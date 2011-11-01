Sony ve Samsung S-LCD adlı LCD üretimi ortaklığını sona erdiriyor

LCD ekran üretiminde lider firmalardan olan Sony ve Samsung televizyonlarında kullanacakları LCD ekranları birlikte üretmek için S-LCD adında 2004 yılında bir ortaklık kurmuşlardı. Yüzde 51 hisse Samsung, yüzde 49 hisse Sony tarafından yönetilmekteydi.





Sony'nin uzun süredir TV pazarında önlenemez kan kaybedişi bu ortaklığı sona erdirme noktasına getirdi. Bazı kaynakların verdiği bilgiye göre Sony ile Samsung ayrılma kararı üzerinde görüşmeler yapıyor. 2011 sonu itibariyle Sony bu ortaklıktan çekilmiş olacak. Sony'nin ortaklıktan çekilmesi Chimei Innolux ve AU Optronics gibi diğer büyük LCD panel üreticilerine de yer açmış olacak.





Sony ortaklığa başladığı dönemden bu yana 6 milyar dolar kayba uğradı. Global TV pazarında Samsung ve LG'nin arkasından Sony üçüncü sırada bulunuyor. Özellikle Japonya'daki felaketin ardından bu bölgede 13 milyon olan 2012 TV satış tahminlerinin 7 milyona düşmesi Sony için kendi anavatanında yeni bir zor dönemin başlangıcını işaret ediyor.





S-LCD ortaklığı son dönemlerde HTC ve Samsung gibi firmaların akıllı telefonlarında kullanılan AMOLED rakibi Super LCD ekranları üretmeye başlamıştı. AMOLED üretiminde yaşanan stok sıkıntısı nedeniyle geçilen bu alternatif ekranlar rakibi kadar yüksek değerlerde renk, kontrast ve izleme açısı özellikler sunuyor. HTC Desire, Nexus One ve Galaxy S bir kısım versiyonlarında Super LCD ile piyasaya sürülmüştü.