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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, daralan pazarın mağduru oldu

Mobil pazarda yaşanan durgunluk, Japon devi Sony’yi iki yerden vuruyor. Birincisi bizzat akıllı telefon satışlarından, ikincisi ise mobil sensör satışlarından.
3 yıl
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54
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında durgunluk döneminin başlıyor olması, üreticileri de olumsuz etkiliyor. Özellikle hali hazırda satışları düşen Sony, durgunluğun da etkisiyle gelir kaybı yaşamaya devam ediyor.

31 Mart itibariyle sona eren firmanın mali genel yılında, 71.7 milyar dolar gelir elde edildi ve yıl bazında yüzde 1.3 düşüş yaşandı. Firma yıl genelinde 1.3 milyar dolar net zararı hanesine yazdırdı. Mobil taraftaki zayıflık, gelirleri de negatif yönde etkiledi.

Firmanın mobil bölümü yıl genelinde 10 milyar dolar gelir elde ederken, 544 milyon dolar gibi büyük bir zarara imza attı. Xperia Z5 serisi satışlara katkı yaptı ancak faaliyet karını artıda tutamadı. Sensör tarafı da talep artmasına rağmen 253 milyon dolar faaliyet zararına uğradı. Firma bünyesinde, zarar eden iki bölüm bunlar oldu.

Ayrıca Bkz. "OnePlus 3 için 6GB RAM sesleri"

Önümüzdeki dönemde Xperia X Performance amiral gemisi ve Xperia X serisi akıllı telefonlar mali tablolara katkı yapmaya başlayacak. Bununla birlikte gerek isim değişikliği gerekse de yüksek fiyatlandırma nedeniyle yüksek satış rakamları pek mümkün görünmüyor.

Ayrıca yaşanan deprem neticesinde, Japonya’daki iki fabrikasını kısmen kapatmak zorunda kaldı. Bu iki fabrika sensör üretim merkezi olarak faaliyet gösteriyordu. Henüz ne zaman açılacağı bilinmiyor. Firma, elindeki stoğun talebi karşılayacak kadar büyük olduğunu açıkladı. 

 

http://www.sony.net/SonyInfo/IR/library/fr/15q4_sony.pdf Yorum Yaz
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Xtrud 3 yıl en beğenilen tahir40
tahir40

Bence Sony alt ve üstten bıraktığı devasa çerçevelerin kurbanı oldu. Hayır bir de Japon kafası, o koca çerçeveler ve en kötü ekran/çerçeve oranı yetmezmiş gibi daha bir de kapasitif tuş sığdıramayıp ekrandan çalıyorlar. Bu ekrandan çalıp tuş koymayı ilk icat edeni yakalayacaksın, kıstıracaksın kuytuda...

Ekran kasa oranı en kötü telefonları Apple üretiyor. Ve kimsede şikayetçi değil.
tahir40Bence Sony alt ve üstten bıraktığı devasa çerçevelerin kurbanı oldu. Hayır bir de Japon kafası, o koca çerçeveler ve en kötü ekra...
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Yanıtla +48
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Mr.Legend 3 yıl
Sony batacak diyenler var yav he he. Bu adamların battığını torunlarınız bile görmez boş yapmayın artık
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tahir40 3 yıl
Bence Sony alt ve üstten bıraktığı devasa çerçevelerin kurbanı oldu. Hayır bir de Japon kafası, o koca çerçeveler ve en kötü ekran/çerçeve oranı yetmezmiş gibi daha bir de kapasitif tuş sığdıramayıp ekrandan çalıyorlar. Bu ekrandan çalıp tuş koymayı ilk icat edeni yakalayacaksın, kıstıracaksın kuytuda...
Bence Sony alt ve üstten bıraktığı devasa çerçevelerin kurbanı oldu. Hayır bir de Japon kafası, o koca çerçeveler ve en kötü ekran/çerçeve oranı yetmezmiş gibi ...
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3 Yanıt Yanıtla +22
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verdi001 3 yıl
sony batıyorcular gelir birazdan
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kloveangel 3 yıl
Sony batmış haberi yok. gelecek 5 yıl içinde telefondan büyük bir ihtimalle çekilecektir. sony alırsan ps4 için alırım. telefonu gerçekten yapamıyor. ne yazılım ne de tasarım!
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KraftMK 3 yıl
Kötü telefon yoktur, yanlış fıyat vardır.
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mavizaman 3 yıl
eski bir sonyci olarak bugünlerde sonye yatırım yapılması taraftarı değilim.Hala 820li cihaz çıkarmadılar piyasaya ayak uyduramıyorlar.Gözden düştüler.
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TnesQuare 3 yıl
Bu kadar karizmatik telefonları HTC ve Sony üretiyor.
Piyasadan çıkması düşünülemez bile.
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rorschach_ 3 yıl
Bu arkadasin haberleriyle birisi ilgilensin artık
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FreeRun 3 yıl
Telefonlarına fiziksel home butonu koymayan ve batmaya doğru giden bir firma daha ahaha:D. Htc son anda kurtardı paçayı M10 ile, bakalım Xperia Z6 da home butonu fiziksel olacakmı...
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PsychicPower 3 yıl FreeRun
FreeRun
Telefonlarına fiziksel home butonu koymayan ve batmaya doğru giden bir firma daha ahaha:D. Htc son anda kurtardı paçayı M10 ile, bakalım Xperia Z6 da home butonu fiziksel olacakmı...

Kendini bilmiş sanan çok konuşan bir tip daha. Z6 diye bir cihaz olmayacak firma Z serisini noktaladığını söyledi. Ayrıca m10 diye bir cihaz da yok, sadece leak'lerde o adı görebiliyorduk. Htc 10 o cihaz. Sondaki kısım da olacak mı* diye yazılır.
Boş beleş yorum yapacaksın bari dili düzgün kullan da okunabilir olsun
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EnverPasha 3 yıl
sony araştırma ekibine ve tasarım eibine ciddi para harcamalı ki adam gibi birilewri gelsin.
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bydoctore 3 yıl
Ürettiğini satamıyorsan ya o ürün piyasanın ihtiyaçlarını karşılayamıyor yada ürüne göre pahalıdır. Sony'nin ürünlerinde galiba her ikisi de var.
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Guest-5E274E432 3 yıl
Sony'nin batsa batsa mobil birimi batar
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