sony sensör kullanır. Next serisi çok başarılı kameraları vardır.
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Krone 4 yıl
Sony kendi cihazlarına en iyi sensörleri kamera modüllerini koyuyor ama yazılım işini halledemiyorlar. Diğerleri gidip daha ucuz sensör daha iyi yazılımla işi çözüyor.
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alp0007 4 yıl
Neticede hepsi dijital alet, hangisi görüntüyü dijital olarak iyi işleyip, aktarıyorsa biz ona iyi diyoruz, ama o görüntü gerçek değil.
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Ans Destroyer 4 yıl
Kumlu fotoğraflar
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scorpio1 4 yıl
Kameradaki en önemli bileşen sensördür ama tek başına tabiki yeterli değil.Çekilen resimdeki noise'ın azaltılması için de algoritmaların geliştirilmesi gerekiyor.
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cakalll 4 yıl
aynı şey fotograf makinalarındada geçerli nikon sonyden alıyor ortalığın anasını ağlatıyor, sony aynı sensorle kendi anasını ağlatıyor:)sony bunu hep yapıyordu hep yapacak sanırım:)düşünün ya nokia nın ne tecrubesi vardı adamlar l1020 l930 la fotograf noktasında tartışmaları bitirdiler.
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ouzqan 4 yıl
Sony yazılım işinde hep yavaş kaldı . Halen de bu devam ediyor . İstedikleri cihazlara bu sensörleri koysunlar Smsung Apple marka cihazlarda çok daha kaliteli resimler elde edeceğiz .
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aragorn22 4 yıl
İyi bir fotoğraf için sadece sensör kalitesi yeterli değil. İyi bir yazılım ve lense ihtiyacınız var. Sony nin başarısızlığının nedeni benim düşüncem kasaya çıkıntı yapmasın diye uğraşmasından dolayı lensi gereken kalitede üretememesi.
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Emre Kocakaya 4 yıl
Adam ogluyla beraber ceviz kirip yiyormus,cocuguna cevizi yedirmek icin ye oglum ye pipin buyusun diye saka yapiyormus,bunu mutfakta duyan evin hanimi,bey birazda sen ye sen ye...
Sony herkes senden sensor aliyor,birazda o sensorleri sen koysan telefonuna.
Len gittimi anektod ile bu bu benzetme,olmadi sanirim,ama olsun :).
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gcb1903 4 yıl
Çöp.
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