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Sony, geçen yılı 6.4 milyar dolar kayıpla kapattığını açıkladı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Dün bazı çevreler tarafından 10 000 kişiyi işten çıkarılacağı açıklanan Sony için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Firma bugün yaptığı açıklamada 2011 yılını 6.4 milyar dolar kayıpla kapattığını açıkladı. 

Sony televizyon segmentinde kayıplar yaşarken, akıllı cihaz segmentinde de Apple ve Samsung gibi rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı. Bu olumsuzluk ve yen birimindeki dalgalanma gelir tablosunu da doğrudan etkiledi. 

Sony'nin sadece TV segmentinde son on yılda 10 milyar dolar gelir kaybı oldu. Koltuğu devralan tepe yöneticisi Kazou Hirai de Perşembe günü can yakıcı tedbirleri basın ile paylaşacak. 

Sony'nin işletim dolayısıyla yaşadığı zarar yıl bazında 2.9 milyar oldu. Üzerine 3.5 milyar dolarlık vergi yükü de binince toplam kayıp 6.4 milyar dolar civarında gerçekleşti. Bu firmanın gelir tablosunu 4. kez revize edişi ve her revize de kayıp biraz daha arttı.

Sony'nin varlıkları ise yaklaşık 13 milyar dolar değerinde. Ancak Sony yatırımcılarını ümitsizliğe kapılmamaya çağırıyor. Firma 2013 Mart'ında bitecek mali yılı için 2.2 milyar dolar işletim karı beklentisi içerisinde.

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Lath.Crusader 7 yıl en beğenilen
İçinde Sonynin olmadığı bir dünya düşününce insan bi garip oluyor...
Bravia tvler yok. Xperia telefonlar yok. Xperia olmayanlar da yok. Walkman diye bir şey yok.. Sony bilgisayarlar yok. Kulaklıklar yok. Cyber-shot yok. Handycam yok. Playstation yok. Psp ve türevleri yok... Vs vs vs de yok..
Eğlence denilen kavram hep biraz eksik olur gibi... Neyse ihtimal vermiyorum yine de...
İçinde Sonynin olmadığı bir dünya düşününce insan bi garip oluyor...Bravia tvler yok. Xperia telefonlar yok. Xperia olmayanlar da yok. Walkman diye bir şe...
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istanbul2007 7 yıl
yıllar oncesinden sony ceo sunun yenıden karlılık politikasına gectik diye bir demecini hatırlıyorum. sony teknoloji firması olmasına ragmen insaların teknolojiden uzak pek biseyden anlamayan geldigi gibi gider anlayısıyla rakiplerinden daha kotosunu daha pahalıya satmaya calıstı sonuc hiç şaşırtıcı degil. bende bir kücük esnaf olarak sony toshiba ve yerli pc ureticilerinin urunlerini musterilerime tavsiye etmiyorum. aynı urunu cok daha ucuza satan varken neden sony alsınkı insanlar. marka takıntısı gectı zaten. gerci apple kullanıcılardında biraz var gibi :)
yıllar oncesinden sony ceo sunun yenıden karlılık politikasına gectik diye bir demecini hatırlıyorum. sony teknoloji firması olmasına ragmen insaların teknoloji...
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janparey 7 yıl
Sony ürünlerine verdiğim fiyat farkı hiçbir zaman benim gözüme batmadı çünkü bana mükemmel servis ve ürün kalitesi olarak döneceğinden daima eminim
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jovanovic 7 yıl
Vay anasını yahu ne hale geldi şirket... Sony efsaneydi 10 sene önce... Şimdi ağaçlarda elmalar türedi...
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talerk 7 yıl
yenerbalcı
Daha çok zarar ederler Eskiden tasarım + ekrandan kazanıyordu şimdi tasarım ve ekranda rakipleri daha iyi duruma geldi üstelik yarı fiyatına artık sony devri kapanmıştır

kimmiş o tasarımı daha iyi olan model
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__Nikolaus__ 7 yıl talerk
talerk

yenerbalcı

Daha çok zarar ederler Eskiden tasarım + ekrandan kazanıyordu şimdi tasarım ve ekranda rakipleri daha iyi duruma geldi üstelik yarı fiyatına artık sony devri kapanmıştır


kimmiş o tasarımı daha iyi olan model

+1

Cep telefonunda hala sony den daha ıyı tasarım yapan firma yok. hepsı bırbırının benzerı , Htc , samsung , apple , lg ? kusura bakmadan hıcbırısı xperia serısınden daha guzel tasarıma sahıp degıl.
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demirparcasi 7 yıl
Sıradan ve kötü yönetilen Sony. Sony'nin iç işleyişini biraz tanıyan biri olarak Sony tam bir dinozorlaşmış kurumsal şirket gibi yönetilen bir yer. Sürekli Sony'nin kalitesinden geçmişinden bahsediyorlar ama bir teknoloji firmasının olması gereken yenilikçilik, hızlılık ve ekonomiklik maalesef pek yok. Mesela Xperia ne zaman piyasaya sunuldu? Rakiplerinden aylar sonra ve aslında fark yaratacak ciddi hiç bir özelliği yoktu. Televizyon ve bilgisayarlara bakınca da durum çok farklı değil hep daha pahalı ama ciddi bir üstünlük yok. Pahalı olup fark yaratarak da kazanabilirsin. (Örnek Apple) Maalesef Sony'de bu yok. Playstation'da görece bence daha iyi pazardalar daha az rekabet var. Ama Playstation ile sürekli hata yaptılar. Yanlış PSP ürünleri çıkardılar PSP GO. Playsation3'te ekran kartı ve işlemci seçimleri de yanlıştı gereksiz yere maliyeti artırdılar ve oyun tasarımını zorlaştırdılar. Online oyunda da ciddi bir yenilik getirmediler. Bluray gibi artık demode olmaya başlana disk teknolojisinden büyün umutlar beklmekte yanlıştı. Tamam bluray iyi ama flash bellek teknolojisi hızla ilerlerken mantıksız.
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yenerbalcı 7 yıl
Daha çok zarar ederler

Eskiden tasarım + ekrandan kazanıyordu şimdi tasarım ve ekranda rakipleri daha iyi duruma geldi üstelik yarı fiyatına artık sony devri kapanmıştır
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zamazingo7 7 yıl
sony bakkal dükkanımı batsın saçmalamayın samsungun tvlerde bedavaya izlettirdiği bir çok film sony pictures dünyanın en iyi müzisyenleri sony musıc bilmeden sallama yorumlar yapmayın sony teknoloji üretir. Samsung dediğinz firmanın geçmişi elektronikte en fazla 5-6 yıl sony 50 yıl.Samsung yalan dolanla tv satsın. Ben ne samsung tvler gördüm üzerindeki kontrast oranları her ay değiştirilen. Traktör üreten firma tv bugün bu kadar çok satıyorsa iyi yalan söyleyebildikleri içindir malum bizler yalan dolanı seven insanlarız.
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__Nikolaus__ 7 yıl
Çoğu kişinin dediği gibi bu politikayla hak ettiler ama yine de bu politikayla devam etseler bile sony almam yine de sony gibi bir markanın kodak gibi yok olmasını istemem.

Çoğumuzu teknolijiyle tanıştıran sony , ey gidi zamanında babama playstation 1 aldırmak ıcın ne ugrasmıstım , ilk walkmanimi senelerce sorunsuz kullandım , ilk mp3 çalan telefonum vs uzar da gider , başka firma bu politikada olsa yok olsun gitsinler derdim ama sony için maalesef bu cumleyı kuramıyorum , bırcogumuz da istemeyiz.biraz duygusala mı bagladık ne
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e-mutlu 7 yıl
Fiyatları bu kadar yüksek tutarsa kaybetmeye mahkum
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Python 7 yıl
yumyjikk
deepblueseebatsın ne olacak Türk firması batsa bu kadar üzülmezsiniz.bu ülkede bu zihniyetlerle bir adım ileri gitmez.10000 kişinin çıkarılacağı haberine onların ailelerine üzülün.sony bir şekilde kurtarılır.ya işsiz kalanları kim kurtaracak
Hangi türk firması Sony gibi nam saldı dünyada?

Eskiden sony dendiğinde insanların kafasında kalite simgesi oluşuyordu,eski trinitron tv'ler,müzik setleri,amfileri,betamax'lar,walkman'ler,ve tabikide playstation son dönemlerde üretim kısmı çin'e kayınca sony de kalitesini düşürdü,yıllarca sony sattıysa sırf kalitesinden satmıştır,şimdiki nesil bilmez bunları,türk halkında yeride ayrıdır zaten benim gözümdede sony yeri ayrıdır herzaman,batacağını zannetmiyorum,japonlar akıllı adamlar biryolunu bulur,tekrar eski ününe dönerler.
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MERCURY2000 7 yıl
Sony hayatımıza birçok yeni ve farklı çözümler soktu. Playstation, Walkman vs birçok güzel ürün tanıttı. Rekabeti kızıştıran firma oldu, Ama bugün aynı donanıma sahip ürünlerini piyasadaki diğer firmaların kat kat fazlasına satıyor. Durum böyle oluncada tüketici diğer markalara yöneliyor. Vita tanıtıldı hala benim kartımı kullan diyor. Madem böyle zorunlu tutucan en azından fiyatını ucuzlat. PS3 satışlarıda artık durgunlaştı. Böyle devam ederse daha çok zarar ederler.
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E_Aydin35 7 yıl
Bu rakamlar, gerçekden tarihi bir zarar maliyeti, Sony en durumlara düşdün sen ya ailen toparlanması lazım, adamlar gelecekde karımız geri gelicek diyor ama insanlar geleceği görseydi...
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DH Misafiri 7 yıl
sony sony dir efsanedir o sony ıt s a sony
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teramit 7 yıl
6.4 milyar dolar zarar edecek kadar zenginmiş demekki.bu firmaların ceoları milyon dolar yıllık kazanç alıyor ama yeri geldiğinde 5 kuruşluk iş yapamyorlar çünkü değişemiyorlar .son 5 yılda sektörün altı üstüne geldi ama sony ciddi bir hamle yapmak için 6 milyar dolar zarar etmeyi bekledi ve muhtemelen geç kaldı.sony ye genç bir ceo lazım google bile şımite yol verdi gençlerin vizyonu çok açık yaşlılar yaşlı kalıyorlar yeniliklere halbuki ölenlerin yerine gençler geliyor hep..
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