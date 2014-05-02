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Sony, belirli Xperia cihazlarına yönelik hediye kataloğu uygulaması başlattı

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony, belirli Xperia cihazlarına yönelik hediye kataloğu uygulaması başlattı

Bir süre önce The Amazing Spiderman 2 oyununu Xperia cihazlarına ücretsiz olarak sunan Sony, hediya kataloğunu yeni başlıklarla genişletiyor.

Samsung'un Galaxy Gifts kampanyasına benzer olarak Sony de Xperia Lounge uygulaması üzerinden pek çok yazılım hediyesini kullanıcılara ulaştıracak. Kampanya şimdilik Xperia Z2 için geçerli. 

Xperia Lounge uygulamasını indiren Xperia Z2 sahipleri Temmuz ayı sonuna kadar Office Suite Pro, 50GB Box depolama alanı, tam sürüm Garmin uygulaması, 3 aylık Evernote Premium üyeliği, 3 aylık Bitcasa 1TB depolama alanı, 10 Xperia teması, 1 aylık Social Live üyeliği ve 3'er adet ekstra oyun ve uygulamaya sahip olabilecek. 

Sony hediyelerin değerinin 350$ civarında olduğunu belirtiyor. Xperia Z1 ve Z1S kullanıcıları için ise ilerleyen aylarda kampanya kısmi olarak sunulacak. 




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Fenomenon 5 yıl
box zaten tüm lg ve sony cihazlara 50gb depolama veriyor.
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alperenxx 5 yıl
z2 bi çıksında
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khytr89 5 yıl
adamlar batiyor ama hala para dagitiyor.. hakliyim bu yuzden eksileyin fanlar ;)
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AlpKhanate 5 yıl
Saçma uygulamalar vereceklerine keşke kaliteli bir kılıf ya da kulaklık vs verseler. Zaten her uygulamanın apksi var
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Guest-CEA426D8F 5 yıl
The Amazing Spiderman bedavaymış nerden indireceğiz peki ?
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General. 5 yıl
Uygulamaların ücretini cihazlara ekleyerek bizden alıyor zaten. Sony hayranı olarak söylüyorum cihaz fiyatları çok pahalı az kazık yemedim Sony'den.
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uguroz76 5 yıl
Z1S diye bir cihaz var mı?
Hediyeler fena değil bu arada, Z2' nin fiyat da iyi olursa güzel satar.
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ouzqan 5 yıl uguroz76
Hocam z1s z1 in Amerika versiyonu 32 gb hafızası var sadece. Sadece z2 demek yanlış olmuş Spiderman çoğu telefon için aktif durumda.
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