Sony geçen yıl son çeyrek rakamlarını açıkladı : 124 milyon dolar net kayıp, 8.7 milyon cihaz satışı





Geçen yıl yaşadığı mali düşüş ve yeniden yapılanmanın etkilerini, bu yıl mobil cihazlara ağırlık vererek azaltmayı planlayan Sony, geçen yılın son çeyreğine denk gelen mali yıl üçüncü çeyreğinde de kayıplara devam etti.





Firmadan yapılan duyuruda üçüncü mali çeyreğe göre 22 milyar dolar civarında gelir elde edilirken, faaliyet zararı 534 milyon dolar, vergi öncesi kayıp 338 milyon dolar, net kayıp ise 124 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mobil cihaz bölümü ve ev eğlencesi bölümü 3.6 milyar dolar ve 3.7 milyar dolar olarak en yüksek geliri elde etti. Satılan toplam mobil cihaz sayısı 8.7 milyon, konsol sayısı 6.8 milyon, taşınabilir konsol sayısı ise 2.7 milyon oldu.





31 Mart'ta sona erecek olan mali yılda ise Sony'nin beklentisi 70 milyar dolar civarında bir gelir ve yaklaşık 75 milyon dolar vergi öncesi kayıp. Toplam mobil cihaz satışı ise 34 milyon adet olacak.





Firmanın Xperia Z ve muhtemel PlayStation 4 lansmanı ile bu yıl biraz daha hareketlenmesi bekleniyor.

http://www.sony.net/SonyInfo/IR/financial/fr/12q3_sony.pdf