Sony dünyanın ilk 61MP tam kare sensörünü duyurdu

Görüntüleme teknolojileri sektörünün lider firmalarından Sony rakiplerine alan kaptırmamak adına iddialı bir tam kare aynasız fotoğraf makinesi duyurdu. A7R Mark IV modeli dünyanın ilk 61MP tam kare sensörünü barındırıyor.

Sony A7R Mark IV özellikleri ve fiyatı

35mm 61MP çözünürlüğündeki tam kare BSI CMOS sensör ayrıca APS-C formatına indirgendiğinde 26MP çekimler yapabiliyor ve bu da bir ilk olarak gösteriliyor. 15 dinamik aralık noktası olan sensör entegre çoklu mod ile 16 farklı sahne yakalayarak 240MP çözünürlüğünde fotoğraf oluşturabiliyor. Gövde içerisinde 5 eksenli görüntü sabitleme mevcut.

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Odaklama sistemi 567 adet faz algılamalı nokta sunuyor ve tam kare modunda görüntü alanının yüzde 74’ünü kapsıyor. APS-C modunda ise 325 nokta alanın tamamını kapsayabiliyor. Gerçek zamanlı izleme, gerçek zamanlı göz izleme ve gerçek zamanlı hayvan gözü izleme özellikleri de etkileyici bir doğruluk sağlıyor. Sensör ayrıca sürekli otomatik odaklama ile 10fps sürekli çekim yapabiliyor ve tam çözünürlükte 68 resim yakalayabiliyor.

Kamera tam kare 4K video kaydı yapabiliyor ve 6K çözünürlükten örnekleniyor. S-Log2/3 ile HDR desteği sunan videoda ayrıca ilk kez gerçek zamanlı göz takip otomatik odaklama da kullanılıyor. Opsiyonel ECM-B1M mikrofon analog-dijital dönüşümünü dahili olarak yapabiliyor ve makineye dijital sinyal gönderiliyor. Yine ilk kez bir çoklu arabirime yer verilmiş.

Katlanabilir menteşeye sahip dokunmatik ekranın yanında 5.76M noktalı OLED elektronik vizör de yer alıyor. Çift UHS-II SD kart yuvası olan makine USB Tip-C üzerinden kablolu olarak ve WiFi ile kablosuz olarak aktarım yapabiliyor. Sony A7R Mark IV sadece gövde olarak 3500$ fiyat etiketi ile Eylül ayında piyasaya sürülecek. Mikrofon ise 350$.