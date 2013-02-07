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Sony geçen yıl son çeyrek rakamlarını açıkladı : 124 milyon dolar net kayıp, 8.7 milyon cihaz satışı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony geçen yıl son çeyrek rakamlarını açıkladı : 124 milyon dolar net kayıp, 8.7 milyon cihaz satışı

Geçen yıl yaşadığı mali düşüş ve yeniden yapılanmanın etkilerini, bu yıl mobil cihazlara ağırlık vererek azaltmayı planlayan Sony, geçen yılın son çeyreğine denk gelen mali yıl üçüncü çeyreğinde de kayıplara devam etti.

Firmadan yapılan duyuruda üçüncü mali çeyreğe göre 22 milyar dolar civarında gelir elde edilirken, faaliyet zararı 534 milyon dolar, vergi öncesi kayıp 338 milyon dolar, net kayıp ise 124 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mobil cihaz bölümü ve ev eğlencesi bölümü 3.6 milyar dolar ve 3.7 milyar dolar olarak en yüksek geliri elde etti. Satılan toplam mobil cihaz sayısı 8.7 milyon, konsol sayısı 6.8 milyon, taşınabilir konsol sayısı ise 2.7 milyon oldu. 

31 Mart'ta sona erecek olan mali yılda ise Sony'nin beklentisi 70 milyar dolar civarında bir gelir ve yaklaşık 75 milyon dolar vergi öncesi kayıp. Toplam mobil cihaz satışı ise 34 milyon adet olacak.

Firmanın Xperia Z ve muhtemel PlayStation 4 lansmanı ile bu yıl biraz daha hareketlenmesi bekleniyor.

http://www.sony.net/SonyInfo/IR/financial/fr/12q3_sony.pdf Yorum Yaz
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General. 6 yıl en beğenilen
Sony bu hiç bişey olmaz
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cagataykoroglu 6 yıl
hazarRS
Gözünüzü seveyim başlamayın yine Sony batıyor demeye.

Sony batmaz ama eski Sony olmadığı kesin.
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feryalderin 6 yıl
3 senedir x10 kullanıyorum taş gibi telefon. T ya da V ülkeye gelseydi onlardan birini gene Xperia alacaktım.
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LeonRe4 6 yıl
Sony demek kalite demektir. gözüm kapalı sony mali alirim. sağlamlık kalite = Sony demek
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tupacamaru 6 yıl
ben sonynin kaliteli kalitesiz imajina laf soylemicem ama su bir gercektirki sony hicbir zaman amiral gemisi bir telefon cikaramadi bunu hepimiz biliyoruz tamam belki tasarim anlaminda cok guzel telefonlar yapti ama performans anlaminda hep geri planda kaldi samsung galaxy s karsisina xperia 10 la cikti donanim anlaminda geride kaldi arc s2 ye yenildi xperia t tum dunyada satilmadi simdi simdi kozunu xperia z ile oynayacak oda s4 e yenirse telefon bolumunu ciddi zararlar eder
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engink 6 yıl
sony bu be sadece tüketici elektroniği ürettiğinimi sanıyorsunuz. şu deprem olmasa çokra kara geçmişlerdi.
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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Provisional 6 yıl
smart1978
multiTYRT
smart1978 Sony kalitesiz ürünleri de pahalıya sattığı sürece tabiki zarar edecek.
güldüm

Bana bir tane Sonynin kalitesiz ve pahalı ürününü gösterir misiniz?
Sony ürün çeşitdi olarak kalitesi düşük ama uygun fiyatlı diye birsürü ürün çıkartmıştır.Sony Android tabletlerde gördük adamlar Notion Ink Adam dan tasarım olarak resmen çalmışlar ve kalite olarak dandik ve kaba. Bilgisayar da ise Sony Vaio F serisi çok kalitesiz F11 deki kalitesiz işçilik kauçuk plam rest 4 yada bir kalkması sorunu bende garanti bitene kadar devam etti. Bu sorun yaygındır zaten en büyük hata kauçuklu palm rest olması idi. Ekran da alt tarafta beyaz şerit 2 yıldan fazla sonraki modellerinde de aynı sorunlu LCD FULL HD panellerde malesef vardır .. Taki 3D modelliler çıkana kadr o zamanda kasası çirkin ve kaba olmuştu. Sony dizüstü modellerin birçoğunda ekran Premium değildir... Fan problemleri çözememiştir. Bir Apple bile fan gürültüsüne karşı orjinal gürültüsü çok düşük fan tasarımını Sony de benzerini beklerdik ama hiç olmadı ... Bu eksikliklerine rağmen fiyatları uygun olması beklenirdi ama fiyatları yine pahalı satılmaktaktadır.. Ne de olsa Sony marka olarak pahalı imajı yerleşmiştir ama bazıları Sony deki birçok üründe orta kalite olduğunu bilmez. Çünkü oluşan algı veya imaj Sony yi kurtarmaktadır. Sony son yıllarda ciddi kan kaybediyor. Sony eskideki gibi kaliteli ürün çıkartamıyor... Sony Japon üretimi denilen Vaio Duo 11 almıştım 3 hafta sonra ekranda arızalar çıkmıştı inverter arızalı çıkmıştı ve ekranda 40 küsür beyaz ölü piksel tek bir bölgede birikmişti. Sony montajı Japonya da yapıyor ama parçaların çoğu ÇİN de üretilmiş donanımlar. Açılmış fotoğrafları internette vardır. Apple retina ekranlı birsürü dizüstü ve ultrabook çıkarmıştır peki Sony de var mı yok. Samsung bile retina ekranlı 9 serisinin tanımını yapmıştı ama Sony de bir icraat veya hedef yok. Sony tek marka ile mobil telefonda ilerlese de ekran kalitesi görüş açısı düşük ekranlarla devam etmektedir bu durumdan şikayetçi olan Sony kullancılarını hatırlatırım. Görüldüğü gibi bir tane yok farklı serilerde farklı kulvarlarda yıllarca üretilen birçok Sony ürünlerinden bahsetmiş oldum. Sony in eski halini seven biri olarak Sony şualar birşeyler satıyorsa yerleşik kaliteli ufak dayanıklı imajına borçludur ama Sony bu imajı 3 yıldır kalite anlayışında esneterek kanıtlamaktalar. Sony eskisi giib değil... Sony birinde zarar ediyor ve öbüründe kar etmeye bel bağlayadursun Sony amaçlarına ulaşmaktadır. Sony de kalite mi oda ne? ( notebooklar, tabletlerin tamamı, telefonların nerdeyse tamamı vasat ) .

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mcrew 6 yıl
arkadaş xperia ION aldı benim 1600 liraya

kapasitif tuşlar berbat
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yunusfurkanayse 6 yıl
Sony xperia z de en buyuk beklentim mukemmel bravia engine 2 ekraniydi. Zaten islemcisi piyasada ki 6-7 telde kullanilan s4 pro yani bir artisi yok. Farki ekrani ve yazilimsal fonksiyonlariyla biraz da tasarimiyla ortaya koyacakti ama ne varki bravia engine 2 nin parlakligi cok dusuk kaldi.tasarim anlaminda cok şık piyasadaki en sekil telefon ama dunku tanitim videosundaki ezilme kafamda büyük soru isareti uyandirdi. Yazilimsal olarak soyle farkli bir arayuz farkli bir stili ozler oldum ondan yana da standardin otesine geçememiş. Ek olarak Çokları samsunga atar tutar yok nasil tasarim yok nasil islemci falan diye ama adamlar şundan parayi kırıyor:
İşlemcileri kendileri tasarliyorlar
Tasarim konusunda adamlar gercekten yaratici davranıyorlar malzeme kalitesi tartisilir ama sekil itibariyle s3 ciktiginda en guzel telefondu
Harika bir pazarlama yapiyorlar ( plastik kasalari bile dogadan ilham alarak yaptiklarini soyleyerek 50 milyon s3 sattılar)
Ve en son olarak da lcd yerine led kullaniyorlar super amoledin full hd ekranina piyasada rakip goremiyorum.
Butun bu saydiklarimi asagi yukari apple da yapiyor haliyle piyasada pastanin buyuk dilimleri bu sirketlere gidiyor yani Sony'nin alacağı çok yol var
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Drakoid 6 yıl yunusfurkanayse
yunusfurkanayse

Sony xperia z de en buyuk beklentim mukemmel bravia engine 2 ekraniydi. Zaten islemcisi piyasada ki 6-7 telde kullanilan s4 pro yani bir artisi yok. Farki ekrani ve yazilimsal fonksiyonlariyla biraz da tasarimiyla ortaya koyacakti ama ne varki bravia engine 2 nin parlakligi cok dusuk kaldi.tasarim anlaminda cok şık piyasadaki en sekil telefon ama dunku tanitim videosundaki ezilme kafamda büyük soru isareti uyandirdi. Yazilimsal olarak soyle farkli bir arayuz farkli bir stili ozler oldum ondan yana da standardin otesine geçememiş. Ek olarak Çokları samsunga atar tutar yok nasil tasarim yok nasil islemci falan diye ama adamlar şundan parayi kırıyor:

İşlemcileri kendileri tasarliyorlar

Tasarim konusunda adamlar gercekten yaratici davranıyorlar malzeme kalitesi tartisilir ama sekil itibariyle s3 ciktiginda en guzel telefondu

Harika bir pazarlama yapiyorlar ( plastik kasalari bile dogadan ilham alarak yaptiklarini soyleyerek 50 milyon s3 sattılar)

Ve en son olarak da lcd yerine led kullaniyorlar super amoledin full hd ekranina piyasada rakip goremiyorum.

Butun bu saydiklarimi asagi yukari apple da yapiyor haliyle piyasada pastanin buyuk dilimleri bu sirketlere gidiyor yani Sony'nin alacağı çok yol var



allah aşkına s3'ün tasarımı mı varmış? uzaktan baktığında sanki sıradan bir android telefonu gibi duruyor
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Cremiesto 6 yıl
Japonlara birşey olmaz...
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mobi 6 yıl
smart1978
Sony kalitesiz ürünleri de pahalıya sattığı sürece tabiki zarar edecek.

Kalitesiz mi? Ne içtin sen?
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SaatliBomba 6 yıl
büyük bi net kar var ps4 ve xperia z işe daha da büyüyecek.
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Provisional 6 yıl
karafaruk19
Xperia serisi 30 milyon sattı diyenlere gelsin


Otuz değil, 40 milyondan fazla Xperia satıldı 2012'de.
Bkz: XperiaBlog
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enzomaresca 6 yıl
Sony tökezledi ama tekrar toparlanıyor samsung u geride bırakacaklar yakında bana göre
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umut3513 6 yıl
xperia neo v tam bir fiyasko gerek kasa kalitesi gerek işletim sistemi olarak bir daha almamayı düşünüyorum
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