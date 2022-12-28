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    Yurt dışına çıkmadan IMEI kayıt hakkı için yeni yöntem: Sigortalı uçak bileti

    Yurt dışından uygun fiyata telefon almak isteyen vatandaşlar yeni bir yönteme başvuruyor. Bu yöntemle yurt dışına çıkmaya gerek kalmadan IMEI kayıt hakkı kazanılıyor.
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    Yurt dışına çıkmadan IMEI kaydı için yeni yöntem: Sigortalı bilet Tam Boyutta Gör
    KDV, ÖTV, TRT Bandrol Ücreti ve Kültür Bakanlığı Payı vergileri nedeniyle dünyada en pahalı iPhone, Türkiye’de satılıyor. Android telefonlarda da benzer durum söz konusu. Hal böyle olunca vatandaşlar yurt dışından telefon almaya yöneliyor.

    iPhone 14, ABD’de 15 bin TL’ye satılırken Türkiye’de 31 bin TL’ye satılıyor. iPhone 14 Pro Max modelinde ise fark iyice açılıyor. ABD’de yaklaşık 20.500 TL’ye satılan telefon, Türkiye’de 44 bin TL’ye müşterilere sunuluyor. ABD’nin yanı sıra Avrupa’da ve Türkiye’nin komşu ülkelerinde de uygun fiyata iPhone alabilmek mümkün. Örneğin Gürcistan’a gidip iPhone 14 Pro alan bir vatandaş, yolculuk masrafları, IMEI kayıt masrafı ve harç pulu masrafları dahil edildiğinde 10 bin liranın üzerinde kar elde ediyor.

    IMEI kaydı için yeni yöntem!

    Yurt dışından ucuza telefon almak isteyen vatandaşlar yeni bir yönteme başvuruyor. Bu yöntemle uçak bileti masrafı olmadan ve yurt dışına çıkmadan telefon kayıt hakkı elde ediliyor. Türkiye’den kayıtsız olarak alınan telefonlar kaydedilebiliyor.

    Vatandaşlar sigortalı uçak bileti satın alıyor. Havalimanında pasaport kontrolünden geçiyor ve uçağa binmeden biletini iptal ederek geri geliyor. Sigortalı bileti olduğu için uçak bileti ücretinin yüzde 90’ını geri alıyor. Ayrıca pasaport kontrolünü geçtikten sonra Duty Free alanından vergisiz alışveriş imkanından da faydalanıyor. Vatandaşın pasaportunda yurt dışına çıkış yaptığı gözüktüğü için IMEI kayıt hakkı kazanıyor. Kayıtsız telefonunu pasaportu ile kaydederek kullanabiliyor. Bu yöntem ile iPhone 14 Pro modelleri için 20 bin TL’ye varan fiyat avantajı elde edebiliyor.

    IMEI kayıt ücreti yüzde 122,93 oranında zamlanacak

    2023’te IMEI kayıt ücretine yüzde 122,93 oranında zam gelecek. IMEI harcı 2.732 TL’den 6.091 TL’ye yükselecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 22 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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