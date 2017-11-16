Sony çift ön kameralı bir akıllı telefon hazırlıyor

Uzun süredir akıllı telefonlarda özçekim trendi halen ağırlığını hissettiriyor. Üreticiler akıllı telefonlarını ya doğrudan özçekim tutkunlarına yönelik geliştiriyor ya da kaliteli bir ön kamera ile kapsama alanına onları da alıyor. Sony ise özçekim tutkunlarına yönelik bir telefon peşinde.

Xperia Avenger neler sunuyor?

Benchmark testlerinde ortaya çıkan Xperia Avenger kod adlı bir akıllı telefon ön tarafında 16MP+8MP çözünürlüğünde çift kamera barındırıyor ve 4K video kaydı yapabiliyor. Muhtemelen bu kombinasyon geniş açılı fotoğraflar ve bulanıklık efektleri için kullanılacak. Arka kısımda ise 21MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

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6 inçlik Full HD ekran barındıran akıllı telefona Snapdragon 630 yonga seti güç veriyor. 4GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelin işletim sistemi Android 8.0 Oreo.

Sony gelecek yıl telefonlarında yeni bir tasarım dili benimseyeceğini açıklamıştı. Çerçevesiz olacağı tahmin edilen bu yeni tasarım Xperia Avenger modeline uygulanacak mı bilinmiyor. Yeni modelin en erken MWC 2018 fuarında tanıtılması bekleniyor.