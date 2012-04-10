Sony, geçen yılı 6.4 milyar dolar kayıpla kapattığını açıkladı

Dün bazı çevreler tarafından 10 000 kişiyi işten çıkarılacağı açıklanan Sony için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Firma bugün yaptığı açıklamada 2011 yılını 6.4 milyar dolar kayıpla kapattığını açıkladı.





Sony televizyon segmentinde kayıplar yaşarken, akıllı cihaz segmentinde de Apple ve Samsung gibi rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı. Bu olumsuzluk ve yen birimindeki dalgalanma gelir tablosunu da doğrudan etkiledi.





Sony'nin sadece TV segmentinde son on yılda 10 milyar dolar gelir kaybı oldu. Koltuğu devralan tepe yöneticisi Kazou Hirai de Perşembe günü can yakıcı tedbirleri basın ile paylaşacak.





Sony'nin işletim dolayısıyla yaşadığı zarar yıl bazında 2.9 milyar oldu. Üzerine 3.5 milyar dolarlık vergi yükü de binince toplam kayıp 6.4 milyar dolar civarında gerçekleşti. Bu firmanın gelir tablosunu 4. kez revize edişi ve her revize de kayıp biraz daha arttı.





Sony'nin varlıkları ise yaklaşık 13 milyar dolar değerinde. Ancak Sony yatırımcılarını ümitsizliğe kapılmamaya çağırıyor. Firma 2013 Mart'ında bitecek mali yılı için 2.2 milyar dolar işletim karı beklentisi içerisinde.