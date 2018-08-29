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Sony, IFA 2018 teaser'ını yayınladı: Xperia XZ3 ve Xperia XA3 geliyor

Japon teknoloji devi Sony, sosyal medya hesabı aracılığı ile yeni Xperia telefonlarının yolda olduğunun sinyalini verdi. Yarınki etkinlikte Xperia XZ3 ve Xperia XA3'ün tanıtılması bekleniyor.
8 ay
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12
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sony Xperia XZ3 bir süredir sızıntı ve söylentileri ile gündemi meşgul ediyor. Yayınlanan raporlara göre akıllı telefon IFA 2018'de tanıtılacak. Şirketin resmi Twitter hesabı aracılığı ile yayınladığı yeni teaserda “Xperia” logosunun ön plana çıkarılması da bunu bir anlamda doğrulamış oldu.
Ayrıca Bkz. "Sony yeni dayanıklı SD bellek kartı serisini duyurdu"
Sony'nin 30 Ağustos'ta IFA 2018 etkinliğinde iki yeni telefon tanıtacağı söyleniyor. Şirket Xperia XZ3 amiral gemisi ile birlikte Xperia XA3 olarak isimlendirilen yeni bir orta sınıf akıllı telefon duyurabilir.

İki yeni Xperia duyurulacak

Yeni sızıntıda canlı renklerin gösterilmesi amiral gemisi telefonun OLED ekrana sahip olabileceğinin sinyalini veriyor. Gücünü Snapdragon 845 yonga setinden alması beklenen Xperia XZ3 büyük ve kalın çerçevelerini koruyacak. Kutudan Android 8.0 işletim sistemi ile çıkacağı belirtilen telefon daha sonra muhtemelen Android Pie sürümüne yükseltilecek.
Xperia XA3 modelinin ise cam tasarım, Snapdragon 660 yonga seti ve 6 GB RAM ile premium orta sınıf bir telefon olması bekleniyor. Ayrıca cihazın 3.240 mAh kapasiteli bir pil ve dört kamera ile geleceğine yönelik söylentiler de var. 30 Ağustos tarihli lansman etkinliğinde tüm detayları resmi ağızdan öğrenme şansına sahip olacağız.

https://twitter.com/sonyxperia/status/1034365007897743360 Yorum Yaz
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arthurking 8 ay en beğenilen
evet. eskiden % 50 ekran kasa oranı vardı şimdi % 60 olmuş. :))
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Whippoorwill 8 ay
Ekran/Kasa oranı fetişçileri gelmeden diyecektim ama geç kaldık.
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DH Misafiri 5 ay
Gayet güzel tam ekran olsa ne yazar çokmu önemli en sağlam telefon sony başka hiçbir telefon kullanmam kulaklık tablet hoparlör hepsi sony memnunum
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Azumi 8 ay
Ekran kasa oranı fetişistleri diyorsunuzda, bu telefon fiyat olarak Samsung'un Huawei'nin amiral gemi telefonlarıyla aynı fiyata çıkmayacak mı? Tam ekrana yakın deneyim yaşayabileceğim %+90 ekran kasa oranlı telefonlar varken, bu hilkat garibesine niye aynı parayı verelim. Çok rekabetçi bir fiyattan gelir amiral gemilerin yarı fiyatı olur o zaman eyvallah ki öyle bir durumda bile mi8, one plus 6 gibi yine bundan çok daha güzel gözüken telefonlar var.
Üst seviye telefonların donanımları zaten birbirinin aysını (sd845, 6gb ram vs) kameralarda artık belli bir seviyeye geldi, android pazarında telefonlar sadece arayüz ve tasarım ile birbirinden ayrışır durumda, hal böyleyken de Sony sınıfta kalıyor.
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intel7mix 8 ay
XA3 en az 2500 veya 3000 aşağı gelmez. XZ3 fiyatını düşünmüyorum bile.
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barıs29 8 ay
Xz1 compact ı çok bekledim. İthalatçı garantili olsa bile alacaktım. Sonra ki telefonları benim için tam bir facia oldu. Özellikle kulaklık girişini kaldırması SONY i benim gözümde bitirdi.
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Johan Elmander 8 ay
Şu tasarımda tek eleştirilebilecek şey kalınlık.
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High Sierra 8 ay
Artık XA serisinden de şu XZ2 Compact ile birlikte Compact serisinden de ayrı ireti duyuyorum Sony. Teşekkür ederim bunu sağladığınız için. Hiç değilse 660 yerine Helio P60 kullanılabilirdi. Bu sayede fiyat konusunda da olumlu bir sonuç yaşanırdı.
Ayrıca S670 ya da S710 gibi daha yenilikçi bir çipset seçimi yerine S660 seçimi de manidar olmuş.
XA3, XA2 Plus tasarım çizgilerine sahip olacak sanırım. Ön kamera yeterince gelişmiş olacağından ve ekranın da en az 5.7" - 6" arasını göreceğine kesin gözle bakacağımız için Ultra ve Plus diye dallanma olması mantıksızlığa yol açar sadece. İkinci bir pazarlama hatası. XA3 kafi. Bundan sonra da ihtiyacımız olan tek şey Mt6739 veya halefi olacak bir çipsete sahip uygun fiyatlı 18:9 ekrana sahip L3 modeli. 6-7 model bile fazla Sony'nin bu kayıplarına göre. 2-3 modelle bu iş gayet tabi çözülür. XZ3 Compact da gelmesin eğer XZ2 Compact ile aynı tasarıma sahip olacaksa. İki cihaz gayet de yeterli. Mümkünse Premium'u da uzaklaştırabilirler pazardan. Kimsenin ilgisini çekmiyor 200 gramdan fazla ağırlığa sahip XZ2 Premium. 4K ekran furyası da geçti bitti 1080p ekran hala günümüzün en yeterli ve en başarılı çözümüne sahip çözünürlük. Fazlası pil sömürüsünden başka bir şey de değil.
Z1 Compact ile XZ2 Compact'ı anıyorum aklımda. Midemi bulandırıyor aradaki geriye gidiş durumu.
Ayrıca çerçeve diyen arkadaşlar sonuna kadar haklı. Xperia ZL gibi şaheseri üretmiş olan Sony bu mirası korumak yerine komedi cihazları sunuyor. Yıl 2013 idi. O tasarım özürlüsü S4 ile G2'nin piyasayı işgal ettiği zamanlar. Sony'nin her zaman hatası bu olacak yanlış pazarlama taktiği.
Bir de XZ2 ile tamamıyla aynı donanıma sahip olacak XZ3 serisi ayrı bir eğlence sebebi olacaktır.
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Whippoorwill 8 ay
Ekran/Kasa oranı fetişçileri gelmeden diyecektim ama geç kaldık.
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TearsForFears 8 ay Whippoorwill
Fetişle alakası yok aynı fiyata daha güzelleri daha iyileri varken sony almam. Zaten sony artık türkiyeden çıktı çıkacak önce xz1 compact getirmedi şimdi ise xz2 ve xz2 pre falan gelmedi. xa2 lerde gelmedi :)
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arthurking 8 ay en beğenilen
evet. eskiden % 50 ekran kasa oranı vardı şimdi % 60 olmuş. :))
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mipa90 8 ay arthurking
yok dostum %70 ti %78 oldu. benim gibi kullanıcıların tam istediği oran
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redferrari 8 ay
neden bu panellerin köşeleri oval geliyor,, sıkıntınız varsa yardım edebileceğimiz bir konu varsa paylaşında tam dikdörtgen olsun panel lütfen,, yeni çıkan oval paneller beni darlatıyor, evet piskolojik sorunum var dedirtecekler,, manyaklar,,

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cengizhan72 8 ay
Nihayet kasa ekran orantısında iyileştirmeler var.
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