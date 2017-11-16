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Sony çift ön kameralı bir akıllı telefon hazırlıyor

Özçekim yapmaktan büyük zevk alan kullanıcılar için Sony yeni bir telefon hazırlıyor. Xperia Avenger kod adlı akıllı telefon çift kamera kombinasyonuyla gelecek.
1 yıl
1,7b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir akıllı telefonlarda özçekim trendi halen ağırlığını hissettiriyor. Üreticiler akıllı telefonlarını ya doğrudan özçekim tutkunlarına yönelik geliştiriyor ya da kaliteli bir ön kamera ile kapsama alanına onları da alıyor. Sony ise özçekim tutkunlarına yönelik bir telefon peşinde.

Xperia Avenger neler sunuyor?

Benchmark testlerinde ortaya çıkan Xperia Avenger kod adlı bir akıllı telefon ön tarafında 16MP+8MP çözünürlüğünde çift kamera barındırıyor ve 4K video kaydı yapabiliyor. Muhtemelen bu kombinasyon geniş açılı fotoğraflar ve bulanıklık efektleri için kullanılacak. Arka kısımda ise 21MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

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6 inçlik Full HD ekran barındıran akıllı telefona Snapdragon 630 yonga seti güç veriyor. 4GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelin işletim sistemi Android 8.0 Oreo.

Sony gelecek yıl telefonlarında yeni bir tasarım dili benimseyeceğini açıklamıştı. Çerçevesiz olacağı tahmin edilen bu yeni tasarım Xperia Avenger modeline uygulanacak mı bilinmiyor. Yeni modelin en erken MWC 2018 fuarında tanıtılması bekleniyor. 

 

https://www.phonearena.com/news/Sony-H3213-Avenger-appears-in-benchmark-with-dual-selfie-cameras_id99816 Yorum Yaz
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cherkesomer 1 yıl en beğenilen
çerçeveyi kaldıramıyoruz bari bişeylerle dolduralım demişler :)
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mipa90 1 yıl
adamlar farklı mı dengesiz mi bilmiyorum ama oisi öne koyar çift kamerayı öne koyar. lan manyak ısınız arka kameraya odaklansanıza. prestij sahibi olun biraz. ergenlere mi çalışıyorsunuz sadece anlamıyorum.
adamlar farklı mı dengesiz mi bilmiyorum ama oisi öne koyar çift kamerayı öne koyar. lan manyak ısınız arka kameraya odaklansanıza. prestij sahibi olun biraz. e...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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mavizaman 1 yıl
sony kafası japon kafası selfie phone vol.21873232...
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insom 1 yıl
Önümüzdeki sene cikarmasinlar da az cerceveli telefon bu sefer tam harakiri yapacaklar. Bu kadar mal bir şirket ömrü hayatımda görmedim. Ulan elimde kaç senedir z2 var değiştirmek istiyorum. Ama halâ doğru düzgün bir telefon çıkarmadılar. Sonra da mobil departmanı zarar yapıyor desinler. Gerizekalılar.
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KalemKolik 1 yıl
Sony bu senede çerçevesiz telefon olayını kaçırırsa çıkıp ağlamasın sakın.Kendi anavatanında bile 10 telefon satılıyorsa 1 sony satılmıyor düşünün olay ne kadar kötü.
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1BilimAdamı 1 yıl
Özçekim geçen seneydi , bu sene çerçevesiz telefon akımı var ve Sony yine bunu kaçırıyor
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yusufc2012 1 yıl
Bu teknik özellikler XA Ultra serisinde olmaz.
X1 idir büyük ihtimalle
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High Sierra 1 yıl
Nam-ı diğer Xperia X Ultra çıkıyor demek.
Böyle sızıntılar mevcuttu internette de.
S660 4 GB RAM 32/64 GB hafıza.
Büyük ihtimal 18:9 seneye kalır bunda da gelmez Sony için.
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thinkwithbrain 1 yıl
Ya Sony sen nasıl XZ1 Compact'ı Türkiye'ye getirmezsin.!! Senden ne çerçevesiz ekran beklentim var ne de yenilikçi bi teknoloji. Ben compact boyutlarda donanımından kısılmamış telefon gibi telefon istiyorum. Ki onu da yapmışsın getir de alalım vicdansız.
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MertDrx 1 yıl thinkwithbrain
Bende bir ümitle xz1 compactı bekledim fakat gelmedi meret. z3c ile yolumuza devam edicez artık. İnşallah bir compact daha çıkar.
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cherkesomer 1 yıl en beğenilen
çerçeveyi kaldıramıyoruz bari bişeylerle dolduralım demişler :)
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mipa90 1 yıl
adamlar farklı mı dengesiz mi bilmiyorum ama oisi öne koyar çift kamerayı öne koyar. lan manyak ısınız arka kameraya odaklansanıza. prestij sahibi olun biraz. ergenlere mi çalışıyorsunuz sadece anlamıyorum.
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0MG90 1 yıl mipa90
mipa90

adamlar farklı mı dengesiz mi bilmiyorum ama oisi öne koyar çift kamerayı öne koyar. lan manyak ısınız arka kameraya odaklansanıza. prestij sahibi olun biraz. ergenlere mi çalışıyorsunuz sadece anlamıyorum.

XA Ultra serisi ön kamera odaklı telefon olduğu için olabilir mi? XZ, XZ Premium, XZ1'in kamera stabilizasyonuna bak sonra böyle yorum at bence.
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