Sony, belirli Xperia cihazlarına yönelik hediye kataloğu uygulaması başlattı





Bir süre önce The Amazing Spiderman 2 oyununu Xperia cihazlarına ücretsiz olarak sunan Sony, hediya kataloğunu yeni başlıklarla genişletiyor.





Samsung'un Galaxy Gifts kampanyasına benzer olarak Sony de Xperia Lounge uygulaması üzerinden pek çok yazılım hediyesini kullanıcılara ulaştıracak. Kampanya şimdilik Xperia Z2 için geçerli.





Xperia Lounge uygulamasını indiren Xperia Z2 sahipleri Temmuz ayı sonuna kadar Office Suite Pro, 50GB Box depolama alanı, tam sürüm Garmin uygulaması, 3 aylık Evernote Premium üyeliği, 3 aylık Bitcasa 1TB depolama alanı, 10 Xperia teması, 1 aylık Social Live üyeliği ve 3'er adet ekstra oyun ve uygulamaya sahip olabilecek.





Sony hediyelerin değerinin 350$ civarında olduğunu belirtiyor. Xperia Z1 ve Z1S kullanıcıları için ise ilerleyen aylarda kampanya kısmi olarak sunulacak.











