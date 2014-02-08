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Sony son çeyrekte 10.7 milyon Xperia telefonu sattı

5 yıl
11,1b
1
37
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony son çeyrekte 10.7 milyon Xperia telefonu sattı

Mobil cihaz pazarında akıllı telefonlarını Xperia markası altında toplayan ve satışlarda büyük sıçrama bekleyen Sony, beklediği hamleyi bir türlü gerçekleştiremiyor. Firmanın son çeyrek Xperia satışları yine beklentilerin altında kaldı.

Geçen yılın son çeyreğine denk gelen 2013 mali yılı üçüncü çeyrek rakamlarına göre Sony toplamda 10.7 milyon Xperia akıllı telefonu sattı. Bir önceki çeyrekte 10 milyonluk satış rakamı dikkate alındığında küçük bir artış göze çarpıyor ancak firma kendi beklentilerinin epey altında kaldı.

Hal böyle olunca firmanın 2013 mali yılı geneli için satış tahminlerini 42 milyondan 40 milyona çekmesi de gecikmedi. Firma önceki çeyreklerde 10'ar milyonluk satış yaptığı için son çeyrek için öngördüğü rakam 10 milyon olarak ortaya çıkıyor. 

Xperia Z1 ve Z Ultra satışlarına devam eden firmanın Xperia E1 ve T2 Ultra modellerini gelecek ay piyasaya sürecek olması ve yeni amiral gemi modelinin henüz tanıtılmamış olması nedeniyle içinde bulunduğumuz çeyrek için beklentilerini yükseltmediği görülüyor. 

http://www.androidheadlines.com/2014/02/sony-ships-10-7-million-xperia-phones-q3-2013-cuts-total-2013-forecast.html Yorum Yaz
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E.R.W. 5 yıl en beğenilen
Millet popüler olan ne ise onu alıyor artık,sağlammış kaliteymiş korelilerin leğenleri sayesinde bilen yok.
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Vengace 5 yıl kungfukid
kungfukid
Su gecirmesin diye bir cok özelliğini kaybediyor telefon, mesela ekran...
Yoksa tasarimina laf yok
Bir de güncelleme desteği yeterli degil

aynen hocam o tasarım şu geçirmez yerine cercevesiz Minimalist ekran tasarımına sahip olsa ne satış yapar
kungfukidSu gecirmesin diye bir cok özelliğini kaybediyor telefon, mesela ekran...Yoksa tasarimina laf yokBir de güncelleme desteği ...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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aziz77 5 yıl
Nedeni çok basit hala dedemden kalma ekranlar kullanıyor.tft lcd ekran mı kaldı?...
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Fell on Black Days 4 yıl
Sık telefon çıkarmakta hata yaptılar. Yazılım desteği açısından htc yi örnek alsınlar.
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Technotronic 4 yıl
Konu eski
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qokhan20 4 yıl
Sony'nin bir seveni olarak Xperia P, Z1, Z2 Z3, Z3 Compact, Z3 Tablet Compact 4G bu modellerin hepsi eliminden geçip bir süre kullanma deneyimim oldu bana göre. eksisi yok. İnsanlar gösteriş meraklısı oldukları için tanınan markaları tercih ediyor.Başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Tanımadığım bir arkadaş iphone6 için aradı satın almak için cihaz yoktu yarın verebilecegimi söyledim, kalsın kardeşim dedi. idareten bir tel kullan dedim olmaz benim davetim var akşama bugün almam lazım dedi:)) o yüzden bizim millet için telefon ve elektronik eşyalar kullanım için değil,GÖSTERİŞ için...
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Master_Evil 4 yıl
diren sony, telefonları da iyi ama 6 ayda 1 çıkan amiral gemileri tutmuyor artık
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okan_cehapelioglu 5 yıl
dayan sony
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inexo 5 yıl

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Crimson Red 5 yıl
Sony yazılım ve orta segment telefonların üretiminde maalesef pek iyi değil. Dost acı söyler. Eski Sony Ericsson telefonlar şimdiki telefonları gibi karizmatik ve kaliteli değil pek.
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darkdiva 5 yıl
Sony akıllı telefon işinde başarısız. Sony gibi bir firmanın bu satış rakamlarını görmesi bunun kanıtı.
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The Tenth Doctor 5 yıl
Nokia Sony'i geçecek bu çeyrek sanırım
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Srcn81 5 yıl
Sattı satmasınada Xperia SP için Android 4.3 güncellemesi yok 3 aydır ortalarda.
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SturdyHead 5 yıl
Sanal tuş yüzünden satmıyor ve sırf bu yüzden insanlar almıyorsa haklılar. Bir de zaten insanların kafasında hep kötü imaj çizdi, TFT ekranlı Z1 çıkarttı ve daha bir kaç ay geçti ve IPS ekranlı Z1 Compact çıkarttı piyasaya. Peki yazık değil mi o Z1'e para verenler insanlara ?
Aynı şey Z için de oldu ben daha menü geçişlerinde bu kadar kasan telefon görmedim. Iphone 1'e IOS 7 yüklesen o kadar kasmazdı belki. Ya da S4'ü 100K çözünürlükle piyasaya sürseler o da o kadar kasamazdı. Bir de Z serisinin rezelat bir kontrast değeri var. Siyaha bakıyorsun lacivert, kırmızıya bakıyorsun pembe resmen.
Evet Z1'de bu sorunları çözdüler ama insanlar yine Z aldığıyla kaldı.
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TheNewAtilla 5 yıl
z1 compactla patlama yaptı yaptı yapamadımı mobil bölümde kapatılır heralde
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General. 5 yıl
Sony'nin kaybettiği nokta agresif fiyat politikası ve reklam olmaması.
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antonidas 5 yıl
muhteşem ve dahiyane fikirlerinizi açıklamadan önce 1 saniye soluklanın.
htc şu an hiç iyi durumda değil.
Samsung'un hisseleri sürekli düşüyor. s4 satışları beklenenin çok altında kaldı.
apple mobil dünyanın %13'üne sahip.
Bu piyasa böyle bir piyasa.
Sony pazardaki bir boşluğu doldurmaya çalışıyor.
Amacı alanın tek lideri olmak değil, amacı piyasada önemli bir konuma sahip olmak.
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redbest 5 yıl
Z1'deki ekran, renk gercekligi konusunda cok basarili; fakat insanlar sisirilmis renkleri seviyor. Eline alinca etkilenmek istiyor. Bu tarz seyler sony icin dezavantaj.

Yoksa android tarafinda alinabilecek kalitede telefonlar ureten iki markadan biri. Digeri de HTC.
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