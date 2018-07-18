Sony, IFA 2018 fuarında Xperia XZ3 amiral gemisini sahneye çıkarabilir

Yeni ürünlerini sergilemek isteyen birçok şirketin boy göstereceği IFA 2018 fuarı önümüzdeki ay gerçekleşecek. Japon teknoloji devi Sony, 30 Ağustos tarihinde Berlin'deki fuarda bir basın etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Ancak şirket söz konusu toplantının içeriği hakkında bilgi vermedi.

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Sony'nin IFA 2018'de Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact'ın devam modellerini sergileyebileceği söyleniyor. Söz konusu telefonlar geçtiğimiz Şubat ayında Barselona'daki 2018 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmıştı. Son raporlar Sony'nin üretim hattında Xperia XZ3 ve Xperia XZ3 Premium'un olduğunu ve Berlin'deki IFA 2018'de bu telefonların duyurulabileceğini gösteriyor.

Dört kamera ve Snapdragon 845

Yeni amiral gemisinin iki ön ve iki arka olmak üzere toplam dört kamera ile geleceğine yönelik söylentiler var. Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti ve 6 GB RAM'le güçlendirilmesi beklenen Xperia XZ3'ün 128 GB kapasiteli bir dahili depolama alanı olacak. Elbette bu bilgiler şu an için spekülasyondan ileri gidemiyor. Kesin konuşabilmek için 30 Ağustos'a kadar beklememiz gerekecek.