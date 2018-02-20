Uber CEO'su 5 ila 10 yıl içinde uçan taksi hizmeti vereceklerini öngörüyor

Khosrowshahi, Asya'ya yaptığı ilk ziyarette Tokyo'daki bir yatırımcı forumuna konuk oldu. Uber'in en büyük pazarlardan biri olarak gördüğü Japonya'da yaptığı konuşmada Khosrowshahi, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde uçan taksi hizmetinin başlayacağını öngördüğünü belirterek bunun kaçınılmaz olduğunu söyledi. Şirketin Japonya'daki taksi endüstrisi ile ilgili sıkı kuralların hafifletilmesi için düzenleyici kurumlara baskı yaptığı da basında yer almıştı.

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Uçan taksi hizmeti: uberAir

Khosrowshahi, önümüzdeki dönemde uçan taksilerin en uygun toplu taşıma aracı haline geleceğini belirterek, giderek artan trafik kaosunu ve kazaları buna en büyük sebep olarak gösteriyor. San Francisco merkezli şirket, "uberAir" adını verdiği sistemle şehir merkezlerinde insanları uçuracak taksilerin çalışmalarına başlamış durumda.

Pek çok kişiye 5-10 yıl sonra uçan taksilerin hizmet vermeye başlayacağı hayal gibi gelse de Uber'in CEO'su artık şehirlerin etrafında uçan insanlar göreceksiniz diyor.

https://www.reuters.com/article/us-uber-strategy/uber-ceo-sees-commercialization-of-flying-taxis-in-5-10-years-idUSKCN1G40J3