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Sony, IFA 2018 fuarında Xperia XZ3 amiral gemisini sahneye çıkarabilir

Sony'nin önümüzdeki ay düzenlenecek IFA 2018 fuarında bir basın etkinliği düzenleyeceği resmen onaylandı. Şirketin söz konusu etkinlikte Xperia XZ3 ve Xperia XZ3 Premium'u sahneye çıkarması bekleniyor
10 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Yeni ürünlerini sergilemek isteyen birçok şirketin boy göstereceği IFA 2018 fuarı önümüzdeki ay gerçekleşecek. Japon teknoloji devi Sony, 30 Ağustos tarihinde Berlin'deki fuarda bir basın etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Ancak şirket söz konusu toplantının içeriği hakkında bilgi vermedi.
Ayrıca Bkz. "Yeni iPhone'ların sızan ekran panelleri, modellerin boyut farkını ortaya koyuyor"
Sony'nin IFA 2018'de Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact'ın devam modellerini sergileyebileceği söyleniyor. Söz konusu telefonlar geçtiğimiz Şubat ayında Barselona'daki 2018 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmıştı. Son raporlar Sony'nin üretim hattında Xperia XZ3 ve Xperia XZ3 Premium'un olduğunu ve Berlin'deki IFA 2018'de bu telefonların duyurulabileceğini gösteriyor.

Dört kamera ve Snapdragon 845

Yeni amiral gemisinin iki ön ve iki arka olmak üzere toplam dört kamera ile geleceğine yönelik söylentiler var. Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti ve 6 GB RAM'le güçlendirilmesi beklenen Xperia XZ3'ün 128 GB kapasiteli bir dahili depolama alanı olacak. Elbette bu bilgiler şu an için spekülasyondan ileri gidemiyor. Kesin konuşabilmek için 30 Ağustos'a kadar beklememiz gerekecek.

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General. 10 ay en beğenilen
Görseldeki cihazı yapmak çokmu zor acaba?
Hem ahize hem de selfie kamerası yeri var, köşeleri birazda oval oldumu al sana dehşetül vahşet.
Sony yapabilirmi bence o potansiyel fazlasıyla var, ama ne yapar eder takoz gibi bir cihaz yapar.
Görseldeki cihazı yapmak çokmu zor acaba?Hem ahize hem de selfie kamerası yeri var, köşeleri birazda oval oldumu al sana dehşetül vahşet.Sony yapabil...
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DH Misafiri 10 ay
türkiye den çıkar ve ekran kasa oranı düzelir!!
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alemburda34 10 ay
şuan çıkarmış olduğu modellerini bile çevçeveyi inceltse Sony iş yapar ancak nerdeeee bunlar hala sorunu kamerada felan arıyorlar heralde.
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Bgood 10 ay
Abi adamlar görseldeki gibi yapsın 7.6 mm kalınlık olsun altında bunun gibi sıfır boşluk olmasada olur Mate 10 prodaki azıcık boşluk olsun ordada sony yazsın o bile yeter herkes alır donanım falan iyi güncellemende süper güncellemede rakipsizsin belki abi yap şu tasarımı alalım be .
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dede17 10 ay
Türkiyeden çıktıktan sonra bütün olması gerelenleri yapar artık sony
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General. 10 ay en beğenilen
Görseldeki cihazı yapmak çokmu zor acaba?
Hem ahize hem de selfie kamerası yeri var, köşeleri birazda oval oldumu al sana dehşetül vahşet.
Sony yapabilirmi bence o potansiyel fazlasıyla var, ama ne yapar eder takoz gibi bir cihaz yapar.
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Johan Elmander 10 ay General.
Alt çerçeveyi tamamen sıfırlayamazsın. Sony OLED panel kullanmıyor, kullansa bile ekranı cihazın içine bükme patenti Apple'da, bu da cihazı kalınlaştırıyor. (XZ2 kadar değil elbette ama 8.5mm üstü olması kesin denebilir.)
LCD panel olursa da Apple onun için yeni bir ekran denetleyicisi yapıyormuş, böylece alt çerçeve 2.5 mm'ye inebiliyormuş ama Apple işte, kesin patentini almışlardır.
Arka kamera sensörünün boyutundan gidersek ön kamera s3 zamanından gibi bir kalitede olur anca.
Parmak izini yana koyarsan hp'nin patenti var, Amerika'da parmak izi okuyucusuz satarsın.
Tabi Sony çok ciddi arge yapabilecek bir şirket, bu sorunları istese çözebilir, ama çözemüyorlar.
XA2 Plus gibi bir telefonları da var ama, ekran kasa oranı çok daha iyi, eskisi gibi omnibalance çizgisinden gidiyor ama Sony yapmıyor işte, neden anlamak güç.
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ERIKCI 10 ay
Yakışır...
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huseyincarnege 10 ay
kenarları az ovel olsa tadından yenmezdi
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