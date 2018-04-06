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Sony iki yeni 4K HDR televizyon serisini tanıttı

Sony, akıllı özellikler barındıran 4K HDR görüntü kalitesine sahip XF83 ve XF70 televizyon serilerini piyasaya süreceğini duyurdu. Serilerin özellikleri haberimizde.
1 yıl
3,5b
1
11
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Lider televizyon üreticilerinden Sony, 4K HDR televizyon serilerine devam ediyor. Firma farklı segmentlere hitap edecek iki yeni 4K HDR televizyon serisi daha piyasaya sürüyor.

Sony XF83 özellikleri

Üst seviyeye hitap eden Sony XF83 LED televizyon modeli Android TV tabanlı ve gelişmiş X1 görüntü işlemcisi ile en iyi kaliteyi vadediyor. 70 inçlik ekrana sahip olan televizyonun üç kenarı çok ince tasarlanmış. Ayrıca alt kısımda kabloları gizleyebileceğiniz bir boşluk da yer alıyor.

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Televizyon renklerin ve kontrastın daha gerçek görünmesini sağlamak, görüntüyü temizlemek ve ekran üzerindeki paraziti azaltarak görüntüleri daha fazla detay sunacak şekilde netleştirmek için farklı teknolojilerle donatılmış. Ayrıca Clear Audio+ teknolojisi ile ses kalitesi de en üst seviyeye çıkarılıyor.

 

Sony iki yeni 4K HDR televizyon serisini tanıttı
Tam Boyutta Gör

Sony XF70 özellikleri
 

Sony XF70 ise biraz daha alt seviyeye konumlanıyor. 43, 49, 55, 65 inç şeklinde 4 farklı boyut seçeneği mevcut. 4K X-Reality PRO teknolojisi genel görüntü kalitesini iyileştirmek üzere, her görüntünün detayını ve netliğini yükseltiyor. Ayrıca Clear Audio+ teknolojisi bu seride de mevcut.

Sony televizyona kendi arayüzünü koymayı tercih etmiş. Bir internet tarayıcısı üzerinden YouTube ve Netflix platformlarına kumandadaki atanmış tuşlardan erişilebiliyor. Ayrıca PS4 ve PS4 Pro konsolları için de ideal hale geliyor. Her iki televizyonun da USB üzerinden depolama sürücülerine kayıt yapabildiğini belirtelim. Şimdilik bir fiyat bilgisi açıklanmadı.

 

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beetle26 1 yıl en beğenilen daytone1
Böyle bir yorum tamamen subjektiftir. Tv teknolojisini takip eden insanlar sony nin hala üst seviye tv lerinin oldukça iyi ürünler olduğunu bilir.
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Loukas 1 yıl daytone1
Sony eskiden de ve günümüzde de hala en kaliteli, en iyi ve en performanslı tv üreticilerinin başında geliyor. X1 Extreme çipinin performansı ile başedenilecek bir tv yok. (Bkz: Sony A1, XE93, XE90, XE85)
Sony eskiden de ve günümüzde de hala en kaliteli, en iyi ve en performanslı tv üreticilerinin başında geliyor. X1 Extreme çipinin performansı ile başedenilece...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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smart1978 1 yıl
Sadece en ust ve dev ekranli olanlarda donanimsal HDR ekran var. Digerleri yazilimsal ve elinizde gerce HDR bir icerik olursa parlaklik artirinca renkler kontrast kaybolacaktir!
Bizzat sahit oldum satis elemani bile inanamadi iddia etti kendi bildiginde sonra ben vazgectim baska bir sey icin ayni magazayi gitmistim ayni satis elemani beni gorup hakli oldugumu ifade etmisti....
Aman dikkat!...
Sadece en ust ve dev ekranli olanlarda donanimsal HDR ekran var. Digerleri yazilimsal ve elinizde gerce HDR bir icerik olursa parlaklik artirinca renkler kon...
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speed001 1 yıl
Özellikleri displayspecse düşmemiş ancak iki model de 50 hz tahminimce, Sony almak isteyenler 55xe9005 e baksınlar özellikle PC bağlantısında 120 hz destekleyen FALD güzel bir tv
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Denorath 1 yıl
2009 yılında aldığım KDL-46W5720 hala canavar gibi. Bu 9 yılda bir kez servis ihtiyacı oldu onda da sorunu hemen çözdüler. Görüntü kalitesi Led olmamasına rağmen gerçekten çok iyi. Panel full HD ve gerçek 100Hz. Bu yaz A1 yada yeni çıkan Led modellerinden 65’’ bir Sony alacağım nasip olursa. Herkese de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.
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Loukas 1 yıl
Siz dersiniz çöp, ben ise iddia ediyorum en iyi elektronik markalarından birisidir. (Şahsi fikrim Sony en iyi markadır) Karşıt görüşlere saygımız var o ayrı. Ama göz var nizam var,kullanıcı yorumları var çöp demek biraz komik kaçıyor. Odamda ve salonda ayrı ayrı iki adet lcd ve led tv kullanıyoruz Sony’nin, yıllardır en ufak bir problem yaşamıyoruz. Görüntü kalitesinden bahsetmeme bile gerek yok. Ve yine iddia ediyorum sony A1 oled ve XE93 Led tv nin görüntü kalitesi rakipsizdir. Tek rakibi var Sony’nin oda LG oled serileri W7,B7,E7
1 Yanıt Yanıtla +1
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Tutankhamun66 1 yıl Loukas
Gün gelir Sony servisine işiniz düşerse ondan sonra görürüm sizin Sony hayranlığınızı.
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Tutankhamun66 1 yıl
Sony mi kaldı gerçekten? Adamların oyun konsolundan başka başarılı olduğu departman yok.
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smart1978 1 yıl
Sadece en ust ve dev ekranli olanlarda donanimsal HDR ekran var. Digerleri yazilimsal ve elinizde gerce HDR bir icerik olursa parlaklik artirinca renkler kontrast kaybolacaktir!
Bizzat sahit oldum satis elemani bile inanamadi iddia etti kendi bildiginde sonra ben vazgectim baska bir sey icin ayni magazayi gitmistim ayni satis elemani beni gorup hakli oldugumu ifade etmisti....
Aman dikkat!...
Yanıtla +4
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daytone1 1 yıl
Sony çöptür,derttir,sıkıntıdır...o eski sony öldü...yenisi ise çöp üretim merkezi.
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beetle26 1 yıl daytone1
Böyle bir yorum tamamen subjektiftir. Tv teknolojisini takip eden insanlar sony nin hala üst seviye tv lerinin oldukça iyi ürünler olduğunu bilir.
Yanıtla +18
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Loukas 1 yıl daytone1
Sony eskiden de ve günümüzde de hala en kaliteli, en iyi ve en performanslı tv üreticilerinin başında geliyor. X1 Extreme çipinin performansı ile başedenilecek bir tv yok. (Bkz: Sony A1, XE93, XE90, XE85)
1 Yanıt Yanıtla +7
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