Sony robot köpek Aibo'ya desteğini kesiyor





Sony'nin robot geliştirmelerine katkı yaptığı ve büyük bir potansiyel gördüğü robot köpek Aibo da yeniden yapılandırma sürecinden nasibini aldı ve resmi olarak teknik destekten mahrum kaldı.

1999 yılında piyasaya sürülen ve büyük ilgi gören Aibo, 2006 yılına kadar üretilmeye devam etti. Yüz tanıma teknolojisi ile sahibini tanıyan, peşinden giden ve engellerden kaçınabilen Aibo, ayrıca gelen mailleri de sesli bir şekilde sahibine okuyabiliyordu. 2006 yılından sonra üretimi duran Aibo'nun ilk modeli New York Modern Sanatlar Müzesi'nde sergileniyor ve ülkemizde de Aibo modellerini birkaç bin TL karşılığında bulmak mümkündü.

Aibo halen ikinci el de olsa piyasada bulunabiliyor ve koleksiyoncuların ilgisini çekiyor. Ancak artık Sony teknik destek vermeyecek. Bu bakımdan Aibo'nun başına gelen talihsizliklerde kullanıcılar kendisi bir çözüm bulmak zorunda kalacak.









http://www.slashgear.com/sony-ends-maintenance-for-its-iconic-aibo-robot-dog-27370786/