Sony, önceki yıl yaşanan PS Network saldırısı nedeniyle İngiltere'de tazminata mahkum edildi





Çevrimiçi olarak kullanıcıların bilgilerini depolayan devasa veritabanları, sürekli hackerların saldırısına maruz kalıyor. Önceki yıl Sony PlayStation Network platformunun uğradığı saldırı ise tarihteki en büyük saldırılardan birisi olmuştu.





Nisan 2011 tarihinde gerçekleşen saldırıda 77 milyon PSN ve Qriocity üyesinin isim, soyisim, adres, mail adresi, hesap şifreleri gibi kişisel bilgileri açığa çıkmıştı.





Bu hafta ise İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi soruşturmasını tamamladı ve Sony Avrupa firmasının Veri Koruma Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle 250 bin pound tazminat ödemesine karar verdi.





Soruşturmada yazılım güncellemesi yapılmayarak ve veri güvenliği sağlanmayarak saldırıya davetiye çıkarıldığı kanısına varıldı.





Ofisin veri koruma şefi David Smith, veri güvenliğinin firmaların öncelikli konusu olması gerektiğini, bu tür saldırıların bir güvenlik zaafiyetinin olduğunu ortaya koyduğunu ve olayın ardından yapılan anketlerde kullanıcıların yüzde 77'sinin kişisel bilgilerini bu tür platformlara vermekten endişe etmeye başladığını ilettiğini belirtti.





Sony'ye verilen ceza yerinde bulunurken, olayın en ciddi saldırılardan birisi olduğu ve büyük boyutlarda müşteriyi etkilediği ifade ediliyor.

http://www.ico.gov.uk/news/latest_news/2013/ico-news-release-2013.aspx