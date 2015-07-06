Sony ve GittiGidiyor’dan sivil toplum kuruluşlarına önemli destek

Ülkemizde çevrimiçi alışverişin önemli adresleri arasında yer alan GittiGidiyor ve uzun yıllardır hayatımızda yer alan PlayStation oyun konsolunun yaratıcısı Sony, yapılan iş birliği kapsamında çocuklara daha iyi bir gelecek sağlamak için çalışan AÇEV, Darüşşafaka Cemiyeti ve TOÇEV’e destek vermeye hazırlanıyor. Bu önemli iş birliğinin merkezinde ise Sony PlayStation oyun konsolunun 20. yıldönümü için tasarlanan PS4 özel sürümü yer alıyor.

Tüm dünyada yalnızca 12.300 adet üretilen PS4 20. yıl özel sürümünün birer adedi Sony tarafından AÇEV, Darüşşafaka Cemiyeti ve TOÇEV’e bağışlandı. Diğer PS4 20. Yıl Özel Sürümü ise Gittigidiyor web sitesinde, bu kuruluşların online mağazalarında ve 6-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak üçer günlük açık artırmalar ile satılacak.





Açık artırmaya katılanlar, tüm aksesuarları “orijinal gri” renkte olmak üzere, özel bir hatıra kutusunda sunulacak olan PlayStation 4 sürümüne sahip olma fırsatı yakalarken, aynı zamanda çocuklara daha iyi bir gelecek sağlamak için çalışan sivil toplum kuruluşlarına katkıda bulunmuş olacak.



