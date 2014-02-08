Sony son çeyrekte 10.7 milyon Xperia telefonu sattı





Mobil cihaz pazarında akıllı telefonlarını Xperia markası altında toplayan ve satışlarda büyük sıçrama bekleyen Sony, beklediği hamleyi bir türlü gerçekleştiremiyor. Firmanın son çeyrek Xperia satışları yine beklentilerin altında kaldı.





Geçen yılın son çeyreğine denk gelen 2013 mali yılı üçüncü çeyrek rakamlarına göre Sony toplamda 10.7 milyon Xperia akıllı telefonu sattı. Bir önceki çeyrekte 10 milyonluk satış rakamı dikkate alındığında küçük bir artış göze çarpıyor ancak firma kendi beklentilerinin epey altında kaldı.





Hal böyle olunca firmanın 2013 mali yılı geneli için satış tahminlerini 42 milyondan 40 milyona çekmesi de gecikmedi. Firma önceki çeyreklerde 10'ar milyonluk satış yaptığı için son çeyrek için öngördüğü rakam 10 milyon olarak ortaya çıkıyor.





Xperia Z1 ve Z Ultra satışlarına devam eden firmanın Xperia E1 ve T2 Ultra modellerini gelecek ay piyasaya sürecek olması ve yeni amiral gemi modelinin henüz tanıtılmamış olması nedeniyle içinde bulunduğumuz çeyrek için beklentilerini yükseltmediği görülüyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/02/sony-ships-10-7-million-xperia-phones-q3-2013-cuts-total-2013-forecast.html