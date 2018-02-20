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Sony yapay zeka destekli taksi çağırma servisi geliştiriyor

Japon teknoloji devi Sony, yerel beş taksi şirketiyle anlaşarak yapay zeka destekli taksi çağırma uygulaması geliştireceğini duyurdu. Şirket Uber ile rekabet edecek.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Uber benzeri, taksileri yolcular ile eşleştiren uygulamalar Asya pazarında giderek yaygınlaşırken Japonya'da, sıkı yasal düzenlemeler nedeniyle oldukça az sayıda taksi çağırma uygulaması kullanılıyor. Profesyonel olmayan sürücülerin güvenlik gerekçesiyle taşımacılık hizmeti sunmasını yasaklayan Japonya, ''kendi aracı ile taksicilik yapma'' imkanını ortadan kaldırmış durumda.Öte yandan şu sıralar Asya turunda olan Uber CEO'su Dara Khosrowshahi; bugün yaptığı açıklamasında, Japonya'daki yerel oluşumlarla ortaklık kurarak Japon pazarında hakim konuma gelmek istediklerini açıklamıştı ancak Japon teknoloji devi Sony, bu konuda Uber'den daha hızlı davrandı.


Yerel şirketlerle ortaklık açıklaması

Khosrowshahi'nin açıklamasından sadece birkaç saat önce Sony tarafından yapılan açıklamaya göre şirket; Japonya'da taksi ve kiralama hizmetleri sunan Daiwa Motor Transportation ve beş adet yerli taksi şirketi ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada ortaklık ile ülke genelinde hizmet gösterecek yapay zeka destekli taksi çağırma servisi geliştirileceği belirtilirken servis ya da ortaklığın ilk ürünlerini ne zaman ortaya koyacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.


Dara Khosrowshahi, geçtiğimiz ay Bloomberg'e yaptığı açıklamada Japonya'nın kârlılık açısında inanılmaz bir pazar olduğunu ancak henüz bu pazarda yeterli çalışmaları yapmadıkların dile getirmişti. Öte yandan Japonya'nın bir diğer önde gelen şirketi SoftBank ve Çin'in önde gelen taksi çağırma uygulaması Didi Chuxing de bu yıl içinde Japonya'da hizmet gösterecek taksi çağırma servislerini kullanıma sunacaklarını açıklamışlardı. Sony, SoftBank, Uber ve Didi'nin önümüzdeki aylarda zorlu bir rekabete gireceği Japonya'da, sıkı yasal düzenlemelerin nasıl aşılacağı ise merak konusu.  


https://www.cnbc.com/2018/02/19/sony-is-forming-an-alliance-to-build-a-i-based-taxi-hailing-system-in-japan.html Yorum Yaz
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