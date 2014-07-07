Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony özçekim odaklı yeni bir akıllı telefon lanse edecek

4 yıl
430
1
34
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony özçekim odaklı yeni bir akıllı telefon lanse edecek
Selfie olarak adlandırılan ve dilimizde de özçekim olarak karşılığını bulan kişinin kendi fotoğrafını çekmesi kavramı, artık akıllı telefon üreticilerinin önem verdiği konulardan birisi haline geldi. Genelde düşük bir çözünürlük ile gelen ön kameralar artık iddialı bir konumda bazılarında lens entegrasyonuna rastlamak bile mümkün. 

Japon elektronik devi Sony de bu trendi es geçmedi ve özçekim odaklı yeni bir akıllı telefonunu yarın itibariyle resmiyete kavuşturacak. Firma lansman için afişler hazırlamaya başladı.

Xperia serisine ait olacak cihaz hakkında detaylı bilgiler yok ancak sızan görsellere göre ön kısımda büyük bir sensör mevcut ve LED flaş ile de desteklenmiş. Firmanın farklı optimizasyonlarla kaliteli özçekim yapma imkanı sunacağı belirtiliyor. Ayrıca cihazın bataryasının da 2500mAh gücünde olduğu görülüyor.

Genelde flaş ön kameralarda pek yer verilmeyen bir olgu ve daha çok Çinli üreticilerde rastlıyoruz. Ancak Sony yeni cihazı ile uluslararası pazarda özçekim tutkunlarını hedefleyecek gibi görünüyor. 
Sony özçekim odaklı yeni bir akıllı telefon lanse edecek


http://www.xperiablog.net/2014/07/07/sony-confirms-new-selfie-xperia-phone-coming-tomorrow/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
#Gakko_ 4 yıl en beğenilen
Selfie, özçekim olmuş. Lanse de tanıtmak olsaymış keşke. :)
Yanıtla +47
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 4 yıl
Bu fotoğraf ön kamera ile çekilmişse baya başarılı görünüyor.Ama selfie diye özel telefon yapmak mantıklı değil çok özel bi teknolohi olmadıkça.Koy standart telefonlarına iyi sensör olsun bitsin.

edit: videosu düşmüş hiç fena değil.Öntartaftaki sandığınız gibi flash değil led aydınlatma youtube.com/...
Bu fotoğraf ön kamera ile çekilmişse baya başarılı görünüyor.Ama selfie diye özel telefon yapmak mantıklı değil çok özel bi teknolohi olmadıkça.Koy standart te...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 4 yıl
özçekim çekme hastaları koşa koşa alsın bol bol özçekim çeksin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
B_O_S_S 4 yıl
Selfie kelimesi dilimize özçekim olarak mı geçmiş. Çok ilginç valla, bence bu özçekim kelimesi Azeri'lere daha çok yakışır yani sanki Azerice bir kelime gibi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LeTeina 4 yıl
Sony yaptıysa boşuna beklemeyelim yüzyıla gelmez buraya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
webpes 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
antonidas 4 yıl
böyle telefonları reklam olsun diye çıkartıyorlar.
Şu an Dünyadaki bütün tüketiciler, "aaa sony selfie odaklı bir telefon çıkartmış" biçiminde tepki veriyor.
Böyle telefonları sansasyon amaçlı çıkartıyorlar.
Akıllı telefon sektöründe artık önemli olan iyi telefon yapmak değildir.
Telefonun markası ve sunum biçimi çok önemli.
Mesela yeni telefon çıkmadan önce dedikodular başlıyor, sızıntı görüntüler ortaya çıkmaya başlıyor.
Tüketiciyi meraklandırıyorlar, heyecanlandırıyorlar, büyük beklentiler yaratıyorlar böylece insanları etkiliyorlar.
tabi sonra yok satmalar, stok yetiştirememe gibi bahanelerle gücü sizden alıyorlar.
Herhangi bir malı almadan önce güç tüketicidedir. Cebinde parası vardır, ürünü istediği yerden alabilir veya hiç almayabilir.
Firma ise malını satmak zorundadır. Yoksa iflas eder.
Ancak adamlar öyle taktikler uyguluyor ki müşteriler kapının önünde yatmaya başlıyor.
Sanki firma telefonu satmak zorunda değilmiş de tüketici almak zorundaymış gibi bir algı yaratıyorlar.
Üzerimizde psikolojik deneyle uyguluyorlar.
Biz de bu tuzaklara düşüyoruz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BaverSait 4 yıl
Selfie için özel bir telefon çıkartilmamali ama amiral gemisi telefonları ön plana çıkarmak adına sağlam bir ön kamerası olan bir amiral gemisi cikartilmali
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolfestein 4 yıl
Bi selfie sacmaligidir gidiyor. Niye biz bu batı tarzı yaşama özeniyor ve taklit ediyoruz?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
webpes 4 yıl wolfestein
wolfestein
Bi selfie sacmaligidir gidiyor. Niye biz bu batı tarzı yaşama özeniyor ve taklit ediyoruz?

Çünkü üretmiyoruz , ak koyunlar olduğunu sürecede herzaman geri kalmış olacağız.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 4 yıl
bu selfie sacmalığı, oscar ödüllerinden sonra ...özenti Türkiye nin başına bela oldu.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 4 yıl
Yine mi bu karın ağrısı şey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Strange Night 4 yıl
Özçekim ne ya



Bu uyduruk selfie kelimesinin tam karşılığı "otoportre"dir
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Brky 4 yıl
Özçekim :D bu arada iyice suyunu çıkardılar bu saçmalığın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 4 yıl Strange Night
Thomas Bangalter
Özçekim ne ya



Bu uyduruk selfie kelimesinin tam karşılığı "otoportre"dir

tdk kelimenin karşılığı olarak "özçekim" kelimesini seçti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BARIŞ55 4 yıl Strange Night
Thomas Bangalter

Özçekim ne ya



Bu uyduruk selfie kelimesinin tam karşılığı "otoportre"dir

İyi de oto olabilmesi için kendi kendine yapılması gerekiyor? Ama cihazı biz yönetiyoruz? Eylemi biz gerçekleştiriyoruz.

Oto ve Portre sözcükleri Türkçe midir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
430 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl ZOPO ZP998 "8 Çekirdekli Telefon" video inceleme 4 yıl Turkcell T50 kutusundan çıkıyor; Tasarıma yakından bakış ve ilk izlenimler 4 yıl Mobilite: Samsung Galaxy F, LG G3 Beat, Sony Xperia Z3 ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim