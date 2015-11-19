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Sony kendi işlemcisi için kolları sıvadı

Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından birisi olan Japon Sony, rakiplerinin yolundan gidiyor ve kendi yonga setini geliştirme konusunu masaya yatırıyor.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony kendi işlemcisi için kolları sıvadı
 

Akıllı telefon pazarında üreticilerin mobil işlemci tercihi konusunda önlerinde geniş bir seçenek yelpazesi bulunuyor. Qualcomm, Samsung, MediaTek, LeadCore, HiSilicon, SpreadTrum, RockChip gibi sayısız tasarımcı ARM mimarili yonga setleri geliştiriyor ve satıyor. 

Bununla birlikte son yıllarda akıllı telefon üreticilerinin işlemci tasarımı işini kendi bünyesine dahil ettiğini görüyoruz. Apple Ax, Samsung Exynos, Huawei Kirin gibi pek çok marka in-house olarak adlandırılan bir şekilde üretiliyor ve genelde tasarımcısının mobil cihazlarında kendisine yer buluyor. 

Gelen bilgilere göre Sony de bu alana girmek için kolları sıvadı. Hali hazırda yarı iletken konusunda Sony'nin büyük bir tecrübesi var ve sensör satışları sayesinde pazarda üst sıralara tırmanıyor. Bu bakımdan firma konuya pek yabancı değil. Oluşturacağı bir tasarımcı ekibi ile birlikte başarılı işlere imza atması şaşırtıcı olmayacaktır. 

Sony'nin standart ARM çekirdeklerini mi yoksa özelleştirilmiş bir mimari mi kullanacağı şimdilik bilinmiyor ancak bu alana yönelen firmalar ilk etapta standart tasarımlara yer veriyor ve uzun zaman sonra özelleştirme işine adım atıyor. Sony de muhtemelen benzer bir yol takip edecektir. Bununla birlikte Sony'nin hamlesi en erken gelecek yıl sonlarında hayata geçecektir.  

http://www.phonearena.com/news/Sony-is-allegedly-working-on-an-in-house-smartphone-SoC_id75891#kfGsPJq2droVkTG9.99 Yorum Yaz
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javaprof 3 yıl en beğenilen
japonlar bir işe girdimi oprtalığı dağıtırlar.sensörde nasıl en iyisi ise burda da çok iyi olacaklarını düşünüyorum.
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Guest-BF8E9B238 3 yıl Patren
patren

önceden ps1 işlemci yapmışlardı keşke bu geç kalmasalardı 1 sene sonra sony mobile bile kapanabilir

Hayır ps1 ve ps2 Mips işlemci kullanıyordu. Fakat ps3 te sony - toshiba ortak yapımı cell vardı ve karmaşıklıkta günümüz işlemcileri ile kapışacak seviyedeydi.

Konuya gelirsek işlemci konusunda deneyimli birçok japon firması var. Toshiba ve Fujitsu zaten arm tabanlı mikrokontrolcü üretiyor. Renesas ın arm benzeri kendine özgü ürünleri var. Sony bunlardan biri ile çalışırsa ortaya güzel ürünler çıkar.
patrenönceden ps1 işlemci yapmışlardı keşke bu geç kalmasalardı 1 sene sonra sony mobile bile kapanabilirHayır ps1 ve p...
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Guest-F8946C419 3 yıl
Sony ciddi ve disiplinli bir süreç yaşarsa Apple ile piyasayı sallarlar.
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EnverPasha 3 yıl
buna sevindim..
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Qonrul 3 yıl
En kısa zamanda gelir umarım. Sony yavaş yavaş mükemmeliyyete gidiyor. Kamera yazılımına da bi el atsalar eksiklikleri kalmayacak nerdeyse
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ozkan_tpc 3 yıl
Haber çok güzel. Sony yaparsa en iyisini yapar. Ciddi rekabet getirir bu da biz tüketicilere yarar.
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mavvrick 3 yıl
IBM Sony ve Toshiba tekrar güncel bir cell işlemci yapsın ortalıkta başka işlemci kalmaz vala :)
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Das Boot 3 yıl
İyi gelişme. LG'de yakında üretime başlıyor. Önümüzdeki yıllarda tüm üreticiler Qualcomm tekelinden kurtulacak. Böylece donanım anlamında birbirinin tıpa tıp aynı cihazlar yerine kullanıcı önüne daha fazla alternatif sunulacak.
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ComingWind 3 yıl
Sony ne eylerse güzel eyler. Kalitede Apple'dan hiç geri kalır yanı yok eminim bu işi de gayet başarır
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wolf silver 3 yıl
Aklıma Tesla yöneticisi ELON MUSK un APPLE ye Elektrikli araba ile söyledikleri geldi...
Buradaki herkes işlemcilerin 1-2 günde yapıldığını yada özelleştirdigini düşünüyor... Yalnız işlemci meseleleri biraz karışık. Akıllı telefon gibi sağdan soldan birşeyler alıp yapıştırmaya benzemiyor...
BİZİ QUALCOMA MECBUR BIRAKMASINLARDA. HANGİSİ YAPIYORSA BİZİM İÇİN İYİ. REKABET ORTAMI OLUŞUR. DAHA İYİ TELEFONLAR DAHA UCUZA GELİR....
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metalmilita 3 yıl
Android kullansam alacağım tek telefon Sony olurdu, eğer kendi işlemcilerini yaparlarsa tadından yenmez telefonları, Sony yaparsa güzel bir işlemci yapacaktır eminim en azından lg'nin nuclun'u gibi bir felaket olmaz apple ayarında yapsalar süper olur.
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V4LKyR 3 yıl
SONY'nin işlemcisi efsanevi olacak.
SONY.
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Virinom 3 yıl
javaprof
japonlar bir işe girdimi oprtalığı dağıtırlar.sensörde nasıl en iyisi ise burda da çok iyi olacaklarını düşünüyorum.

Hocam bu kadar geriden gelip de öne geçmek o kadar da kolay değil. Karşısındaki rakipleri akıllı telefon kavramının oluştuğu günden beri işlemci üreten firmalar.
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0MG90 3 yıl
Sony kullanıcısı olarak çok sevindim valla
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