Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'den IFA 2011 öncesi bombalar; Arc S, Alpha A77, Tablet S & P, NEX 7

7 yıl
5,1b
1
24
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Sony, yarın başlayacak olan IFA 2011 öncesi, yeni ürünlerini ve servislerini düzenlediği basın toplantısıyla şu anda tanıtıyor.

Sony'nin etkinliğinin satır başları şöyle;

  • Sony, Google ile Google TV'nin geliştirilmesine devam ediyor.
  • Tablet S, Eylül sonu itibariyle Avrupa'da 479 Avro'luk satış fiyatıyla raflardaki yerini alacak.
  • Tablet P ise 599 Avro'luk fiyatıylaKasım ayı içerisinde satışa sunulacak.
  • Karşımızda "Reality Ekran"lı Arc S;
    • Gücünü 1.4 GHz'lik işlemcisinden alıyor.
    • 2D ve 3D panoramik fotoğraf çekebiliyor.
    • Ekim ayında raflardaki yerini alacak.
  • Android tabanlı Walkman telefon
  • 3B destekli 24 inç, Full HD yeni Vaio LCD'ler
  • Gözlüksüz 3B deneyimi sunacak olan Vaio S, Ekim ayında Avrupa'da satışa sunulacak.
  • 6 mm'lik inceliğiyle dünyanın en hafif e-ink ekranlı kitap okuyucusu; Ekim ayında satışa sunuluyor.
  • Alpha A77, saniyede 12 kare çekim yapabiliyor
  • Daha gelişmiş sensörü ile 24.3 megapiksellik NEX 7

Sony'nin yeni çözümleriyle ilgili detaylı bilgileri ilerleyen saatlerde sizlerle paylaşacağız.

Sony'den IFA 2011 öncesi bombalar; Arc S, Alpha A77, Tablet S & P, NEX 7
Tam Boyutta Gör
Sony'den IFA 2011 öncesi bombalar; Arc S, Alpha A77, Tablet S & P, NEX 7
Tam Boyutta Gör
Sony'den IFA 2011 öncesi bombalar; Arc S, Alpha A77, Tablet S & P, NEX 7
Tam Boyutta Gör
Sony'den IFA 2011 öncesi bombalar; Arc S, Alpha A77, Tablet S & P, NEX 7
Tam Boyutta Gör
Sony'den IFA 2011 öncesi bombalar; Arc S, Alpha A77, Tablet S & P, NEX 7
Tam Boyutta Gör
Sony'den IFA 2011 öncesi bombalar; Arc S, Alpha A77, Tablet S & P, NEX 7
Tam Boyutta Gör
Sony'den IFA 2011 öncesi bombalar; Arc S, Alpha A77, Tablet S & P, NEX 7
Tam Boyutta Gör
Sony'den IFA 2011 öncesi bombalar; Arc S, Alpha A77, Tablet S & P, NEX 7
Tam Boyutta Gör
Sony'den IFA 2011 öncesi bombalar; Arc S, Alpha A77, Tablet S & P, NEX 7
Tam Boyutta Gör
Sony'den IFA 2011 öncesi bombalar; Arc S, Alpha A77, Tablet S & P, NEX 7
Tam Boyutta Gör



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
genclik19 7 yıl
merakla bekliyordum heyecanla istiyordum aslında sony a77 modelini fakat sony fabrikası sular altında kalmış ve ürünlerin çıkışının erteleneceği söyleniyor..
kaynak : dijilog.com/...
Arkadaşlar daha once dıger konularda bu yorumu yazdım ama bı cevap veren olmadı ? bunun dogrulugu nedır ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Besiktask34 7 yıl
sony iyi ama dediğim dedik deyip şu stick memory zorla satmıyormu delleniyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jakops. 7 yıl
orhan azeri
Bu se tipki samsung gibi amiral gemi cikartiyor 5 ay sonra sonuna bir s harfi ekleyerek yeni bir amiral gemi cikartiyor

onu htc yapıyo. samsung ilk çıkışında s olarak çıkarıyo.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
South Korea 7 yıl
bu üreticiler neyin kaymağını yiyor daha anlamış değilim demek satıyo yeni model çıkartınca daha almayan var demekki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GallagherLip 7 yıl
Arc S'in renklerini begendim sadece rengi icin alinir mi, ozelliklerini aciklayinca gorecegiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Formel 7 yıl
Arc iyi hoş güzel de .1,4ghz'den ziyade çift çekirdek daha önem arzediyor.Yoksa tasarımı falan hoş. Ama telefon az da olsa takılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 7 yıl
Tabletin fiyatı çok yüksek.iPad alırım daha iyi o ne öyle?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
merttr 7 yıl
Geçen yıl ki PSN ve Tsunami felaketlerinden sonra yeni Arc S'de kasa değiştirmeyerek maliyet kısmaya gitmiş bu yıl amacı karını arttırmak sony'nin belli ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 7 yıl
Cybershot ve Android ikilisini görmek isterdim.Fakat Walkman'in fiyatı 700-800 olursa almak isterim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 7 yıl
napolyon94
hala se den bir amiral gemisi yok :D

nokianın varda ne oldu :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Uwais 7 yıl
yeni vaiolardan haber var mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alicanarslann 7 yıl
walkman olan çok hos duruyo ama turkiyeye mayıstan önce gelmez galiba .s
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orhan azeri 7 yıl
Bende onj soyluyorum iste artik samsungun kullandigi politikani kullanmaya basladi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eseslisemih26 7 yıl
bir tane de cyber-shot çıkarmadılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunuss.10 7 yıl
Xperia Arc S'in tasarimda abisinden fArci yok galiba


Donanimi ne acaba adi hic yoktu simdiye kadar Duo, Nazomi vs dediler ama
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HyperioИ 7 yıl
1.4 Ghz diyor resimde. Tek çekirdek sanırım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m35 7 yıl yunuss.10
yunuss.10

Xperia Arc S'in tasarimda abisinden fArci yok galiba


Donanimi ne acaba adi hic yoktu simdiye kadar Duo, Nazomi vs dediler ama



Karşımızda "Reality Ekran"lı Arc S;

Gücünü 1.4 GHz'lik işlemcisinden alıyor.
2D ve 3D panoramik fotoğraf çekebiliyor.
Ekim ayında raflardaki yerini alacak.


fark burda sanırım yunus gözden kaçmış bu teknoloji sony.nin slr lerinde vardı :)) çok zevkli ve heycanlı oluyor bi yanda 3d foto çeken çift kameralı cihazlar ve bi yandada 3d panaromik çekim yapabilen lens :) heycanlı valla sırf bu lens için alınır:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5107 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, etkinlik ve sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl LiveScribe Echo "akıllı kalem" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim