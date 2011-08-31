Sony'den IFA 2011 öncesi bombalar; Arc S, Alpha A77, Tablet S & P, NEX 7

Haber Editörü
Dünyanın önde gelen elektronik firmalarından Sony, yarın başlayacak olan IFA 2011 öncesi, yeni ürünlerini ve servislerini düzenlediği basın toplantısıyla şu anda tanıtıyor.
Sony'nin etkinliğinin satır başları şöyle;
- Sony, Google ile Google TV'nin geliştirilmesine devam ediyor.
- Tablet S, Eylül sonu itibariyle Avrupa'da 479 Avro'luk satış fiyatıyla raflardaki yerini alacak.
- Tablet P ise 599 Avro'luk fiyatıylaKasım ayı içerisinde satışa sunulacak.
- Karşımızda "Reality Ekran"lı Arc S;
- Gücünü 1.4 GHz'lik işlemcisinden alıyor.
- 2D ve 3D panoramik fotoğraf çekebiliyor.
- Ekim ayında raflardaki yerini alacak.
- Android tabanlı Walkman telefon
- 3B destekli 24 inç, Full HD yeni Vaio LCD'ler
- Gözlüksüz 3B deneyimi sunacak olan Vaio S, Ekim ayında Avrupa'da satışa sunulacak.
- 6 mm'lik inceliğiyle dünyanın en hafif e-ink ekranlı kitap okuyucusu; Ekim ayında satışa sunuluyor.
- Alpha A77, saniyede 12 kare çekim yapabiliyor
- Daha gelişmiş sensörü ile 24.3 megapiksellik NEX 7
Sony'nin yeni çözümleriyle ilgili detaylı bilgileri ilerleyen saatlerde sizlerle paylaşacağız.
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kaynak : dijilog.com/...
Arkadaşlar daha once dıger konularda bu yorumu yazdım ama bı cevap veren olmadı ? bunun dogrulugu nedır ?
onu htc yapıyo. samsung ilk çıkışında s olarak çıkarıyo.
nokianın varda ne oldu :)
Donanimi ne acaba adi hic yoktu simdiye kadar Duo, Nazomi vs dediler ama
Karşımızda "Reality Ekran"lı Arc S;
Gücünü 1.4 GHz'lik işlemcisinden alıyor.
2D ve 3D panoramik fotoğraf çekebiliyor.
Ekim ayında raflardaki yerini alacak.
fark burda sanırım yunus gözden kaçmış bu teknoloji sony.nin slr lerinde vardı :)) çok zevkli ve heycanlı oluyor bi yanda 3d foto çeken çift kameralı cihazlar ve bi yandada 3d panaromik çekim yapabilen lens :) heycanlı valla sırf bu lens için alınır:)