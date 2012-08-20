Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony yeni Exmor RS telefon kamerası sensörünü duyurdu

6 yıl
7b
1
23
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Cep telefonları için CMOS görüntüleme sensörü teknolojileri geliştiren ve kendi markası dışında diğer markaların cihazlarında da gördüğümüz Sony, yeni Exmor RS görüntüleme sensörünü resmi olarak duyurdu.

Exmor RS sensörü dünyanın ilk yapısal olarak üstüste yığılmış sensörü şeklinde lanse edildi. Sony, akıllı telefon ve tabletlerde daha iyi görüntüleme kalitesi sunmak adına yeni sensörünü 3 farklı model olarak piyasaya sürecek.

Sensörlerden IMX135 13.1MP çözünürlükte, IMX134 8MP çözünürlükte, ISX014 ise 8MP çözünürlükte olacak. Sensörlere f/2.2 diyafram açıklığına sahip ve otomatik odaklama özellikli "IU135F3-Z(IMX135)" "IU134F9-Z(IMX134)" ve "IUS014F-Z(ISX014)" lensleri de eklenecek.

Video kaydı olarak IMX135 60 kare/saniye hızında 1080p videoya izin verirken, diğer sensörler 30 kare/saniye hızında 1080p video kaydına izin verecek. IMX134 ve IMX135 sensörleri HDR video ve RGBW Coding desteği sunarken, ISX014 ise gömülü kamera sinyal işleme fonksiyonu, otomatik kontrol, görüntü kalitesi dengeleme, çoklu video çıktı formatı desteği sunacak.

ISX014 modeli Ekim ayında satışa sunulacakken, IMX134 ve IMX135 modelleri Ocak ayında piyasada olacak.

http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/201208/12-107/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
WDStyle 6 yıl en beğenilen
Pureview dağına karlar yağacak.. nokia hapi yuttu..
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 6 yıl
''IMX135 60 kare/saniye hızında 1080p''
mobilde devrimdir bu...
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
ya güldürmeyin beni nokia fanları pureview diye tutturmuş, tamam fakir olduğunuz için nokia kullanmak zorunda kalıyorsunuz ama bari en iyisi demeyin. iphone kamerası şu an telefonlarda gelmiş geçmiş yapılmış en iyi kameradır, 8mp ile 41mp den iyi fotoğraf çekiyor. apple yaptımı yapıyor, siz fakirlere de takoz nokialarla, çöpdroidlerle idare etmek düşüyor hahahaha :D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adını nick koydum 6 yıl
Tegra 4 çıkıyor neyin Adrenosu bu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tesla Nikola 6 yıl
Cok az kaldi cikmasina
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RAN7843 6 yıl
SONY bu kamerayı kesin ces fuarında çıkaracağı telefonlara koyar adriano 320 bir telefon yaparrrrrr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RovcaniN 6 yıl
tamam da ocak ayına kadar en dandik telefon firması bile aynı işlevi görecek sensörler çıkartacaktır. ekim ayında piyasaya sürüp de bi farklılık yaratsan diyorum sony?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JohnLord 6 yıl
Sony'e her zaman kamera konusunda güvenmişimdir ki 5 megapixellik sony xperia u'nun kamerası bile dehşet işler başarırken exmor rs sensörü merakla bekliyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Farwynd 6 yıl
DH Misafiri
IMX135 60KARE/SN DE 1080P KALİTEDE ÇEKİM YAPACAKMIŞ.SONY GİBİ BİR FİRMA SÖYLEDİĞİNİ MUTLAKA YAPAR.BUNA BİDE WP8,Snapdragon Quad Core S4 Pro Adreno 320 GPU ,wireless joystick.Dedi dersiniz böyle bir telefon çıkarırsalar samsung ,nokia veya sony call of duty MW4 ü herhalde bu telefonlarda oynarız.Bu telefonlar wireless joystick ile led tvlere kablosuz bağlanıp dev ekranda da oynayabiliriz.Adreno 320 demek xbox 360 gibi kalite demek.Snapdragon s4 ün 2 çekirdeği bile samsung galaxy s3 den %30 daha fazla performans demek.Bide Snapdragon s4 dört çekirdeğini düşünün.Nokia purewiev ile müthiş iş başardı sanırım yeni telefonu nokia 1001 dede purewiev kullanıp bunu wp8 ve Snapdragon s4 çift çekirdekle destekleyecek.Opticzoom sorununu purewiev teknolojisi birazcık çözdü gibi bunu 20x e kadar çıkarırsalar hiç şaşırmayın 3 gün önce nokia dan bir yetkili samsung a resmen kafa tuttu.Umarım geçmişteki gibi fiyasko olmaz.Geçmişin 1 numarası da samsung ve apple a ciddi şekilde rakip olursa bu rekabet biz teknoloji severlere yarar.Galaxy s3 ten beklediğim sonuç çıkmadı.5 eylülde tanıtılacak nokia Lumialardan çok umutluyum bunlar geleceğin kamera teknolojisini belirleyecek telefonlar.Sony desen hep hayal kırıklığı 60fps/sn ı kaliteden ödün vermeden başarırlarsa çok büyük bir savaş bizi bekliyor.Umarım aralarında anlaşma yapmazlar.YAŞAAAAAASINNN YENİ TEKNOLOJİ SAVAŞI

Tamamen mobil işlemci firmalarının abartısı o. Ben kesinlikle inanmıyorum Adreno 320'nin Xbox 360'ın gpu'sunun gücünde olduğuna. Yaklaşabilir ama tamamiyle aynı veya geçeceğini sanmıyorum en azından bu nesil snapdragonlarda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korsanzeki168 6 yıl
mabil de çidden kameraların özellikle gece cekimini düzeltmeleri gerekiyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
çay 6 yıl
khytr89
Pureview dağına karlar yağacak.. nokia hapi yuttu..

daha kimse n8'e yetişebilmiş değilken pureview çıktı uzun zamanda orada kalıcak gibi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thunderbolt 6 yıl
Sony "Exmor R" dedi gittik aldık ama fosss çıktı..!! Neymiş karanlık ortamlarda daha iyi resim çekebiliyormuşuz..Bununla ilgilide bir dünya reklam ve video..peki ya sonuç?? Öyle duvarın içine tutup resim çekmekle olmuyor işte.Kısmet olursa görelim bakalım RS yi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 6 yıl
evet iyi bir teknoloji sundu bize sony.yalnız nokia gibi kamera yüzünden telefonlar kalılaşmasın orasıda var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6960 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 18. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim