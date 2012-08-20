Sony yeni Exmor RS telefon kamerası sensörünü duyurdu





http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201208/12-107/index.html

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Cep telefonları için CMOS görüntüleme sensörü teknolojileri geliştiren ve kendi markası dışında diğer markaların cihazlarında da gördüğümüz Sony, yeni Exmor RS görüntüleme sensörünü resmi olarak duyurdu.Exmor RS sensörü dünyanın ilk yapısal olarak üstüste yığılmış sensörü şeklinde lanse edildi. Sony, akıllı telefon ve tabletlerde daha iyi görüntüleme kalitesi sunmak adına yeni sensörünü 3 farklı model olarak piyasaya sürecek.Sensörlerden IMX135 13.1MP çözünürlükte, IMX134 8MP çözünürlükte, ISX014 ise 8MP çözünürlükte olacak. Sensörlere f/2.2 diyafram açıklığına sahip ve otomatik odaklama özellikli "IU135F3-Z(IMX135)" "IU134F9-Z(IMX134)" ve "IUS014F-Z(ISX014)" lensleri de eklenecek.Video kaydı olarak IMX135 60 kare/saniye hızında 1080p videoya izin verirken, diğer sensörler 30 kare/saniye hızında 1080p video kaydına izin verecek. IMX134 ve IMX135 sensörleri HDR video ve RGBW Coding desteği sunarken, ISX014 ise gömülü kamera sinyal işleme fonksiyonu, otomatik kontrol, görüntü kalitesi dengeleme, çoklu video çıktı formatı desteği sunacak.ISX014 modeli Ekim ayında satışa sunulacakken, IMX134 ve IMX135 modelleri Ocak ayında piyasada olacak.