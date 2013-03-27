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Sony'den Handycam video kamera ailesine yeni bir üye, "HDR-CX380"

6 yıl
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony'den Handycam video kamera ailesine yeni bir üye,
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden olan ve ürettiği video kamera modelleri milyonlarca kişi tarafından beğenilerek kullanılan Sony, Handycam ailesine yeni bir video kamera modeli ekledi.
Sony tarafından geliştirilen ve HDR-CX380 ismine sahip olan model, genel kullanım amaçlı olarak geliştirilmiş. Teknik olarak üzerinde 1/5.8" arka aydınlatmalı Exmor R CMOS sensör, BIONZ görüntü işlemcisi, 30 kat optik, 55 kat genişletilmiş ve 350 kat dijital yakınlaştırma imkanı veren Sony G lens yer alan model, iki kanal stereo ses ile beraber AVCHD formatında 1920x1080P/i 60fps, MPEG4 formatında ise 1280x720p maksimum video ve 8.9MP fotoğraf çözünürlüklerine sahip.
 
Sony'den Handycam video kamera ailesine yeni bir üye,
Dahili olarak kullanıcılara 16GB depolama alanı sunan Sony HDR-CX380 bu alana 6 saatten fazla video kaydı yapabilirken, SD/SDHC ve SDXC kart destekleri ile hafıza miktarı arttırılabiliyor. Kullanıcılara 3-inç 240 nokta dokunmatik LCD ekran ile kolay bir kullanım imkanı sağlayan model, HDMI, USB2.0, microUSB ve kompozit video çıkışları yanında harici mikrofon çıkışına da sahip.
Akıllı otomatik çekim modları, görüntü sabitleme teknolojileri, 6.1x5.8x11.7cm boyutları ve 184gr ağırlığı ile kullanımı ve taşıması kolay olan Sony HDR-CX380 Handycam video kamera , 448$ fiyat etiketi ile yurt dışında satışa sunulmuş durumda.

http://www.bhphotovideo.com/c/product/909732-REG/Sony_HDR_CX380_HD_Handycam_Camcorder.html Yorum Yaz
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Hybrid Rainbow 6 yıl
Ben HDR-CX630V almayi dusunuyorum almisken iyisini almak daha mantikli olur.Yakin fiyat araliginda baska tavsiyesi olan var mi?
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LightningRaven 6 yıl
Sony reyiz
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salihsat 6 yıl
10 numara makına
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Quattro 6 yıl
1/5.8" arka aydınlatmalı Exmor R CMOS sensörü görebilmek için mikroskop gerekir sanırım. Üreticiler küçük sensör işini çok abarttılar.
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