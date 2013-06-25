Sony'den büyük ekranlı mobil cihazlar için Bluetooth kontrol cihazı : SBH52





Akıllı telefonların boyutları gitgide büyüdükçe, eskiden sadece kulaklık görevi gören Bluetooth yardımcı cihazlarının da artık daha fonksiyonel hale geldiğini görüyoruz. Sony, tanıttığı yeni akıllı telefonu Xperia Z Ultra'nın kullamını zor bulanlar için bir de Bluetooth kontrol cihazı satışa sunacak.





SBH52 adlı cihaz aslında bir Bluetooth kulaklık sayılabilir. Ancak içerdiği fonksiyonlarla kulaklığında ötesinde bir cihaz konumuna bürünüyor.





Cihaz su geçirmez bir yapıya sahip olan cihaz uyumlu ağlar için HD ses kalitesi de sunuyor. Cihazın üzerindeki OLED ekran yoluyla gelen aramalar, mesajlar ve çalan müzik görülebiliyor. NFC sayesinde mobil cihazlar ile çok kolay eşleşme yapılabilirken, FM radyosu ile bağımsız olarak müzik de dinlenebiliyor.





Cihaz çoklu Bluetooth desteği sayesinde aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Gelen çağrılarda ise cihaz ahize olarak kullanılabiliyor. Böylece Xperia Z Ultra modelini her seferinde kulağa götürmek gerekmiyor.





Aksesuar Xperia Z Ultra ile aynı dönemde yani yılın üçüncü çeyreğinde pazara sunulacak. Fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.slashgear.com/sony-sbh52-mini-handset-reduces-xperia-z-ultra-phablet-size-shame-25287821/