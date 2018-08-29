Sony, IFA 2018 teaser'ını yayınladı: Xperia XZ3 ve Xperia XA3 geliyor

Sony Xperia XZ3 bir süredir sızıntı ve söylentileri ile gündemi meşgul ediyor. Yayınlanan raporlara göre akıllı telefon IFA 2018'de tanıtılacak. Şirketin resmi Twitter hesabı aracılığı ile yayınladığı yeni teaserda “Xperia” logosunun ön plana çıkarılması da bunu bir anlamda doğrulamış oldu.

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Sony'nin 30 Ağustos'ta IFA 2018 etkinliğinde iki yeni telefon tanıtacağı söyleniyor. Şirket Xperia XZ3 amiral gemisi ile birlikte Xperia XA3 olarak isimlendirilen yeni bir orta sınıf akıllı telefon duyurabilir.

İki yeni Xperia duyurulacak

Yeni sızıntıda canlı renklerin gösterilmesi amiral gemisi telefonun OLED ekrana sahip olabileceğinin sinyalini veriyor. Gücünü Snapdragon 845 yonga setinden alması beklenen Xperia XZ3 büyük ve kalın çerçevelerini koruyacak. Kutudan Android 8.0 işletim sistemi ile çıkacağı belirtilen telefon daha sonra muhtemelen Android Pie sürümüne yükseltilecek.

Xperia XA3 modelinin ise cam tasarım, Snapdragon 660 yonga seti ve 6 GB RAM ile premium orta sınıf bir telefon olması bekleniyor. Ayrıca cihazın 3.240 mAh kapasiteli bir pil ve dört kamera ile geleceğine yönelik söylentiler de var. 30 Ağustos tarihli lansman etkinliğinde tüm detayları resmi ağızdan öğrenme şansına sahip olacağız.

https://twitter.com/sonyxperia/status/1034365007897743360