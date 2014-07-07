Sony özçekim odaklı yeni bir akıllı telefon lanse edecek

Selfie olarak adlandırılan ve dilimizde de özçekim olarak karşılığını bulan kişinin kendi fotoğrafını çekmesi kavramı, artık akıllı telefon üreticilerinin önem verdiği konulardan birisi haline geldi. Genelde düşük bir çözünürlük ile gelen ön kameralar artık iddialı bir konumda bazılarında lens entegrasyonuna rastlamak bile mümkün.





Japon elektronik devi Sony de bu trendi es geçmedi ve özçekim odaklı yeni bir akıllı telefonunu yarın itibariyle resmiyete kavuşturacak. Firma lansman için afişler hazırlamaya başladı.





Xperia serisine ait olacak cihaz hakkında detaylı bilgiler yok ancak sızan görsellere göre ön kısımda büyük bir sensör mevcut ve LED flaş ile de desteklenmiş. Firmanın farklı optimizasyonlarla kaliteli özçekim yapma imkanı sunacağı belirtiliyor. Ayrıca cihazın bataryasının da 2500mAh gücünde olduğu görülüyor.





Genelde flaş ön kameralarda pek yer verilmeyen bir olgu ve daha çok Çinli üreticilerde rastlıyoruz. Ancak Sony yeni cihazı ile uluslararası pazarda özçekim tutkunlarını hedefleyecek gibi görünüyor.





http://www.xperiablog.net/2014/07/07/sony-confirms-new-selfie-xperia-phone-coming-tomorrow/