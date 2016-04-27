OnePlus 3 için 6GB RAM sesleri

Geçen yıl amiral gemi modellerinde 4GB RAM bellek seviyesi artık standart hale gelirken, bu yıl da 6GB seviyesine doğru çıtanın yükseldiğini görüyoruz. Özellikle Çinli üreticiler, rakiplerinden farklılaşmak adına RAM kapasitesini artırıyor. Bunlardan birisi de OnePlus.

Akıllı telefon pazarına dikkat çekici bir giriş yapan Çinli üretici OnePlus, iki nesildir amiral gemi modellerinin çeşitli ülkelerde satışını yapıyor. Üçüncü nesil amiral gemi modeli için ise firmanın planları büyük.

Benchmark skorlarına yansıyan bilgilere göre, OnePlus 3 amiral gemi modeli için 6GB RAM tercih edilecek. Firma hem 4GB hem de 6GB LPDDR4 RAM seçenekleri ile tüketiciye ulaşmayı hedefliyor. Seçeneklere göre, boyutlarda da farklılık olacak.

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Tepe seviyesi OnePlus 3 versiyonunda 5.2 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti ve 6GB LPDDR4 RAM yer alacak. Böylece firmanın şimdiye kadar ki en donanımlı akıllı telefonu ile tanışma fırsatı bulacağız. İkinci versiyonda ise 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 820 yonga seti ve 4GB LPDDR4 RAM değeri yer alacak. Çözünürlük dikkate alındığında, iki versiyonun birbirine yakın performans değerleri sergileyeceğini söyleyebiliriz.

Modelde 16MP çözünürlükte arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 6.0 işletim sistemi, Oxygen OS işletim sistemi, 64GB depolama kapasitesi, metal kasa, parmak izi okuyucu şeklinde özellikler ortak. OnePlus firmasının 18 veya 24 Mayıs tarihlerinde bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor.