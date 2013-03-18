Sony, orta sınıfa yönelik 4.6 inçlik yeni Xperia SP'yi tanıttı

Xperia Z ile dikkatleri üstüne çeken Sony, bugün orta sınıfa yönelik olan Xperia serisinin yeni üyesi Xperia SP’yi tanıttı.

Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemiyle gelen Xperia SP, gücünü çift çekirdekli ve 1.7GHz frekansında çalışan Krait işlemcisinden alıyor. Hedef aldığı sınıf göz önüne alındığın 4.6 inçlik Bravia Engine 2 teknolojisiyle 720p çözünürlüğünde görüntü sunabilen ekranıyla dikkat çeken telefon, grafiksel işlemlerde ise sırtını Adreno 320 grafik yongasına dayıyor.

8GB’lık dahili depolama alanına sahip olan Xperia SP’de depolama alanı microSD kart girişi sayesinde kullanıcı tarafından arttırılabilirken, telefon üzerinde yer alan 8 MP’lik kamera ise 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor.

30.6 x 67.1 x 9.98 mm ve 155gf ağırlığındaki Xperia SP’nin kasasında polimer malzemeler egemen olmakla birlikte, çerçevede alüminyum malzeme tercih edilirken; rahatça kişiselleştirilebilen bir bildirim çubuğu da telefonun kasası üzerinde konumlandırılmış.

GPS/GLONASSS, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, LTE gibi standartlaşan kablosuz teknolojilere destek sunan telefon, gücünü ise 2370 mAh’lik bataryasından alıyor. Bu pil ile telefon GSM ağında 635 saat, UMTS ağında 734 saat, LTE ağında ise 709 saat bekleyebilirken; yaklaşık 19 saat konuşma süresi sağlamayı başarıyor.

Kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk alternatifine sahip olan Xperia SP’nin 2.çeyrek itibariyle tüketiciyle buluşacağı açıklanırken; satış fiyatı hakkındaysa herhangi bir açıklama yapılmadı.







