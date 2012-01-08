Sony, tüketiciye yönelik OLED TV pazarından da çekiliyor

Son 6 yıldır televizyon pazarında sürekli kan kaybeden ve 6 milyar dolara yakın zarar bildiren Japon elektronik devi Sony, Samsung ile S-LCD üretim ortaklığından da çekilmek zorunda kalmıştı. Bu kez başka bir kötü haber OLED segmentinden geldi.





Daily Yomiuri gazetesinin haberine göre Sony, tüketiciye yönelik üretilen OLED TV pazarından da çekilme kararı aldı. Sony, işletme ortaklarına OLED TV ürünleri sağlamaya devam edecek. Ancak tüketici pazarındaki ürünlerini geri çekecek. 2010 yılında sadece Asya pazarı için böyle bir karar alan Sony, şimdi tüm dünya ülkeleri için kararı genişletti. Firma daha çok ev kullanımına yönelik LCD TV modelleri üzerine odaklanmak istiyor.





Bu karardan en çok etkilenecek ise XEL-1 OLED TV modeli. 2007 yılında piyasaya sürülen model 11 inç 960 x 540 piksel çözünürlük, 1 000 000:1 kontrast oranı, 3mm incelik, HDMI, USB ve Ethernet bağlantıları ile 1740$ civarındaydı. XEL-1 modeli o dönem için başarılı bulunmuş ve XEL-2 için beklentiler artmıştı. Ancak artık bu modelleri pazarda göremeyeceğiz.





Sony'nin kararı resmi bir duyuruyla açıklaması bekleniyor.