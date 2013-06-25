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Sony'den büyük ekranlı mobil cihazlar için Bluetooth kontrol cihazı : SBH52

5 yıl
4,4b
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48
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'den büyük ekranlı mobil cihazlar için Bluetooth kontrol cihazı : SBH52

Akıllı telefonların boyutları gitgide büyüdükçe, eskiden sadece kulaklık görevi gören Bluetooth yardımcı cihazlarının da artık daha fonksiyonel hale geldiğini görüyoruz. Sony, tanıttığı yeni akıllı telefonu Xperia Z Ultra'nın kullamını zor bulanlar için bir de Bluetooth kontrol cihazı satışa sunacak.

SBH52 adlı cihaz aslında bir Bluetooth kulaklık sayılabilir. Ancak içerdiği fonksiyonlarla kulaklığında ötesinde bir cihaz konumuna bürünüyor.

Cihaz su geçirmez bir yapıya sahip olan cihaz uyumlu ağlar için HD ses kalitesi de sunuyor. Cihazın üzerindeki OLED ekran yoluyla gelen aramalar, mesajlar ve çalan müzik görülebiliyor. NFC sayesinde mobil cihazlar ile çok kolay eşleşme yapılabilirken, FM radyosu ile bağımsız olarak müzik de dinlenebiliyor.

Cihaz çoklu Bluetooth desteği sayesinde aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Gelen çağrılarda ise cihaz ahize olarak kullanılabiliyor. Böylece Xperia Z Ultra modelini her seferinde kulağa götürmek gerekmiyor.

Aksesuar Xperia Z Ultra ile aynı dönemde yani yılın üçüncü çeyreğinde pazara sunulacak. Fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.slashgear.com/sony-sbh52-mini-handset-reduces-xperia-z-ultra-phablet-size-shame-25287821/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
Şunu xperia z ultra nın kutu içeriğine koysana be sony
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sezginsnr 5 yıl
Sony satis magazalarinda 299 tl fiyat mevcut,fakat her yerde bulunmuyor sony center siparis verin getiriyorlar cok kullanisli ve ideal bir cihaz radyosu bulunmayan smart phoneler icin daha da bir anlamli alinmasi. Ben sayet lg g2 icin almayi dusunuyorum..
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XYAĞMUR 5 yıl
Yaklaşık 3 aydır kullanıyorum. iki ay Galaxy S4 ile kullandım, şimdide Genaral mobile Discovery ile kullanıyorum. Sorun yaşamadım. Tavsiye ederim
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kingsix 5 yıl
cok para yapmışlar buna değermi bilemedim ?
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DH Misafiri 5 yıl
htc nin de buna benzer bir urunu var o daha cok kucuk bir telefon gibi calisiyor.
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iTerre 5 yıl
Bunu kullanacağınma telefonumu çikaririm
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DH Misafiri 5 yıl
sbh52 apple telefonuda kullanabilirmiyim bilgisi olan lütfen yardımcı olsun
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bigbooss 5 yıl
güzel cihaz
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DH Misafiri 5 yıl
içerenköy carrefour da sony center da var 299 lira. ayrıca internette bütün sony satıcılarında da var fiyat aynı.
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gamegu 5 yıl
mesajların okunabildiği yazılı öyle bir özelliği yok
telefon rehberini okumuyor. gelen çağrılara göre arama yapılabiliyor.
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einhander 5 yıl
madem kullanımı zor o zaman kullanımı kolay uretın
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mehmet05 5 yıl
Yurtdışından bir arkadaşıma 2 adet SBH52 kulaklık sipariş etmiştim. Ürün sıfır ve ambalajında. Bir tanesi boşa çıkacak. Fiyat 350 TL.
Arkadaşım 6 Kasımda gelecek. Yeşilköy DTM civarı elden teslim edilebilir.
forum.donanimhaber.com/...
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Kulak Misafiri 5 yıl
Akıllı saatten daha fazla işe yarar bu.
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DH Misafiri 5 yıl
Merhaba Arkadaşlar
Ürü Samsung Galaxy Not 3 ile uyumlumu acaba ?
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DH Misafiri 5 yıl
çıktı diyenler adres ve fiyat versin lutfen.
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eyildiz 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

çıktı diyenler adres ve fiyat versin lutfen.

Türkiyede yok ebay da var 120 dolar civarı ..
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