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Sony, tüketiciye yönelik OLED TV pazarından da çekiliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,5b
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32
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son 6 yıldır televizyon pazarında sürekli kan kaybeden ve 6 milyar dolara yakın zarar bildiren Japon elektronik devi Sony, Samsung ile S-LCD üretim ortaklığından da çekilmek zorunda kalmıştı. Bu kez başka bir kötü haber OLED segmentinden geldi.

Daily Yomiuri gazetesinin haberine göre Sony, tüketiciye yönelik üretilen OLED TV pazarından da çekilme kararı aldı. Sony, işletme ortaklarına OLED TV ürünleri sağlamaya devam edecek. Ancak tüketici pazarındaki ürünlerini geri çekecek. 2010 yılında sadece Asya pazarı için böyle bir karar alan Sony, şimdi tüm dünya ülkeleri için kararı genişletti. Firma daha çok ev kullanımına yönelik LCD TV modelleri üzerine odaklanmak istiyor.

Bu karardan en çok etkilenecek ise XEL-1 OLED TV modeli. 2007 yılında piyasaya sürülen model 11 inç 960 x 540 piksel çözünürlük, 1 000 000:1 kontrast oranı, 3mm incelik, HDMI, USB ve Ethernet bağlantıları ile 1740$ civarındaydı. XEL-1 modeli o dönem için başarılı bulunmuş ve XEL-2 için beklentiler artmıştı. Ancak artık bu modelleri pazarda göremeyeceğiz.

Sony'nin kararı resmi bir duyuruyla açıklaması bekleniyor.

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Duncan Idaho 7 yıl
Piyasayı çok bilmediğim için kesin konuşmak istemiyorum ama bence en büyük nedeni yüksek fiyatlarına karşılık çıkmaya başlayan daha düşük fiyatlı ve denk yada yakın kalitedeki rakipleri. Sony bu kafayla gitmeye devam ederse sadece bu ürünlerde değil diğer ürünlerinde(PS Vita başladı mesela) de daha beter çakılacak.
Piyasayı çok bilmediğim için kesin konuşmak istemiyorum ama bence en büyük nedeni yüksek fiyatlarına karşılık çıkmaya başlayan daha düşük fiyatlı ve denk yada y...
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xLmNt13 7 yıl en beğenilen
Sony eskiden rakipsizdi istediği fiyatı belirliyordu şimdi ise samsung ve Lg gibi rakipleri var ikiside kaliteli ürünler yapıyor ve ucuza satıyor. Sony bunu yapamadı fiyatları düşürmek için kaliteden ödün verdi. Sonuç kaçınılmazdı
Sony eskiden rakipsizdi istediği fiyatı belirliyordu şimdi ise samsung ve Lg gibi rakipleri var ikiside kaliteli ürünler yapıyor ve ucuza satıyor. Sony bunu yap...
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zingfth 6 yıl
Sony batsın ben kendimi boğazdan asıcam. Oledden çekılıyor dıorsunuz adamlafr CEs te 3 tane oled tv tanıttın. Hemde bunlrdan bırının fıyatı 80.000 TL bu nasıl bı haber anloayamadım. Ayrıca battı dıyenlere gelsın. Nokıa lumıa nın butun modellerınden 5.6 mılyon satmıs .SOny sadece 40 günde xperia Z den 4.6 mılyon sattı. Bakın sadece Xperia Z 4.6 mılyon ve bu 40 gunde. Nasıl batıcak bu dev sırket aıklayın. Geçmişte birçok ılklerı cok pahalıya sattıkları ıcın yeterı kadar fazla paralarıda vardır.
Ayrıca kaliteyi ucuza alamazsınız bu dogru bı laf.samsung sony nın yerını bence tutmaz.
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manolpan 6 yıl
Bu haber bir yıl önceki haber.
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Nef'i 6 yıl
Sony en doğrusunu yapıyor. Steve Jobs'ın stratejisini izliyor.
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Holy Templar 6 yıl Nef'i
Nef'i

Sony en doğrusunu yapıyor. Steve Jobs'ın stratejisini izliyor.

o ne oluyor ?
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DH Misafiri 6 yıl
locoste nin bir sözü vardır kaliteyi ucuza alamazsın
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orain 6 yıl
sen 42-50 "bi tv ye 5000 tl fiyat biçersen daha çok düşersin sony.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
son i ! :;(
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hightechx 7 yıl
Sony hızlı bir çöküş içinde.
Kurtulması biraz zor gibi.
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teksalih 7 yıl
Kim ne derse desin samsung
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smunknown 7 yıl
Xbox'la konunun alakasi ney? Ayrica ikisi de denk konsollar, isteyen xbox isteyen ps3 alir.
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alpa07 7 yıl
Playstation ve cep telefonu sektörüde olmasa sony bitik.
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BeYaBaN. 7 yıl
sony kendi kendini zorla iflasa yönlendirdi tamam yaptığı ürünler gerçekten kaliteliydi ama fiyatları diğer ürünlere göre gerçekten çok pahalıydı.
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eCoLL 7 yıl
Sanırım 2012 için beklenen küresel ekonomik krizden en az düzeyde etkilenmek için küçülme politikası uyguluyorlar..
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