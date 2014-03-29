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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'den CP-W5 kablosuz taşınabilir şarj istasyonu

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'den CP-W5 kablosuz taşınabilir şarj istasyonu

Mobil cihaz kullanıcılarının en çok ihtiyaç duyduğu yardımcı aksesuarların başında gelen taşınabilir şarj istasyonları uzun süre kablo bağlantısı ile kullanılmıştı. Ancak kablosuz şarj standartlarının ortaya çıkması ile bunu destekleyen ürünler de yavaş yavaş piyasada boy gösteriyor.

Sony'nin CP-W5 taşınabilir kablosuz şarj istasyonu Qi standardına destek sunarak sadece uyumlu Xperia cihazları değil, bu standardı destekleyen tüm akıllı telefonlar ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Ayrıca fabrika çıkışı kablosuz şarj desteği sunmayan cihazlar için de kılıf aksesuarları temin etmek mümkün.

CP-W5 modeli 5000mAh dahili batarya içeriyor ve 1.5 Amper çıkış ile yaklaşık 120 dakika enerji sağlayabiliyor. Priz üzerinden de 4 saatte şarj olabiliyor. Cihaz kablosuz olarak 1 Amper, kablolu olarak 1.5 Amper enerji çıkışı sunuyor. Hybrid-Gell teknolojisi sayesinde de 1000 kullanım sonunda kapasitesinin yüzde 90'ınını koruyabiliyor. 

Sony'nin ilk kablosuz şarj aksesuarı olacak ürün Nisan ayı itibariyle satışa sunulacak. Ürünün satış fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Enter-the-Sony-CP-W5--a-wireless-Qi-charger-coupled-with-a-5000mAh-battery_id54484 Yorum Yaz
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eren..34 5 yıl en beğenilen
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DarthLuca 5 yıl
Telefonları desteklemiyorken, arka kapak da değişmiyorken ne anladım sony kablosuz sarjdan
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Illustrious. 5 yıl
Bunu düşünebilirim fiyatı uygun olursa..
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ahmetgox 5 yıl
150 den 1 kuruş yukarı vermem..ama tabi kişiden kişiye göre değişir fiyat sınırı
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BerkhanBalta 5 yıl
500 $ dan verecekler bizde kaybedeceğiz Sony de...
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OverClocK1ng 5 yıl
"Hybrid-Gell teknolojisi sayesinde de 1000 kullanım sonunda kapasitesinin yüzde 90'ınını koruyabiliyor."
Hybrid-Cell olacak..
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eren..34 5 yıl en beğenilen
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dmrc1143 5 yıl
İyiymiş
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BekirTemel 5 yıl
Fiyatı kabul edilebilir olursa alınası bir cihaz olmuş
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