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Sony ikinci çeyreği yükselişle kapattı

Akıllı telefon pazarında rakiplerinin çok gerisinde olan Sony, buna rağmen rakiplerine sattığı kamera sensörleri sayesinde büyük faaliyet karı elde etmeyi başarıyor.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony ikinci çeyreği yükselişle kapattı

Yılın ikinci çeyreğini geride bırakırken önemli yükseliş değerlerine imza atan bir firma daha vardı. Japon devi Sony bu yıl ki en iyi performansını göstererek faaliyet karını neredeyse üçe katlamayı başardı. Özellikle mobil bölüm ve yarı iletken bölümü en iyi performansı gösterdi.

Patlama oldu

Firmanın yaptığı açıklamaya göre yılın ikinci çeyreğinde toplam gelir 16.8 milyar dolar oldu. Yıl bazında yüzde 15.2 artış elde edildi. Faaliyet karı ise yüzde 180 artışla 1.42 milyar dolara yükseldi. Hemen tüm bölümleri büyüyen Sony sonuçlardan oldukça memnun.

Firmanın sensörleri yeni amiral gemilerinde sıkça kullanıldığı ve çift kameralı amiral gemileri de arttığı için yarı iletken bölümü sıçrama yaptı. Geçen yıl aynı dönemde zarar açıklayan bölüm bu yıl yüzde 227 artışla 500 milyon dolar civarında faaliyet karı elde etti.

Mobil bölüm ise firmanın üst seviye telefonlara yönelme stratejisi sonrasında artışa geçti. Sony Xperia XZ Premium gibi modellerin de etkisiyle mobil bölüm sıfır faaliyet karından 30 milyon dolar faaliyet karına yükseldi.

Ayrıca Bkz. "Sahte Forex uygulamalarına engel"

Konsolları barındıran Oyun ve Ağ Servisleri bölümü ise satışlarda yüzde 5 artış yaşayarak 3.15 milyar dolara ulaştı. Faaliyet karı ise geçen yıl aynı döneme göre bir miktar düşerek 160 milyon dolar oldu. Bunda PS 4 fiyatlarının bir miktar aşağı çekilmesi büyük rol oynadı. Bugüne kadar satılan PS 4 sayısı ise 63 milyon oldu.

Yaşanan gelişmeler firmanın yıl genelindeki umutlarını da tazeledi. Mart 2018 tarihinde sona erecek 2017 mali yıl genelinde firma 75 milyar dolar gelir bekliyor. Faaliyet karı ise 4.52 milyar dolar civarında gerçekleşecek. 

 
 
Sony ikinci çeyreği yükselişle kapattı

http://www.tweaktown.com/news/58624/sony-profits-spike-strong-segment-growth/index.html Yorum Yaz
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McLaren64 1 yıl en beğenilen
Vallahi sevindim. Sony ne olursa olsun efsane bir markadır ve ayakta kalmalıdır. İnşallah kârını daha da arttırmaya devam eder.
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basartenk 1 yıl jerry smith
bimposeti

Bide şu telefonların tasarımlarını düzeltseler daha başarılı olacaklar.

Zevk meselesi. Bence piyasadaki eli yüzü düzgün telefon, sony ve iphone var...
bimposetiBide şu telefonların tasarımlarını düzeltseler daha başarılı olacaklar.Zevk meselesi. Bence piyasadaki eli yüz...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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naci54 1 yıl
Gayet normal ben büyüğüm diyen markalar zam kazıkları yola bizi yıkmaya çalışırken Sony diğerlerine uymayarak tüketici dostu olduğunu gösterdi.
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Ben Ps satışlarının etkilediğini düşünüyorum Pro felan.
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Tolgá 1 yıl
sony=tasarım.
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face1tr 1 yıl
son bir ayda sony
EĞLENCE
sony ps4 slim (ps4'ün harika tasarımlısı) bimde 999 liraya satıldı
TELEVİZYON
55xe9005 (yılın f/p oranı en iyi tvsi) sony eurasia garantisiyle istanbulbilisim'de 4850 liraya satıldı.
TELEFON
Z5 çift sim kartlı (iphone dan çok daha fazlasını sunuyor) hepsiburada da 1400 küsür liraya satılıyor.
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ObjektifPoint.Net 1 yıl
Tasarımı begenmiyorsunuz olabilir ama yigidin hakkıni vereceksin.
Samsung parmak izi okuyucusunu aldı sivasın şarkışla ilcesine koydu. Kullanmak aşırı zor.
İphone 8 de güya ekranda olacak dendi ki yok öyle bisey en iyi ihtimalle arkada olacak oda. Ama samsungdan daha iyi yerde olur.
Ama Sony yan tarafa güç tuşuna koydu olay bitirdi. En iyi konum Sony'de. Tek tuş 2 özellik.
Bide kamerası iyi olan telefon 2 kademeli deklanşör tuşu koysun
Bunu yapanda Sony.
Telefon düşmesin diye telle foto cekerken şaklabanlık yapiyor millet. Ses tuşunu deklanşör tusu olarak kullananlar 2 kademeli olayı bilmiyordur simdi. Atlarlar hemen.
Sony compact serisi var ki başka hiç bir firmada yok. Z1 compact ile sony uçacak.
Sony'nin oled tvleride ilerleyen dönemlerde ucuzlayip alınacak seviyeye geldiginde yemede uzan film izle apple tv bağla.
Sony candır, gerisi teknoloji üreten firmalardır hepsine saygı sonsuz. Arge yapiyorlar calişiyorlar. Bizim gibi hic bisey uretmeyen insanların laf atamaması lazım. Hiç bir markaya.
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Sondoron 1 yıl
Müşteri memnuniyeti sıfır, sorunları belirtmemize rağmen düzeltmeseler bile Sony yine kazanıyor bunun sebebi isim ve deneyimdir bence. Tebrikler Sony.. ister Sony Xperia olsun ister PlayStation olsun ilklerin markası Sony!
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canmania 1 yıl
Sony hala elindeki PlayStation kozunu mobilde oynayamadı.
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0MG90 1 yıl
Sony <3
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canguler917 1 yıl
75 milyar dolar gelir yeterince yüksek,kar düşük.karlılığı da yavaş yavaş arttırırsa daha da sırtı yere gelmez
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GkhnAkyolTr 1 yıl
Sony için battı baticak deniyordu ama ben her zaman sony batmaz dedim dediğimde de haklı çıktım sayılır çünkü sony potansiyeli yüksek ve köklü bir şirkettir ilklerin buluşların şirketidir..
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McLaren64 1 yıl en beğenilen
Vallahi sevindim. Sony ne olursa olsun efsane bir markadır ve ayakta kalmalıdır. İnşallah kârını daha da arttırmaya devam eder.
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