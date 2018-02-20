Sony yapay zeka destekli taksi çağırma servisi geliştiriyor

Yerel şirketlerle ortaklık açıklaması
Khosrowshahi'nin açıklamasından sadece birkaç saat önce Sony tarafından yapılan açıklamaya göre şirket; Japonya'da taksi ve kiralama hizmetleri sunan Daiwa Motor Transportation ve beş adet yerli taksi şirketi ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada ortaklık ile ülke genelinde hizmet gösterecek yapay zeka destekli taksi çağırma servisi geliştirileceği belirtilirken servis ya da ortaklığın ilk ürünlerini ne zaman ortaya koyacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Dara Khosrowshahi, geçtiğimiz ay Bloomberg'e yaptığı açıklamada Japonya'nın kârlılık açısında inanılmaz bir pazar olduğunu ancak henüz bu pazarda yeterli çalışmaları yapmadıkların dile getirmişti. Öte yandan Japonya'nın bir diğer önde gelen şirketi SoftBank ve Çin'in önde gelen taksi çağırma uygulaması Didi Chuxing de bu yıl içinde Japonya'da hizmet gösterecek taksi çağırma servislerini kullanıma sunacaklarını açıklamışlardı. Sony, SoftBank, Uber ve Didi'nin önümüzdeki aylarda zorlu bir rekabete gireceği Japonya'da, sıkı yasal düzenlemelerin nasıl aşılacağı ise merak konusu.
https://www.cnbc.com/2018/02/19/sony-is-forming-an-alliance-to-build-a-i-based-taxi-hailing-system-in-japan.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle