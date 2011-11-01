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Sony ve Samsung S-LCD adlı LCD üretimi ortaklığını sona erdiriyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,1b
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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LCD ekran üretiminde lider firmalardan olan Sony ve Samsung televizyonlarında kullanacakları LCD ekranları birlikte üretmek için S-LCD adında 2004 yılında bir ortaklık kurmuşlardı. Yüzde 51 hisse Samsung, yüzde 49 hisse Sony tarafından yönetilmekteydi. 

Sony'nin uzun süredir TV pazarında önlenemez kan kaybedişi bu ortaklığı sona erdirme noktasına getirdi. Bazı kaynakların verdiği bilgiye göre Sony ile Samsung ayrılma kararı üzerinde görüşmeler yapıyor. 2011 sonu itibariyle Sony bu ortaklıktan çekilmiş olacak. Sony'nin ortaklıktan çekilmesi Chimei Innolux ve AU Optronics gibi diğer büyük LCD panel üreticilerine de yer açmış olacak.

Sony ortaklığa başladığı dönemden bu yana 6 milyar dolar kayba uğradı. Global TV pazarında Samsung ve LG'nin arkasından Sony üçüncü sırada bulunuyor. Özellikle Japonya'daki felaketin ardından bu bölgede 13 milyon olan 2012 TV satış tahminlerinin 7 milyona düşmesi Sony için kendi anavatanında yeni bir zor dönemin başlangıcını işaret ediyor.

S-LCD ortaklığı son dönemlerde HTC ve Samsung gibi firmaların akıllı telefonlarında kullanılan AMOLED rakibi Super LCD ekranları üretmeye başlamıştı. AMOLED üretiminde yaşanan stok sıkıntısı nedeniyle geçilen bu alternatif ekranlar rakibi kadar yüksek değerlerde renk, kontrast ve izleme açısı özellikler sunuyor. HTC Desire, Nexus One ve Galaxy S bir kısım versiyonlarında Super LCD ile piyasaya sürülmüştü. 

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GaMeLeCtROniCa 8 yıl
sony ericsson ile ortaklığını bitiriyor samsunglada s-lcd ortaklığını bitiriyor...
bundan sonra sony ya çok iyi olacak yada eskisindende kötü...belki başka firmalarlada ortak olabilir...ama sony yaptımı yapar...
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einhander 8 yıl GaMeLeCtROniCa
GaMeLeCtROniCa

sony ericsson ile ortaklığını bitiriyor samsunglada s-lcd ortaklığını bitiriyor...
bundan sonra sony ya çok iyi olacak yada eskisindende kötü...belki başka firmalarlada ortak olabilir...ama sony yaptımı yapar...

umarım hersey ıyı yonde gelısır
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saitcam 8 yıl
ahmethi
Kore imkansızı başardı. Bana göre elektronik denildiğinde SONY kraldı. Son 4 - 5 senede Kral öldü. Yaşasın yeni kral misali Samsung Sonyi geçti. Aynı şey arabalardada oluyor Honda hayranıydım ancak bugün hyundai logosunu bile hondadan taklit almış Hyunai Hondayı geçiyor. Uyanın Japonlar aloooo , Sizede helal olsun Koreliler imkansızı başardınız.Japonları geçmek her milletin harcı değildir.

Aynen katılıyorum, korelileri takdir ediyor japonlara ise şaşıyorum, kendi öğrencilerine yavaş yavaş yeniliyorlar. Koreye bir kaç kez giden bir arkadaşım söylemişti; korelilerin japonlarak karşı eziklik duyup onları geçmek için gece gündüz çalıştıkların. Elektroniği bilemem ama ben kendi mesleğim olan CNC metal işleme teknolojisinden biliyorum JAPONLARA görünür bir gelecekte yaklaşabilmeleri dahi mümkün değil, bundan emin olun.
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techraven 8 yıl
TV pazarından çok cep telefonlarını vuracak gibi bu olay.
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Stanislas Xavier 8 yıl
Arkadaşın dediği gibi LG sony yi ezdi demeyeceğim ama tv özeliklerine baktığımızda LG nin sony den daha başarılı olduğunu düşünüyorum fiyat/performans olarak karşılaştırırsak yine LG bence en iyi skoru alıyor görüntü kalitesi olarak baktığımızda dağlar kadar fark asla olamaz ve modelden modele değişir ancak sony ürünlerinin LG veya Samsung tvlerinin gölgesinde kaldığı da bir gerçek ...Öte yandan LG bu sene FRP ile öyle bir çıkış yaptı ki Samsung dahil bütün rakip firmalara büyük bir mesaj verdi ve bu işin üstadları LG cinema 3d den sonra aktif gözlüklü 3d tvleri çöpe atacak kadar ezdiler bence de aktif 3d pasif 3d nin yanında performans olarak geride,zahmetli ve pahalı ...
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TuVNeRa 8 yıl
Ne zararmış ama. Piyasada ki en pahalı Led ve LCD paneller Sony' de
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xxxx1 8 yıl
özellikle LG panel işinde çok iyi bu bariz bir gerçek ama Sony'nin karizması her zaman seçilesi ve öldürücü olmuştur...
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dreamblue35 8 yıl
sony' nin samsung ile ortaklığının olduğunu bile yeni öğrendim demek o yüzden samsung görüntü teknolojisinde o kadar ileri gitti
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bsliali 8 yıl
sony iyi diyorsunuzda içini sökün tvnin bakın hangi marka çıkacak parçaların üzerinden :)
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alpa07 8 yıl
Biri şu japonları dürtsün
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ahmethi 8 yıl
Kore imkansızı başardı. Bana göre elektronik denildiğinde SONY kraldı. Son 4 - 5 senede Kral öldü. Yaşasın yeni kral misali Samsung Sonyi geçti. Aynı şey arabalardada oluyor Honda hayranıydım ancak bugün hyundai logosunu bile hondadan taklit almış Hyunai Hondayı geçiyor. Uyanın Japonlar aloooo , Sizede helal olsun Koreliler imkansızı başardınız.Japonları geçmek her milletin harcı değildir.
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umtyilmz 8 yıl ahmethi
ahmethi
Kore imkansızı başardı. Bana göre elektronik denildiğinde SONY kraldı. Son 4 - 5 senede Kral öldü. Yaşasın yeni kral misali Samsung Sonyi geçti. Aynı şey arabalardada oluyor Honda hayranıydım ancak bugün hyundai logosunu bile hondadan taklit almış Hyunai Hondayı geçiyor. Uyanın Japonlar aloooo , Sizede helal olsun Koreliler imkansızı başardınız.Japonları geçmek her milletin harcı değildir.

Zaten japonlarin konsol (sony-nintendo) ve kamera (canon-nikon-sony) disinda net sekilde ustun olduklari alan kalmadi tuketici elektroniginde
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lideramca 8 yıl
samsung ve lg nin oyun konsolu piyasasına da el atmasını bekliyoruz..
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Volkanbaba 8 yıl
Panel üretiminde koreliler aldılar başlarını gittiler.
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Batuist 8 yıl
Ben Sony'nin artık pazarda geri kalmasını bir zamanların en üstün kaliteli ürünlerini üreten markanın artık sadece sony olmaması olarak görüyorum. Bir zamanlar sony dediğinizde gözünüz kapalı alabileceğiniz bir kalite imajı uyandırıyordu. Hala öyle olsada diğer üreticilerde özellikle asya kökenli üreticilerde japon ürünleri kadar kaliteli ürünler üretebildikleri için pazarda tercih edilmeye başlandı ve sonynin tekelini kırdılar. Ve son dönemlerde sony oyun ve film gibi sektörlere daha çok yönelmiş gibi duruyor. Bluray teknolojisi playstation konsolları gibi yatırımlara çok fazla emek zaman ve para ayırması sony'nin diğer alanlarda yatırım yapmasına engel oldu ve asyalı firmalara karşı üstünlüğünü kaybetmesine yol açtı. doğal olarak ar-ge çalışmaları farklı alanlara kayınca üstünlüğü samsung LG gibi firmalara kaptırdı. Umarım artık sadece konsollardan ve filmlerden medet uman bir şirket olmaz ve toparlanır. Ne diyelim..
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umtyilmz 8 yıl Batuist
Batuist

Ben Sony'nin artık pazarda geri kalmasını bir zamanların en üstün kaliteli ürünlerini üreten markanın artık sadece sony olmaması olarak görüyorum. Bir zamanlar sony dediğinizde gözünüz kapalı alabileceğiniz bir kalite imajı uyandırıyordu. Hala öyle olsada diğer üreticilerde özellikle asya kökenli üreticilerde japon ürünleri kadar kaliteli ürünler üretebildikleri için pazarda tercih edilmeye başlandı ve sonynin tekelini kırdılar. Ve son dönemlerde sony oyun ve film gibi sektörlere daha çok yönelmiş gibi duruyor. Bluray teknolojisi playstation konsolları gibi yatırımlara çok fazla emek zaman ve para ayırması sony'nin diğer alanlarda yatırım yapmasına engel oldu ve asyalı firmalara karşı üstünlüğünü kaybetmesine yol açtı. doğal olarak ar-ge çalışmaları farklı alanlara kayınca üstünlüğü samsung LG gibi firmalara kaptırdı. Umarım artık sadece konsollardan ve filmlerden medet uman bir şirket olmaz ve toparlanır. Ne diyelim..

çok mantıklı bir yorum olmuş


ekran-panel konularında zaten LG - samsung ikilisi uçtu gitti , global pazarın neredeyse yarısını bu 2 marka kontrol ediyor. her türde ve boyutta tv ve monitör üretiyorlar zaten bu tarz başka şirket de yok dünyada bu 2 si hariç.

sony ve benzeri japon üreticiler özellikle rekabetçi ürünler yaratma konsunda LG ve samsungun gerisindeler. sharp - sony vs çok kaliteli ürünler üretse de pazar payı olarak korelilerin çok gerisindeler.

bir de sony i sadece tv- laptop vs üreticisi olarak görmemek lazım. konsol konusunda hala çok iyiler, ayrıca film - müzik ve oyun stüdyoları var ki bunlar alanlarının en büyük şirketleri arasında.
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