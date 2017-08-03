Sony ikinci çeyreği yükselişle kapattı

Yılın ikinci çeyreğini geride bırakırken önemli yükseliş değerlerine imza atan bir firma daha vardı. Japon devi Sony bu yıl ki en iyi performansını göstererek faaliyet karını neredeyse üçe katlamayı başardı. Özellikle mobil bölüm ve yarı iletken bölümü en iyi performansı gösterdi.

Patlama oldu

Firmanın yaptığı açıklamaya göre yılın ikinci çeyreğinde toplam gelir 16.8 milyar dolar oldu. Yıl bazında yüzde 15.2 artış elde edildi. Faaliyet karı ise yüzde 180 artışla 1.42 milyar dolara yükseldi. Hemen tüm bölümleri büyüyen Sony sonuçlardan oldukça memnun.

Firmanın sensörleri yeni amiral gemilerinde sıkça kullanıldığı ve çift kameralı amiral gemileri de arttığı için yarı iletken bölümü sıçrama yaptı. Geçen yıl aynı dönemde zarar açıklayan bölüm bu yıl yüzde 227 artışla 500 milyon dolar civarında faaliyet karı elde etti.

Mobil bölüm ise firmanın üst seviye telefonlara yönelme stratejisi sonrasında artışa geçti. Sony Xperia XZ Premium gibi modellerin de etkisiyle mobil bölüm sıfır faaliyet karından 30 milyon dolar faaliyet karına yükseldi.

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Konsolları barındıran Oyun ve Ağ Servisleri bölümü ise satışlarda yüzde 5 artış yaşayarak 3.15 milyar dolara ulaştı. Faaliyet karı ise geçen yıl aynı döneme göre bir miktar düşerek 160 milyon dolar oldu. Bunda PS 4 fiyatlarının bir miktar aşağı çekilmesi büyük rol oynadı. Bugüne kadar satılan PS 4 sayısı ise 63 milyon oldu.

Yaşanan gelişmeler firmanın yıl genelindeki umutlarını da tazeledi. Mart 2018 tarihinde sona erecek 2017 mali yıl genelinde firma 75 milyar dolar gelir bekliyor. Faaliyet karı ise 4.52 milyar dolar civarında gerçekleşecek.