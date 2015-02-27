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Sony robot köpek Aibo'ya desteğini kesiyor

4 yıl
2,3b
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony robot köpek Aibo'ya desteğini kesiyor

Sony'nin robot geliştirmelerine katkı yaptığı ve büyük bir potansiyel gördüğü robot köpek Aibo da yeniden yapılandırma sürecinden nasibini aldı ve resmi olarak teknik destekten mahrum kaldı.
1999 yılında piyasaya sürülen ve büyük ilgi gören Aibo, 2006 yılına kadar üretilmeye devam etti. Yüz tanıma teknolojisi ile sahibini tanıyan, peşinden giden ve engellerden kaçınabilen Aibo, ayrıca gelen mailleri de sesli bir şekilde sahibine okuyabiliyordu. 2006 yılından sonra üretimi duran Aibo'nun ilk modeli New York Modern Sanatlar Müzesi'nde sergileniyor ve ülkemizde de Aibo modellerini birkaç bin TL karşılığında bulmak mümkündü.
Aibo halen ikinci el de olsa piyasada bulunabiliyor ve koleksiyoncuların ilgisini çekiyor. Ancak artık Sony teknik destek vermeyecek. Bu bakımdan Aibo'nun başına gelen talihsizliklerde kullanıcılar kendisi bir çözüm bulmak zorunda kalacak.



http://www.slashgear.com/sony-ends-maintenance-for-its-iconic-aibo-robot-dog-27370786/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Bir tane görmüştüm zamanında, keşke tekrar daha güzelini üretseler :(
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onboardx 4 yıl
1200 USD ye doğubankta satıyorlardı. Arkadaş o fiyata bunu alıp napacan?
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aybey 4 yıl
Zamanının en ileri robotudur. Hatta qrio sony dream robotu devrimsel yetenekleri vardı. Honda yeni yeni robotunu yürütürken Sony qrio zıplıyor, elinden geldiğince koşuyor, top atabiliyordu.
Keşke devam edip üretimi artırabilecekleri, fiyatları o zaman alınabilir olurdu. Ancak az sayıdaki üretim fiyatının artmasına ve yayılımını azalmasına neden oldu.
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XQS 4 yıl
daha iyileri çıkıyor zaten :D evcil değil tabi ki :D
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dyr6565365 4 yıl
facebook.com/... bugün %100 lük kupon verecek takibe yüklen ;)
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Xloud 4 yıl
Yıl 1999... neler yapmışlar... youtube.com/...
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mementopolis 4 yıl
O kadar pahali ki , el yakiyor , :D kim nasil olsin ki.
bir tane almak istemisimdir hep. Zengin olmadiktan sonra ..
1000 doolardan basliyor siz düsünün. Cakmalardan bahsetmiyorum.
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cellat87 4 yıl
Al işte Sahipsiz Sokak robotumuzda olucak desenize yakında..
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