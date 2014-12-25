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Sony, müzik biriminin satışı için "gizli" yazışmalar yapıyor

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Oğuz Avcı
Editör
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Sony, müzik biriminin satışı için

Sony Pictures'in hacklenmesinin ardından gelen sızıntılar devam ediyor. Bloomberg'in yayınladığı yeni sızıntılara göre Sony/ATV müzik yayın şirketinin satışı için şirket içi gizli yazışmalar yapıyordu. Sony'nin daha önce büyüme seçeneklerini azaltmak için bilgisayar bölümünü sattığını biliyoruz, televizyon bölümü için ise CEO geçtiğimiz şubat ayında "hemen satılması söz konusu değil" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Sıradaki hamle ise Sony/ATV için gelebilir, fakat yazışmaların ortaya çıkması süreci nasıl etkiler henüz bir şey söylemek mümkün değil.

Sony/ATV şirketinin yarısı Michael Jackson'ın elinde bulunuyordu, ünlü pop yıldızı 1985 yılında ATV müzik yayın şirketini satın almış, 10 yıl sonra da yarısını Sony'e satmıştı, satışın ardından şirketin adı Sony/ATV olarak değiştirildi.Müzik şirketinin elinde Taylor Swift, Beyonce, Bob Dylan gibi dünyaca ünlü yıldızların şarkıları bulunuyor. The Beatles grubunun da pek çok şarkısı şirketin yönetiminde.

Habere göre şirket içi yazışmalar Sony Pictures CEO(Michael Lynton)'su ile Sony Corporation of America başkanı(Nicole Seligman) ve CEO(Steve Kober)'su arasında geçiyor. Satış değerlendirmesi işleminin sadece bir kaç üst düzey yönetici arasında "çok gizli" sıfatıyla ilerlemesi isteniyordu.Sony'nin satışları mobil birimdeki zararı kapatmak amacıyla yapacağı konuşuluyor.

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doctor_bey 4 yıl
Sony'nin sonu umarım kötü olmaz, bu kadar şeyi elden çıkarmak pek hayra alamet değil çünkü
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Masquerade89 4 yıl
bunlar sony gibi bir şirketi batıracaklar aklım almıyor
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metalmilita 4 yıl
Bilgisayar bölümü satıldı ama televizyon bölümü satılmadı haberde yanlışlık var.
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S A M C R O 4 yıl
Tv bölümü satılmadı. Editörün dikkatine...
1 Yanıt Yanıtla
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Okisht 4 yıl
Merhaba,
arkadaşlar kusura bakmayın tv bölümüyle ilgili iddialar kafa karışıklığına sebep olmuş. haber düzenlendi tekrar kusura bakmayın.
teşekkürler
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Okisht 4 yıl
Merhaba,
arkadaşlar kusura bakmayın tv bölümüyle ilgili iddialar kafa karışıklığına sebep olmuş. haber düzenlendi tekrar kusura bakmayın.
teşekkürler
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Okisht 4 yıl S A M C R O
Merhaba,
arkadaşlar kusura bakmayın tv bölümüyle ilgili iddialar kafa karışıklığına sebep olmuş. haber düzenlendi tekrar kusura bakmayın.
teşekkürler
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Stumaster 4 yıl
Bu kadar büyük aptallıklarla kocaman şirketi elleriyle batıracaklar. Nasıl bu kadar vizyonsuz ve kör olabiliyorlar anlamıyorum. Sanırım bunların derdi iş yapmak değil.
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***Respect*** 4 yıl
Televizyon bölümü ne ara satıldı oha ??
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Mr xXx 4 yıl
Senede bi model çıkarın sizde zarar etmeyin
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gcb1903 4 yıl
Akılsız yöneticiler bunun sorumlusudur.
Apple alakası olmadığı halde müzikten kamyonla para götürüyorken Sony müziğin babalarından olmasına rağmen zarar ediyor.
Tek kelime ile beceriksizlik.
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alemburda34 4 yıl
Anlasilan mobil kismi sony satmak istemiyor. Her ne kadar suan zarar yapsada pazarin ne kadar buyuk oldugunun farkindalar.
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