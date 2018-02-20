Uber CEO'su 5 ila 10 yıl içinde uçan taksi hizmeti vereceklerini öngörüyor

Teknoloji Editörü
Khosrowshahi, Asya'ya yaptığı ilk ziyarette Tokyo'daki bir yatırımcı forumuna konuk oldu. Uber'in en büyük pazarlardan biri olarak gördüğü Japonya'da yaptığı konuşmada Khosrowshahi, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde uçan taksi hizmetinin başlayacağını öngördüğünü belirterek bunun kaçınılmaz olduğunu söyledi. Şirketin Japonya'daki taksi endüstrisi ile ilgili sıkı kuralların hafifletilmesi için düzenleyici kurumlara baskı yaptığı da basında yer almıştı.Ayrıca Bkz. "Mercedes-Benz dizel otomobillerde emisyon hile yazılımı olduğu iddia ediliyor"
Uçan taksi hizmeti: uberAir
Khosrowshahi, önümüzdeki dönemde uçan taksilerin en uygun toplu taşıma aracı haline geleceğini belirterek, giderek artan trafik kaosunu ve kazaları buna en büyük sebep olarak gösteriyor. San Francisco merkezli şirket, "uberAir" adını verdiği sistemle şehir merkezlerinde insanları uçuracak taksilerin çalışmalarına başlamış durumda.
Pek çok kişiye 5-10 yıl sonra uçan taksilerin hizmet vermeye başlayacağı hayal gibi gelse de Uber'in CEO'su artık şehirlerin etrafında uçan insanlar göreceksiniz diyor.
https://www.reuters.com/article/us-uber-strategy/uber-ceo-sees-commercialization-of-flying-taxis-in-5-10-years-idUSKCN1G40J3 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sanmıyorum.
İşine bisikletle gittiğin,
fakat tabii ki teknolojinin bilimin de olduğu bir dünya daha güzel olmaz mı?
@Theologist bunu beğendi
Hangi dizi/film bu?