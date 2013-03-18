Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, orta sınıfa yönelik 4.6 inçlik yeni Xperia SP'yi tanıttı

6 yıl
12,7b
1
373
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony, orta sınıfa yönelik 4.6 inçlik yeni Xperia SP'yi tanıttı

Xperia Z ile dikkatleri üstüne çeken Sony, bugün orta sınıfa yönelik olan Xperia serisinin yeni üyesi Xperia SP’yi tanıttı.

Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemiyle gelen Xperia SP, gücünü çift çekirdekli ve 1.7GHz frekansında çalışan Krait işlemcisinden alıyor. Hedef aldığı sınıf göz önüne alındığın 4.6 inçlik Bravia Engine 2 teknolojisiyle 720p çözünürlüğünde görüntü sunabilen ekranıyla dikkat çeken telefon, grafiksel işlemlerde ise sırtını Adreno 320 grafik yongasına dayıyor.

8GB’lık dahili depolama alanına sahip olan Xperia SP’de depolama alanı microSD kart girişi sayesinde kullanıcı tarafından arttırılabilirken, telefon üzerinde yer alan 8 MP’lik kamera ise 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor.

30.6 x 67.1 x 9.98 mm ve 155gf ağırlığındaki Xperia SP’nin kasasında polimer malzemeler egemen olmakla birlikte, çerçevede alüminyum malzeme tercih edilirken; rahatça kişiselleştirilebilen bir bildirim çubuğu da telefonun kasası üzerinde konumlandırılmış.

GPS/GLONASSS, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, LTE gibi standartlaşan kablosuz teknolojilere destek sunan telefon, gücünü ise 2370 mAh’lik bataryasından alıyor. Bu pil ile telefon GSM ağında 635 saat, UMTS ağında 734 saat, LTE ağında ise 709 saat bekleyebilirken; yaklaşık 19 saat konuşma süresi sağlamayı başarıyor.

Kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk alternatifine sahip olan Xperia SP’nin 2.çeyrek itibariyle tüketiciyle buluşacağı açıklanırken; satış fiyatı hakkındaysa herhangi bir açıklama yapılmadı.



Sony, orta sınıfa yönelik 4.6 inçlik yeni Xperia SP'yi tanıttı
Sony, orta sınıfa yönelik 4.6 inçlik yeni Xperia SP'yi tanıttı
Sony, orta sınıfa yönelik 4.6 inçlik yeni Xperia SP'yi tanıttı

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
magic mushroom 6 yıl en beğenilen
Harika bir tasarım daha


Tasarım denince SONY,

Sistem denince APPLE,

Plastik denince


Harika bir tasarım dahaTasarım denince SONY,Sistem denince APPLE,Plastik denince
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +64
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Carfreak 6 yıl
Xperia serisi tüm alfabeyi turladı artık 2 li kombinasyonlara geçtiler
4 Yanıt Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anldrms34 6 yıl
bayatlamiş s2 bile hala 1300 seviyelerindeyken s3 ten bile kat kat iyi telefonu 1000 tl alti beklemek sacmalik
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
IIBurkiII 5 yıl
Arkadaşlar sakin olun hele. Telefona gelince bu fiyata daha iyi bir tel yok kesinlikle. Bende tek bir problem bile yok Allah'a şükür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thestell 5 yıl
10 mm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mrth_srdr 5 yıl
beyler bir sorum olacak
günde 1saat wifi 2 saat 3g 1 saat telefon görüşmesi 1 saat oyun sonunda ortalama kalan batarya süresi % kaç söylerseniz çok sevinirim. bir kaç kişi örneklerle söylerse çok güzel olur. çok bir şey değil gündelik kullanımınızda kalan batarya süresini merak ediyorum yardım edin beyler. ACİL

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
tam iyi bir telefon deyip almaya karar vermişken, yakından inceleme fırsatı bulunca akıllı telefon mu yoksa inşaat tuğlası mı alacağım sorusunu sorduran telefon. eğer arabanız için takoz lazımsa, kavgada falan adamın kafasına atmaya yarar, cebimde değil de sırt çantasında taşıyacağım sanane birader derseniz, gidin ve 1200 tl yi bir balkon mermerine verin.
not: şu ana kadar hiç akıllı telefon kullanmadım, herhangi bir markanın fanı değilim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
internette 900-1000e satıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kungfukid 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

internette 900-1000e satıyorlar.

sizce fiyatına değer mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
haftalardır bekliyorum çok yakında yazıyordu şimdi yeni yazıyor
hani nerde ne zaman çıkacak bu telefon ? :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
tasarım çok gzl sony yine farkını koymuş ortaya sony tasarım konusunda oldukça iyi zaten tasarım olarak vaioların eline su dökecek marka yok... tasarımları birçok laptoptan iyi bravia tv lerin 2013 modelleride çok iyi olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Optimus4x06 5 yıl
galaxy s2 2011 nisanda cıktı ve 30milyon sattı piyasada en cok güncelleme alan telefon şu anda sadece 4.2.2 alacak ve devri kapancak. ayrıca s3 50 milyondan fazla satmış bir telefon 2012 model ve ve kesinlikle 2014 e 2015 e kadar destek gelir buna emin olabilirsiniz ama sony gecen senede hızlı basladı hatırlarsanız tüm telefonlarını nerdeyse bütün firmalardan önce 4.0.4 e güncellemişti ve su anda gecen seneki amiral gemisi xperia s daha 4.1.2 almadı xperia ion 4.1.2 almadı oysaki s3 4.2.2yi bu ayın sonunda alıcak gibi sony nın gelecegı kararsız bende telefon alma arifesindeyim xperia sp ve s3 arasında kalmıstım ama kesınlıkle s3 alıcam. test sonucları her zaman dogruyu soylemez bunu telefon inceleyen sıtelerin %90ı söylüyo test sonucları herzaman dogruyu yansıtmaz diye unutmayın ve kesınlıkle xperia sp nin s3 e üstünlük kurdugu tek bir nokta var oda bataryasıdır yeni nesil falan benımde cok kafama takıldı ama sonynın gelecegı karanlık arkadaslar amıral gemısıne bile destek vermeyen bi firma xperia z ile iyi işler başarıyo ama yenı bir amiral gemı cıkınca hemen unutcaktır ayrıca s3 e plastik diyen arkadaslar galaxy s3 malzemesi polikarbondur ve kolay kolay çizilmez sadece plastik hissi verir bunuda bilin kesinlikle samsung fanıda değilim. eğer 1000tl olsa bu telefonu alırdım ama 1200tl bu telefon bu parayı haketmıyor 1100 e dist. s3 bulunurken
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
focusone 5 yıl Optimus4x06
Optimus4x06

galaxy s2 2011 nisanda cıktı ve 30milyon sattı piyasada en cok güncelleme alan telefon şu anda sadece 4.2.2 alacak ve devri kapancak. ayrıca s3 50 milyondan fazla satmış bir telefon 2012 model ve ve kesinlikle 2014 e 2015 e kadar destek gelir buna emin olabilirsiniz ama sony gecen senede hızlı basladı hatırlarsanız tüm telefonlarını nerdeyse bütün firmalardan önce 4.0.4 e güncellemişti ve su anda gecen seneki amiral gemisi xperia s daha 4.1.2 almadı xperia ion 4.1.2 almadı oysaki s3 4.2.2yi bu ayın sonunda alıcak gibi sony nın gelecegı kararsız bende telefon alma arifesindeyim xperia sp ve s3 arasında kalmıstım ama kesınlıkle s3 alıcam. test sonucları her zaman dogruyu soylemez bunu telefon inceleyen sıtelerin %90ı söylüyo test sonucları herzaman dogruyu yansıtmaz diye unutmayın ve kesınlıkle xperia sp nin s3 e üstünlük kurdugu tek bir nokta var oda bataryasıdır yeni nesil falan benımde cok kafama takıldı ama sonynın gelecegı karanlık arkadaslar amıral gemısıne bile destek vermeyen bi firma xperia z ile iyi işler başarıyo ama yenı bir amiral gemı cıkınca hemen unutcaktır ayrıca s3 e plastik diyen arkadaslar galaxy s3 malzemesi polikarbondur ve kolay kolay çizilmez sadece plastik hissi verir bunuda bilin kesinlikle samsung fanıda değilim. eğer 1000tl olsa bu telefonu alırdım ama 1200tl bu telefon bu parayı haketmıyor 1100 e dist. s3 bulunurken

destek oluyorda iyimi oluyor. o kadar telefon kullandim hangisine guncelleme geldiyse hepsi kafayi yedi. zaten guncellemelerinde gunluk kullanima cok falada etkisi yok. telalirken tek bakacagim kriter bataryasi olur bu saatetn sonra oda iyi ise tipine bakarim , tip olarakta su anda xperialar bir adim onde .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stevejones 6 yıl
Sonucta sp horozdur..tavuk S3 e yaptıgıbellıdır :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
#berk 6 yıl
Aşağıdaki fiyat konusunda yorumlarınız nedir?

Arkadaşlar hızlıalda telefon fiyatı 1249TL
50 TL çek vermişler
Sağdan soldan kart indirimleriyle 120 tl de ben düşürebilirsem

1080TL civarı bir fiyata alacağım. Fakat GOLD bilgisayarın getirdiği telefon. Bu şartlarda bu fiyat için ne diyorsunuz? Alınır mı? Paralel olması sıkıntı yaratmaz umarım :(
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Supervenience 6 yıl
Xperia serisinin tasarımına bayılıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jussok 6 yıl
xperia zr'nin çıkıyor olması gerçekten de kafa karıştırıyor. ne zaman çıkacağı da belli değil zaten. daha xperia l modeli gelecek güya..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12734 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, jelly bean ve
4 etiket daha sony android akıllı telefon xperia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber: Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları 3. bölüm 6 yıl Casper Nirvana 15.6 Dizüstü Bilgisayar Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim