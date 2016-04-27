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OnePlus 3 için 6GB RAM sesleri

Çin’in en beğenilen akıllı telefon üreticilerinden OnePlus, bu yıl ki yeni amiral gemisi için kolları sıvadı. Benchmark skorları, çok güçlü bir serinin bizi beklediğini gösteriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,9b
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19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl amiral gemi modellerinde 4GB RAM bellek seviyesi artık standart hale gelirken, bu yıl da 6GB seviyesine doğru çıtanın yükseldiğini görüyoruz. Özellikle Çinli üreticiler, rakiplerinden farklılaşmak adına RAM kapasitesini artırıyor. Bunlardan birisi de OnePlus.

Akıllı telefon pazarına dikkat çekici bir giriş yapan Çinli üretici OnePlus, iki nesildir amiral gemi modellerinin çeşitli ülkelerde satışını yapıyor. Üçüncü nesil amiral gemi modeli için ise firmanın planları büyük.  

Benchmark skorlarına yansıyan bilgilere göre, OnePlus 3 amiral gemi modeli için 6GB RAM tercih edilecek. Firma hem 4GB hem de 6GB LPDDR4 RAM seçenekleri ile tüketiciye ulaşmayı hedefliyor. Seçeneklere göre, boyutlarda da farklılık olacak.

Ayrıca Bkz. "Lenovo, ZUK 2 ile çıtayı yükseltiyor"

Tepe seviyesi OnePlus 3 versiyonunda 5.2 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti ve 6GB LPDDR4 RAM yer alacak. Böylece firmanın şimdiye kadar ki en donanımlı akıllı telefonu ile tanışma fırsatı bulacağız. İkinci versiyonda ise 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 820 yonga seti ve 4GB LPDDR4 RAM değeri yer alacak. Çözünürlük dikkate alındığında, iki versiyonun birbirine yakın performans değerleri sergileyeceğini söyleyebiliriz.

Modelde 16MP çözünürlükte arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 6.0 işletim sistemi, Oxygen OS işletim sistemi, 64GB depolama kapasitesi, metal kasa, parmak izi okuyucu şeklinde özellikler ortak. OnePlus firmasının 18 veya 24 Mayıs tarihlerinde bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor. 

 

http://bgr.com/2016/04/26/oneplus-3-release-date-price/ Yorum Yaz
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strathmorea 3 yıl
Sen ona 16 gb ram de koysan, uygulama marketlerde günümüz üst seviye modellerin gücününün yarısını anca kullanan uygulama ve oyunlar varken hiçbir işe yaramaz.
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Guest-F8946C419 3 yıl
Yine şişecek, yine şişecek.
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MegaWolt38 3 yıl
Haaa hah az kaldı haydi bakalım herkesin cebine bir sunucu getirmeye...! Android kadar mal bir sistem görmedim.
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Selçuk ALAGÖZ 3 yıl
Yaklaşık 3 yıl önce satın aldığım lenovo ultrabook bilgisayarımda 4GB ram ve 3. nesil i5 işlemcim var. Visual Studio, PhotoShop, İnternetten gezinme, basit mana da video işleme v.b bir çok işimi hallediyorum.
Bilgisayar tarafına baktıkça Mobil Platformdaki Android işletim sisteminin ne kadar kaynak müsrifi bir sistem olduğunu çok iyi anlıyorum.


Not: Evet telefonumda 2012 yılında piyasaya çıkmış olan İphone 5
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teknokaptan 3 yıl
umarim davetiye ile satmazlar
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kadirirdem 3 yıl
şu firma bir tr ye gelmedi arkadaş telefona bak...
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seref35 3 yıl
Ne kadar apple fanboy arkadaşlar şişecek desede eski bir android kullanıcısı olarak durum komikleşmeye başladı. Cebimizdeki makinalar 2ghz lerde 4 ve üzeri çekirdekli genellikle 3 ve üzeri ramli cihazlar seviyeler 6gb a kadar geldi fakat yeterli optimizasyon gelmedi.
Bugün 6gb azbuz bir miktar değil android tarafında hem google hem de üreticiler tarafından ciddi bir optimizasyon gerekli yoksa 2 seneye 8-10gb ramli mübarek workstation tarzında telefonlarla gezmeye başlayacağız. İşin kötüsü de bu cihazlara enerji yetmediği için gün sonu veya ertesi gün şarj edemezsek hiçbir işimize yaramayacak oluşu.
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KillerNoob 3 yıl
6GB RAM'i sadece reklam amaçlı ( teknolojiden anlamayan kısmı kendine çekmek için ) koymuşlar galiba.
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donanımcı123 3 yıl
Android olmasa mobil bellek üreticileri aç kalacak.
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idombayci 3 yıl
Asus 2 gb ddr2 ram, 16 gb depolama ile hala inat ederse piyasayı bunlara kaptıracak.
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wolfestein 3 yıl
6 GB koyunca ne oluyor? Çok ağır program mı çalıştıracağız?
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Mr. Jingles 3 yıl
Kullanıcıya yine 1 GB kalır. Kısaca bi anlamı yok.
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GenkaNuank 3 yıl
Oneplus adamdir
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stalker(1979) 3 yıl
Türkiye'ye resmi olarak geliyor mu bu telefon?
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