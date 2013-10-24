Sony kablosuz şarj süresini yarıya indirecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor





Son dönemlerde ismi daha sık anılmaya başlayan kablosuz şarj teknolojisi halen yaygın bir şekilde günlük hayat adapte olabilmiş değil. Pek çok amiral gemi akıllı telefon modelinde ve aksesuarlarda kablosuz şarj özelliğine rastlanıyor ancak yoğun bir şekilde kullanılmıyor.





Bununla birlikte kablosuz şarj teknolojilerine yapılan yatırımlar artıyor ve bu alandaki konsorsiyumlar da birbirlerine destek sunmaya başlıyor. Samsung'un daha uzak mesafeden kablosuz olarak şarj edebilen bir teknoloji üzerinde çalıştığı haberinden sonra Sony'nin de yeni bir projesi olduğu iddia edildi.





Japon Nikkei tarafından verilen bilgiye göre Sony, kablosuz şarj olma süresini yarıya indirmek için çalışmalar yapıyor. Projeyi Sony'nin yarıiletken bölümü üstlenmiş durumda ve kontrol sağlanabilmesi açısından teknolojiyi entegre devreler üzerine uygulama planları yapılıyor.





Yeni teknolojiyi barındıracak olan şarj cihazı Qi standartlarına uyumlu ve enerjiyi 10-15 watt seviyesine çıkararak şarj süresini yaklaşık bir saat kısaltıyor. Sony teknolojinin ilk örneklerini 2014 sonlarına doğru görücüye çıkaracak. Aynı dönemde Rohm firması da 10-15 watt düzeyinde akım verebilecek yongalarını piyasaya sürmüş olacak.





Kablosuz şarj teknolojisindeki bu gelişmeler yeni neslin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Daha hızlı şarj olabilme imkanı ve daha uzak mesafeler, kablosuz şarj teknolojisinin yaygınlaşmasına da katkıda bulunacak.

http://www.phonearena.com/news/New-Sony-wireless-tech-to-cut-charge-time-in-half-coming-in-2014_id48418