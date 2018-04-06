Sony iki yeni 4K HDR televizyon serisini tanıttı

Lider televizyon üreticilerinden Sony, 4K HDR televizyon serilerine devam ediyor. Firma farklı segmentlere hitap edecek iki yeni 4K HDR televizyon serisi daha piyasaya sürüyor.

Sony XF83 özellikleri

Üst seviyeye hitap eden Sony XF83 LED televizyon modeli Android TV tabanlı ve gelişmiş X1 görüntü işlemcisi ile en iyi kaliteyi vadediyor. 70 inçlik ekrana sahip olan televizyonun üç kenarı çok ince tasarlanmış. Ayrıca alt kısımda kabloları gizleyebileceğiniz bir boşluk da yer alıyor.

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Televizyon renklerin ve kontrastın daha gerçek görünmesini sağlamak, görüntüyü temizlemek ve ekran üzerindeki paraziti azaltarak görüntüleri daha fazla detay sunacak şekilde netleştirmek için farklı teknolojilerle donatılmış. Ayrıca Clear Audio+ teknolojisi ile ses kalitesi de en üst seviyeye çıkarılıyor.

Tam Boyutta Gör

Sony XF70 özellikleri



Sony XF70 ise biraz daha alt seviyeye konumlanıyor. 43, 49, 55, 65 inç şeklinde 4 farklı boyut seçeneği mevcut. 4K X-Reality PRO teknolojisi genel görüntü kalitesini iyileştirmek üzere, her görüntünün detayını ve netliğini yükseltiyor. Ayrıca Clear Audio+ teknolojisi bu seride de mevcut.

Sony televizyona kendi arayüzünü koymayı tercih etmiş. Bir internet tarayıcısı üzerinden YouTube ve Netflix platformlarına kumandadaki atanmış tuşlardan erişilebiliyor. Ayrıca PS4 ve PS4 Pro konsolları için de ideal hale geliyor. Her iki televizyonun da USB üzerinden depolama sürücülerine kayıt yapabildiğini belirtelim. Şimdilik bir fiyat bilgisi açıklanmadı.