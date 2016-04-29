Sony, daralan pazarın mağduru oldu

Akıllı telefon pazarında durgunluk döneminin başlıyor olması, üreticileri de olumsuz etkiliyor. Özellikle hali hazırda satışları düşen Sony, durgunluğun da etkisiyle gelir kaybı yaşamaya devam ediyor.

31 Mart itibariyle sona eren firmanın mali genel yılında, 71.7 milyar dolar gelir elde edildi ve yıl bazında yüzde 1.3 düşüş yaşandı. Firma yıl genelinde 1.3 milyar dolar net zararı hanesine yazdırdı. Mobil taraftaki zayıflık, gelirleri de negatif yönde etkiledi.

Firmanın mobil bölümü yıl genelinde 10 milyar dolar gelir elde ederken, 544 milyon dolar gibi büyük bir zarara imza attı. Xperia Z5 serisi satışlara katkı yaptı ancak faaliyet karını artıda tutamadı. Sensör tarafı da talep artmasına rağmen 253 milyon dolar faaliyet zararına uğradı. Firma bünyesinde, zarar eden iki bölüm bunlar oldu.

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Önümüzdeki dönemde Xperia X Performance amiral gemisi ve Xperia X serisi akıllı telefonlar mali tablolara katkı yapmaya başlayacak. Bununla birlikte gerek isim değişikliği gerekse de yüksek fiyatlandırma nedeniyle yüksek satış rakamları pek mümkün görünmüyor.

Ayrıca yaşanan deprem neticesinde, Japonya’daki iki fabrikasını kısmen kapatmak zorunda kaldı. Bu iki fabrika sensör üretim merkezi olarak faaliyet gösteriyordu. Henüz ne zaman açılacağı bilinmiyor. Firma, elindeki stoğun talebi karşılayacak kadar büyük olduğunu açıkladı.