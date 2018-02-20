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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uber CEO'su 5 ila 10 yıl içinde uçan taksi hizmeti vereceklerini öngörüyor

Dünyanın en büyük uluslararası ulaşım şirketlerinden Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, 5 ila 10 yıl içinde uçan taksi hizmetinin ticarileşeceğini öngördüğünü söyledi.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Khosrowshahi, Asya'ya yaptığı ilk ziyarette Tokyo'daki bir yatırımcı forumuna konuk oldu. Uber'in en büyük pazarlardan biri olarak gördüğü Japonya'da yaptığı konuşmada Khosrowshahi, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde uçan taksi hizmetinin başlayacağını öngördüğünü belirterek bunun kaçınılmaz olduğunu söyledi. Şirketin Japonya'daki taksi endüstrisi ile ilgili sıkı kuralların hafifletilmesi için düzenleyici kurumlara baskı yaptığı da basında yer almıştı.
Ayrıca Bkz. "Mercedes-Benz dizel otomobillerde emisyon hile yazılımı olduğu iddia ediliyor"

Uçan taksi hizmeti: uberAir

Khosrowshahi, önümüzdeki dönemde uçan taksilerin en uygun toplu taşıma aracı haline geleceğini belirterek, giderek artan trafik kaosunu ve kazaları buna en büyük sebep olarak gösteriyor. San Francisco merkezli şirket, "uberAir" adını verdiği sistemle şehir merkezlerinde insanları uçuracak taksilerin çalışmalarına başlamış durumda.
Pek çok kişiye 5-10 yıl sonra uçan taksilerin hizmet vermeye başlayacağı hayal gibi gelse de Uber'in CEO'su artık şehirlerin etrafında uçan insanlar göreceksiniz diyor.

https://www.reuters.com/article/us-uber-strategy/uber-ceo-sees-commercialization-of-flying-taxis-in-5-10-years-idUSKCN1G40J3 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ayseybi 1 yıl
Bu sefer de bizim pilotlar şikayet etmesin ekmeğimizle oynuyorlar diye
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drjacob 1 yıl
Elon haklı boş iş bence bu daha farklı çözümler bulunmalı
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Şıh Hazretleri 1 yıl
Millet uçan taksi peşinde biz hâlâ Uber'i yasaklama, milleti nasil dolandırırız onun peşindeyiz
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TSY 1 yıl
Taksiciler yok olsun
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Serkan Murat Yıldırım 1 yıl
Hackerlar ile iş birliği yapan Uber mi ?
Sanmıyorum.
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Murat.Ak 1 yıl
Yeşillikler içinde, hayvanlarla beraber doğayla uyumlu,
İşine bisikletle gittiğin,
fakat tabii ki teknolojinin bilimin de olduğu bir dünya daha güzel olmaz mı?
1 Yanıt Yanıtla +2
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sniper23 1 yıl Murat.Ak
Murat.Ak
Yeşillikler içinde, hayvanlarla beraber doğayla uyumlu,
İşine bisikletle gittiğin,
fakat tabii ki teknolojinin bilimin de olduğu bir dünya daha güzel olmaz mı?

@Theologist bunu beğendi
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dere.beyi 1 yıl
beni uyutun dünya bu şekle gelmediği sürece uyandırmayın lan
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unforgiven1127 1 yıl dere.beyi
dere.beyi
beni uyutun dünya bu şekle gelmediği sürece uyandırmayın lan
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Hangi dizi/film bu?
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uber, uçan taksi ve
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