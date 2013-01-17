Sony'den Xperia Z, RX1 ve HandyCam modellerine özel beş dakikalık sıfırdan toplama videosu





Dünya elektonik devi Sony, CES 2013 fuarı kapsamındaki Sony basın etkinliğinde özel bir video yayınladı.

Yayınlanan video'da Sony mühendisleri firmanın son model akıllı telefonu Xperia Z, tam kare ileri seviye fotoğraf makinesi RX1 ve HandyCam serisine ait bir video kamerayı, beş dakika içerisinden sıfırdan topluyorlar. Oldukça karmaşık ve fazla sayıda parça sayısına sahip olan cihazların birleştirildiği harika videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler.

Videoda sol üstte Sony RX1 yanında Sony HandCam serisinden bir video kamera sol altta ise Xperia Z modeli yer alıyor.



