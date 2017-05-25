Sony’den Project Field zengin gerçeklik oyunu

Masaüstü tarafında önemli bir video oyun başarısına sahip olan Sony, mobil tarafta da ağırlığını arttırmak istiyor. Önümüzdeki dönemde önemli projelere imza atacak firmanın bir oyunu ise oldukça ilgi çekici.

Zengin gerçeklik tabanlı

Sony mobil tarafa daha iyi konsantre olmak amacıyla ForwardWorks adında bir stüdyo kurmuştu. ForwardWorks, firmanın önemli oyunlarını mobile getirmek için kolları sıvarken Square Enix gibi firmalardan da lisans satın alıyor.

Arc The Lad, Wild Arms, Parappa the Rappa ve Disgaea oyunlarını yakın zamanda mobile taşıyacak olan ForwardWorks, Project Field adında önemli bir proje daha geliştiriyor. Project Field, gerçek oyun kartları ile sanal dünyanın birleştiği bir zengin gerçeklik oyunu.

Özellikle Nintendo’nun Pokemon Go oyunu ile başlattığı fırtına Sony’nin de dikkatini çekmiş. Firma en azından bir tane zengin gerçeklik oyunu piyasaya sürmek istiyor. Oyunda mobil cihaza bağlı özel bir platform mevcut ve kartlar bu platformun üzerine konarak oyuna aktarılıyor.

Ayrıca Bkz.

"Samsung’dan VR gözlüklere yeni 4K ekran"

Aslında Disney Infinity gibi oyunlarda bu örneklere sıkça rastlıyoruz ancak Sony özel bir teknoloji geliştirdiğini ve standart oyun kartlarının bu sayede okunabildiğini belirtiyor. Projenin ilk oyunu Yokai Watch serisine ait olacak. Sonrasında da Digimon’un haklarının satın alınacağı belirtiliyor.

Japonya’da bu tür anime oyun kartları oldukça popüler. Bu bakımdan Sony en azından ülkesinde belirli bir kitleyi kendisine çekeceğini düşünüyor. Firmanın hedefi 2018 ortalarına doğru projesini gerçek hayata aktarmak.