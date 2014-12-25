Sony, müzik biriminin satışı için "gizli" yazışmalar yapıyor





Sony Pictures'in hacklenmesinin ardından gelen sızıntılar devam ediyor. Bloomberg'in yayınladığı yeni sızıntılara göre Sony/ATV müzik yayın şirketinin satışı için şirket içi gizli yazışmalar yapıyordu. Sony'nin daha önce büyüme seçeneklerini azaltmak için bilgisayar bölümünü sattığını biliyoruz, televizyon bölümü için ise CEO geçtiğimiz şubat ayında "hemen satılması söz konusu değil" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Sıradaki hamle ise Sony/ATV için gelebilir, fakat yazışmaların ortaya çıkması süreci nasıl etkiler henüz bir şey söylemek mümkün değil.

Habere göre şirket içi yazışmalar Sony Pictures CEO(Michael Lynton)'su ile Sony Corporation of America başkanı(Nicole Seligman) ve CEO(Steve Kober)'su arasında geçiyor. Satış değerlendirmesi işleminin sadece bir kaç üst düzey yönetici arasında "çok gizli" sıfatıyla ilerlemesi isteniyordu.Sony'nin satışları mobil birimdeki zararı kapatmak amacıyla yapacağı konuşuluyor.

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Sony/ATV şirketinin yarısı Michael Jackson'ın elinde bulunuyordu, ünlü pop yıldızı 1985 yılında ATV müzik yayın şirketini satın almış, 10 yıl sonra da yarısını Sony'e satmıştı, satışın ardından şirketin adı Sony/ATV olarak değiştirildi.Müzik şirketinin elinde Taylor Swift, Beyonce, Bob Dylan gibi dünyaca ünlü yıldızların şarkıları bulunuyor. The Beatles grubunun da pek çok şarkısı şirketin yönetiminde.