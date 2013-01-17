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Sony'den Xperia Z, RX1 ve HandyCam modellerine özel beş dakikalık sıfırdan toplama videosu

6 yıl
1,6b
1
36
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünya elektonik devi Sony, CES 2013 fuarı kapsamındaki Sony basın etkinliğinde özel bir video yayınladı.
Yayınlanan video'da Sony mühendisleri firmanın son model akıllı telefonu Xperia Z, tam kare ileri seviye fotoğraf makinesi RX1 ve HandyCam serisine ait bir video kamerayı, beş dakika içerisinden sıfırdan topluyorlar. Oldukça karmaşık ve fazla sayıda parça sayısına sahip olan cihazların birleştirildiği harika videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler.
Videoda sol üstte Sony RX1 yanında Sony HandCam serisinden bir video kamera sol altta ise Xperia Z modeli yer alıyor.


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ZAViRA 6 yıl en beğenilen
Turkiyede azami 10 iş günü
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ultraslan.1905 6 yıl
Sony teknolojisi
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Tasarım konusunda Sony iyi işler çıkarıyor
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Kirk Lee 6 yıl
Bu sadece işin birleştirme kısmı. bir de bu parçaların baştan dizayn edilmesi var ki asıl o gerçekten büyük emek ve mühendislik çabası gerektirir.
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Umutcan 6 yıl Kirk Lee
Kirk Lee

Bu sadece işin birleştirme kısmı. bir de bu parçaların baştan dizayn edilmesi var ki asıl o gerçekten büyük emek ve mühendislik çabası gerektirir.



+ Orda kullanılan her bir parçanın kendine özel üretim aşamaları var, mesela bir cmos sensör bile kaç aşamada üretiliyor belki. Firmaların eline o 5dk da birleştirilen parçalar
gökten yağmıyor tabi ki. En basitinden youtube'da falan belgeselleri var araştırın, elektronik bile olmayan bir kamera merceği bile ne kadar işlemler sonucu üretilebiliyor.
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teknoforum-bs 6 yıl
5 Dakkada yapılan bir elektoronik cihaza bu kadar para odediğimize inanamadım.Kolay para kazanmak bu olsa gerek. :D Xperia Z mükemmel görünüyor..
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agules 6 yıl teknoforum-bs
teknoforum-bs

5 Dakkada yapılan bir elektoronik cihaza bu kadar para odediğimize inanamadım.Kolay para kazanmak bu olsa gerek. :D Xperia Z mükemmel görünüyor..

5 dakikada birleştiriliyorda. arkasında yatan emeği görmemek mümkün değil. Binlerce parça,vida vs bir araya geliyor ve birinde çıkabilecek en küçük bir sorun makinenin arızalanmasına neden oluyor. yani demek istediğim binlerce parça öyle mükemmel uyum içerisinde çalışıyor ki inanılması güç birşey gerçekten. biz sadece dış götüntüsünü görüyoruz fotoğraf çekerken içeride kim bilir neler olup bitiyor bir fotoğrafı çekme anında.
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Guest Account 6 yıl teknoforum-bs
teknoforum-bs

5 Dakkada yapılan bir elektoronik cihaza bu kadar para odediğimize inanamadım.Kolay para kazanmak bu olsa gerek. :D Xperia Z mükemmel görünüyor..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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gelecek3535 6 yıl
Adam da sanirim fil hastaligi var yada parmak kiriktan sonra yanlis kaynamis odem olma durumu da olabilir.
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79elendil79 6 yıl
işyerinden izleyemiyorum ama çok merak ettim
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brci 6 yıl
harbiden lan o parmak ne öyle anaconda gibi
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lyridder 6 yıl
Harika video, tek kelimeyle harika:)
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jakops. 6 yıl
__BadblooD__
O parmak nedir ya

O parmağı hiç fark etmedim doğrusu.
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infom@n 6 yıl
Z'nin arka kapağını sadece yapışıyor mu bana mı öyle geldi
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DH Misafiri 6 yıl
xperia z ile ces 2013 fuarında las vegasta fuar merkezınde cekılen orijinal fotograflar ne kadar kalıtelı oldugnu ortaya koyuyor kamera açısından ve full hd video acısından xperiablog.net/... bu ıkı lınkten bakablırsınız bestboyz.de/...
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