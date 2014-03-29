Sony'den CP-W5 kablosuz taşınabilir şarj istasyonu





Mobil cihaz kullanıcılarının en çok ihtiyaç duyduğu yardımcı aksesuarların başında gelen taşınabilir şarj istasyonları uzun süre kablo bağlantısı ile kullanılmıştı. Ancak kablosuz şarj standartlarının ortaya çıkması ile bunu destekleyen ürünler de yavaş yavaş piyasada boy gösteriyor.





Sony'nin CP-W5 taşınabilir kablosuz şarj istasyonu Qi standardına destek sunarak sadece uyumlu Xperia cihazları değil, bu standardı destekleyen tüm akıllı telefonlar ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Ayrıca fabrika çıkışı kablosuz şarj desteği sunmayan cihazlar için de kılıf aksesuarları temin etmek mümkün.





CP-W5 modeli 5000mAh dahili batarya içeriyor ve 1.5 Amper çıkış ile yaklaşık 120 dakika enerji sağlayabiliyor. Priz üzerinden de 4 saatte şarj olabiliyor. Cihaz kablosuz olarak 1 Amper, kablolu olarak 1.5 Amper enerji çıkışı sunuyor. Hybrid-Gell teknolojisi sayesinde de 1000 kullanım sonunda kapasitesinin yüzde 90'ınını koruyabiliyor.





Sony'nin ilk kablosuz şarj aksesuarı olacak ürün Nisan ayı itibariyle satışa sunulacak. Ürünün satış fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Enter-the-Sony-CP-W5--a-wireless-Qi-charger-coupled-with-a-5000mAh-battery_id54484