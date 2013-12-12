Sony'den mobil cihazlara özel microUSB konnektörlü bellekler ve Backup serisi SD bellek kartları

Japonya'nın teknoloji devi Sony, microUSB / USB 2.0 konnektörlü belleklerini ve Backup serisi yeni SDHC / SDXC bellek kartlarını tüketicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Firma, SA1 serisi USB belleklerini 2014 yılının ocak ayından itibaren; Backup serisi bellek kartlarını ise bu aydan itibaren piyasaya süreceğini açıkladı.

Sony'nin SA1 serisi USB bellekleri, microUSB ve USB 2.0 konnektörlerini bir araya getiriyor. Buradan yola çıkarak mobil dünyada yaşanan gelişmelerin, önemli verilerimizi yanımızda kolayca taşımamıza olanak tanıyan USB bellekleri etkilediğini söylemek mümkün. 31.4 mm x 18.9 mm x 9 mm boyutlarında ve yaklaşık 6 gram ağırlığında tasarlanan SA1'in, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0.3 ''Jelly Bean'' ve üzeri sürümünü kullanan akıllı telefonlarla ve tabletlerle uyumlu olduğu ifade ediliyor.

SA1 sayesinde mobil cihazınızla çektiğiniz fotoğrafları ve videoları pratik şekilde bilgisayarınıza aktarabileceğiniz gibi bilgisayarınızdan USB belleğe yüklediğiniz dosyaları (fotoğraf, video, müzik vb.) mobil cihazınızda görüntüleyebiliyorsunuz. Daha verimli kullanım için Google Play üzerinden ''File Manager'' uygulamasının mobil cihazınıza yüklenmesi öneriliyor. 8 GB, 16 GB ve 32 GB'lık kapasitelerle gelen USB bellekler, aynı zamanda siyah, beyaz ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip.

8 GB'lık modelin 19.99$'dan, 16 GB'lık modelin 29.99$'dan, 32 GB'lık modelin ise 62.99$'dan satılması bekleniyor.

Sony'nin Backup serisi SDHC / SDXC bellek kartları, veri yedekleme ve bu verileri üçüncü şahıslara karşı koruma altına alma yetenekleriyle ön plana çıkıyor. 16 GB, 32 GB ve 64 GB'lık kapasite seçeneklerine yer verilen bellek kartları, ''Real-time Backup Utility'' yazılımı sayesinde bilgisayarınızdaki önemli dosyaları otomatik olarak yedekleyebiliyor. Bu durumu şu şekilde örneklendirebiliriz. Dizüstü bilgisayarınızda önemli dosyalarınızı bir veya birden çok klasörde topluyorsunuz. Önemli dosyalarınızı topladığınız klasörü veya klasörleri programda hedef olarak gösterebiliyorsunuz. Böylece klasörlerde yapılan her türlü değişiklik otomatik olarak bellek kartlarında kayıt altında alınıyor. Ayrıca 256-bit AES şifreleme özelliği ile dosya erişimini şifreyle engelleyebiliyorsunuz.

16 GB'lık modelin 27.99$'dan, 32 GB'lık modelin 52.99$'dan, 64 GB'lık modelin ise 99.99$'dan satılması planlanıyor.

http://www.sony.net/Products/memorycard/en_us/usbsa/index.html / http://www.sony.net/Products/memorycard/en_us/backupsd/index.html