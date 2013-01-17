Sony'den Xperia Z, RX1 ve HandyCam modellerine özel beş dakikalık sıfırdan toplama videosu

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Dünya elektonik devi Sony, CES 2013 fuarı kapsamındaki Sony basın etkinliğinde özel bir video yayınladı.
Yayınlanan video'da Sony mühendisleri firmanın son model akıllı telefonu Xperia Z, tam kare ileri seviye fotoğraf makinesi RX1 ve HandyCam serisine ait bir video kamerayı, beş dakika içerisinden sıfırdan topluyorlar. Oldukça karmaşık ve fazla sayıda parça sayısına sahip olan cihazların birleştirildiği harika videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler.
Videoda sol üstte Sony RX1 yanında Sony HandCam serisinden bir video kamera sol altta ise Xperia Z modeli yer alıyor.
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+ Orda kullanılan her bir parçanın kendine özel üretim aşamaları var, mesela bir cmos sensör bile kaç aşamada üretiliyor belki. Firmaların eline o 5dk da birleştirilen parçalar
gökten yağmıyor tabi ki. En basitinden youtube'da falan belgeselleri var araştırın, elektronik bile olmayan bir kamera merceği bile ne kadar işlemler sonucu üretilebiliyor.
5 dakikada birleştiriliyorda. arkasında yatan emeği görmemek mümkün değil. Binlerce parça,vida vs bir araya geliyor ve birinde çıkabilecek en küçük bir sorun makinenin arızalanmasına neden oluyor. yani demek istediğim binlerce parça öyle mükemmel uyum içerisinde çalışıyor ki inanılması güç birşey gerçekten. biz sadece dış götüntüsünü görüyoruz fotoğraf çekerken içeride kim bilir neler olup bitiyor bir fotoğrafı çekme anında.
O parmağı hiç fark etmedim doğrusu.
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