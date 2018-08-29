Sony, IFA 2018 teaser'ını yayınladı: Xperia XZ3 ve Xperia XA3 geliyor

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Sony Xperia XZ3 bir süredir sızıntı ve söylentileri ile gündemi meşgul ediyor. Yayınlanan raporlara göre akıllı telefon IFA 2018'de tanıtılacak. Şirketin resmi Twitter hesabı aracılığı ile yayınladığı yeni teaserda “Xperia” logosunun ön plana çıkarılması da bunu bir anlamda doğrulamış oldu.Ayrıca Bkz. "Sony yeni dayanıklı SD bellek kartı serisini duyurdu"
Sony'nin 30 Ağustos'ta IFA 2018 etkinliğinde iki yeni telefon tanıtacağı söyleniyor. Şirket Xperia XZ3 amiral gemisi ile birlikte Xperia XA3 olarak isimlendirilen yeni bir orta sınıf akıllı telefon duyurabilir.
İki yeni Xperia duyurulacak
Yeni sızıntıda canlı renklerin gösterilmesi amiral gemisi telefonun OLED ekrana sahip olabileceğinin sinyalini veriyor. Gücünü Snapdragon 845 yonga setinden alması beklenen Xperia XZ3 büyük ve kalın çerçevelerini koruyacak. Kutudan Android 8.0 işletim sistemi ile çıkacağı belirtilen telefon daha sonra muhtemelen Android Pie sürümüne yükseltilecek.
Xperia XA3 modelinin ise cam tasarım, Snapdragon 660 yonga seti ve 6 GB RAM ile premium orta sınıf bir telefon olması bekleniyor. Ayrıca cihazın 3.240 mAh kapasiteli bir pil ve dört kamera ile geleceğine yönelik söylentiler de var. 30 Ağustos tarihli lansman etkinliğinde tüm detayları resmi ağızdan öğrenme şansına sahip olacağız.
https://twitter.com/sonyxperia/status/1034365007897743360 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Üst seviye telefonların donanımları zaten birbirinin aysını (sd845, 6gb ram vs) kameralarda artık belli bir seviyeye geldi, android pazarında telefonlar sadece arayüz ve tasarım ile birbirinden ayrışır durumda, hal böyleyken de Sony sınıfta kalıyor.
Ayrıca S670 ya da S710 gibi daha yenilikçi bir çipset seçimi yerine S660 seçimi de manidar olmuş.
XA3, XA2 Plus tasarım çizgilerine sahip olacak sanırım. Ön kamera yeterince gelişmiş olacağından ve ekranın da en az 5.7" - 6" arasını göreceğine kesin gözle bakacağımız için Ultra ve Plus diye dallanma olması mantıksızlığa yol açar sadece. İkinci bir pazarlama hatası. XA3 kafi. Bundan sonra da ihtiyacımız olan tek şey Mt6739 veya halefi olacak bir çipsete sahip uygun fiyatlı 18:9 ekrana sahip L3 modeli. 6-7 model bile fazla Sony'nin bu kayıplarına göre. 2-3 modelle bu iş gayet tabi çözülür. XZ3 Compact da gelmesin eğer XZ2 Compact ile aynı tasarıma sahip olacaksa. İki cihaz gayet de yeterli. Mümkünse Premium'u da uzaklaştırabilirler pazardan. Kimsenin ilgisini çekmiyor 200 gramdan fazla ağırlığa sahip XZ2 Premium. 4K ekran furyası da geçti bitti 1080p ekran hala günümüzün en yeterli ve en başarılı çözümüne sahip çözünürlük. Fazlası pil sömürüsünden başka bir şey de değil.
Z1 Compact ile XZ2 Compact'ı anıyorum aklımda. Midemi bulandırıyor aradaki geriye gidiş durumu.
Ayrıca çerçeve diyen arkadaşlar sonuna kadar haklı. Xperia ZL gibi şaheseri üretmiş olan Sony bu mirası korumak yerine komedi cihazları sunuyor. Yıl 2013 idi. O tasarım özürlüsü S4 ile G2'nin piyasayı işgal ettiği zamanlar. Sony'nin her zaman hatası bu olacak yanlış pazarlama taktiği.
Bir de XZ2 ile tamamıyla aynı donanıma sahip olacak XZ3 serisi ayrı bir eğlence sebebi olacaktır.
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