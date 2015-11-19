Sony kendi işlemcisi için kolları sıvadı





Akıllı telefon pazarında üreticilerin mobil işlemci tercihi konusunda önlerinde geniş bir seçenek yelpazesi bulunuyor. Qualcomm, Samsung, MediaTek, LeadCore, HiSilicon, SpreadTrum, RockChip gibi sayısız tasarımcı ARM mimarili yonga setleri geliştiriyor ve satıyor.





Bununla birlikte son yıllarda akıllı telefon üreticilerinin işlemci tasarımı işini kendi bünyesine dahil ettiğini görüyoruz. Apple Ax, Samsung Exynos, Huawei Kirin gibi pek çok marka in-house olarak adlandırılan bir şekilde üretiliyor ve genelde tasarımcısının mobil cihazlarında kendisine yer buluyor.





Gelen bilgilere göre Sony de bu alana girmek için kolları sıvadı. Hali hazırda yarı iletken konusunda Sony'nin büyük bir tecrübesi var ve sensör satışları sayesinde pazarda üst sıralara tırmanıyor. Bu bakımdan firma konuya pek yabancı değil. Oluşturacağı bir tasarımcı ekibi ile birlikte başarılı işlere imza atması şaşırtıcı olmayacaktır.





Sony'nin standart ARM çekirdeklerini mi yoksa özelleştirilmiş bir mimari mi kullanacağı şimdilik bilinmiyor ancak bu alana yönelen firmalar ilk etapta standart tasarımlara yer veriyor ve uzun zaman sonra özelleştirme işine adım atıyor. Sony de muhtemelen benzer bir yol takip edecektir. Bununla birlikte Sony'nin hamlesi en erken gelecek yıl sonlarında hayata geçecektir.

http://www.phonearena.com/news/Sony-is-allegedly-working-on-an-in-house-smartphone-SoC_id75891#kfGsPJq2droVkTG9.99