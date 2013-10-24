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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony kablosuz şarj süresini yarıya indirecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony kablosuz şarj süresini yarıya indirecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor

Son dönemlerde ismi daha sık anılmaya başlayan kablosuz şarj teknolojisi halen yaygın bir şekilde günlük hayat adapte olabilmiş değil. Pek çok amiral gemi akıllı telefon modelinde ve aksesuarlarda kablosuz şarj özelliğine rastlanıyor ancak yoğun bir şekilde kullanılmıyor.

Bununla birlikte kablosuz şarj teknolojilerine yapılan yatırımlar artıyor ve bu alandaki konsorsiyumlar da birbirlerine destek sunmaya başlıyor. Samsung'un daha uzak mesafeden kablosuz olarak şarj edebilen bir teknoloji üzerinde çalıştığı haberinden sonra Sony'nin de yeni bir projesi olduğu iddia edildi.

Japon Nikkei tarafından verilen bilgiye göre Sony, kablosuz şarj olma süresini yarıya indirmek için çalışmalar yapıyor. Projeyi Sony'nin yarıiletken bölümü üstlenmiş durumda ve kontrol sağlanabilmesi açısından teknolojiyi entegre devreler üzerine uygulama planları yapılıyor.

Yeni teknolojiyi barındıracak olan şarj cihazı Qi standartlarına uyumlu ve enerjiyi 10-15 watt seviyesine çıkararak şarj süresini yaklaşık bir saat kısaltıyor. Sony teknolojinin ilk örneklerini 2014 sonlarına doğru görücüye çıkaracak. Aynı dönemde Rohm firması da 10-15 watt düzeyinde akım verebilecek yongalarını piyasaya sürmüş olacak. 

Kablosuz şarj teknolojisindeki bu gelişmeler yeni neslin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Daha hızlı şarj olabilme imkanı ve daha uzak mesafeler, kablosuz şarj teknolojisinin yaygınlaşmasına da katkıda bulunacak.  

http://www.phonearena.com/news/New-Sony-wireless-tech-to-cut-charge-time-in-half-coming-in-2014_id48418 Yorum Yaz
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balcis 5 yıl en beğenilen
hukuksever
Şu an ki kablosuz şarz olayı tutmaz o temenniyide geçmez

birader kolay kolay böyle bir şey yapmıyorum da bu kadar üst üste olunca dayanamadım. "şu an ki" değil şu anki", "şarz" değil "şarj", "temenniyide değil" "temenniyi de".
hukukseverŞu an ki kablosuz şarz olayı tutmaz o temenniyide geçmezbirader kolay kolay böyle bir şey yapmıyorum da bu kadar üst üste o...
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haqy 5 yıl
Yarın bir gün "kablosuz şarj" çıktığı zaman ona ne ad vereceksiniz merak ediyorum.
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The Tenth Doctor 5 yıl haqy
haqy
Yarın bir gün "kablosuz şarj" çıktığı zaman ona ne ad vereceksiniz merak ediyorum.

Normal şarj denir. Kablolu şarj demeye başlarlar
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kımyasal 5 yıl
Bu teknolojilerin gelişmesi gerekir,beraberinde insan sağlığını etkilememeli.Mesela;telefonumu köşeye koyduğumda,şarj olmalı ve bilgisayarım ile veri alışverişi yapabilmeliyim.Kablo bağlantıları kaba tabir ile amele işine dönüşüyor.Tak çıkar,kablo bozulsun,yuva bozulsun vs. üreticilerinde işine gelmiyor bir yandan.data kablosu,şarj cihazı gelirleri baltalanıcak.
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balcis 5 yıl
kablosuz şarjın kötü tarafı, kablolu şarj ederken şarjdaki cihazı alıp konuşabilirsin ama kablosuz şarjda şarj yastığıyla beraber alıp konuşmak pek kolay olmaz.
önemli olan kablosuzdan bir adım ötesi, yani temassız şarj. sonuçta kablosuz şarjda da sen aleti şarj eden yastığa bitiştiriyorsun o da prize kabloyla gidiyor yine arada bağlantı tam.
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balcis 5 yıl en beğenilen
hukuksever
Şu an ki kablosuz şarz olayı tutmaz o temenniyide geçmez

birader kolay kolay böyle bir şey yapmıyorum da bu kadar üst üste olunca dayanamadım. "şu an ki" değil şu anki", "şarz" değil "şarj", "temenniyide değil" "temenniyi de".
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hukuksever 5 yıl
Şu an ki kablosuz şarz olayı tutmaz o temenniyide geçmez
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