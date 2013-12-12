Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'den mobil cihazlara özel microUSB konnektörlü bellekler ve Backup serisi SD bellek kartları

5 yıl
2b
1
14
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony'den mobil cihazlara özel microUSB konnektörlü bellekler ve Backup serisi SD bellek kartları
Japonya'nın teknoloji devi Sony, microUSB / USB 2.0 konnektörlü belleklerini ve Backup serisi yeni SDHC / SDXC bellek kartlarını tüketicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Firma, SA1 serisi USB belleklerini 2014 yılının ocak ayından itibaren; Backup serisi bellek kartlarını ise bu aydan itibaren piyasaya süreceğini açıkladı.
Sony'nin SA1 serisi USB bellekleri, microUSB ve USB 2.0 konnektörlerini bir araya getiriyor. Buradan yola çıkarak mobil dünyada yaşanan gelişmelerin, önemli verilerimizi yanımızda kolayca taşımamıza olanak tanıyan USB bellekleri etkilediğini söylemek mümkün. 31.4 mm x 18.9 mm x 9 mm boyutlarında ve yaklaşık 6 gram ağırlığında tasarlanan SA1'in, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0.3 ''Jelly Bean'' ve üzeri sürümünü kullanan akıllı telefonlarla ve tabletlerle uyumlu olduğu ifade ediliyor.
SA1 sayesinde mobil cihazınızla çektiğiniz fotoğrafları ve videoları pratik şekilde bilgisayarınıza aktarabileceğiniz gibi bilgisayarınızdan USB belleğe yüklediğiniz dosyaları (fotoğraf, video, müzik vb.) mobil cihazınızda görüntüleyebiliyorsunuz. Daha verimli kullanım için Google Play üzerinden ''File Manager'' uygulamasının mobil cihazınıza yüklenmesi öneriliyor. 8 GB, 16 GB ve 32 GB'lık kapasitelerle gelen USB bellekler, aynı zamanda siyah, beyaz ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip.
8 GB'lık modelin 19.99$'dan, 16 GB'lık modelin 29.99$'dan, 32 GB'lık modelin ise 62.99$'dan satılması bekleniyor.
Sony'den mobil cihazlara özel microUSB konnektörlü bellekler ve Backup serisi SD bellek kartları
Sony'nin Backup serisi SDHC / SDXC bellek kartları, veri yedekleme ve bu verileri üçüncü şahıslara karşı koruma altına alma yetenekleriyle ön plana çıkıyor. 16 GB, 32 GB ve 64 GB'lık kapasite seçeneklerine yer verilen bellek kartları, ''Real-time Backup Utility'' yazılımı sayesinde bilgisayarınızdaki önemli dosyaları otomatik olarak yedekleyebiliyor. Bu durumu şu şekilde örneklendirebiliriz. Dizüstü bilgisayarınızda önemli dosyalarınızı bir veya birden çok klasörde topluyorsunuz. Önemli dosyalarınızı topladığınız klasörü veya klasörleri programda hedef olarak gösterebiliyorsunuz. Böylece klasörlerde yapılan her türlü değişiklik otomatik olarak bellek kartlarında kayıt altında alınıyor. Ayrıca 256-bit AES şifreleme özelliği ile dosya erişimini şifreyle engelleyebiliyorsunuz.
16 GB'lık modelin 27.99$'dan, 32 GB'lık modelin 52.99$'dan, 64 GB'lık modelin ise 99.99$'dan satılması planlanıyor.
 

http://www.sony.net/Products/memorycard/en_us/usbsa/index.html / http://www.sony.net/Products/memorycard/en_us/backupsd/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
onsos1100 5 yıl en beğenilen
Sony aslında günlük kullandığımız var olan teknolojilere bile başka gözle bakıp onları yeniden yorumlayarak teknolojiye kazandırıyor. Usb bellekleri günlük hayatta kullanıyoruz micro usb girişle herşeyi bağlıyoruz ancak kimse bu ikisini birleştirip micro usb bellek üretmeyi akıl etmiyor. (çinli firmalar hariç)
Sony aslında günlük kullandığımız var olan teknolojilere bile başka gözle bakıp onları yeniden yorumlayarak teknolojiye kazandırıyor. Usb bellekleri günlük haya...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Illustrious. 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 5 yıl
Sony her alanda farklı bir firma
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 4 yıl
Kingston'un 32GB usb 3.0 olanını aldım. 50 lira. 15 liralık indirimle 35'e geldi. Boyut olarak yukardaki Sony ile aynı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 5 yıl
Aslında kapak kısmını usb 2.0 yada 3.0 dönüştürücü şeklinde yapsalar daha iyi olurdu.Bu sayede kapağı usb olarak,kapağı açtığımızda ise mini usb olarak kullanabilirdik.Daha fonksiyonel olurdu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
etyemez 5 yıl
bunun benzerleri piyasada ve daha ucuza bulunmakta.
fiyatlar baya şişkin ama bu kadar küçük boyutlusunu da görmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 5 yıl
kamera lens gibi buda ilginç olmuş.biraz daha telefonlara odaklansalar.ufak detaydan yeni bir ürün yapabilen bir firma için ne kadar zor olabilirki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
benxlegend 5 yıl
hafıza kartı takılamayan telefonlar için harika :) otg kablosu angaryasından kurtulmak için ideal bundan alıp anahtarlığa takacaksın oh mis. Lazım olduğunda da ekstra bir kablo vs olmadan rahatlıkla yedekleme yapabilecek yada film atıp izleyebileceğiz. harika :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marine-gear 5 yıl
bunun micro sd kart takılanı vardı piyasada o daha kullanışlı değil mi bu biraz büyük olmuş sanki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balomer 5 yıl
adamların gözleri kısık ama çok ince görüyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Godolphin 5 yıl balomer
balomer

adamların gözleri kısık ama çok ince görüyorlar.


Avatarımı çalmışsınız
bir an bu konuya ne zaman yorum yazdım ben dedim kendi kendime
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KIZLARIN KORKULU RÜYASI 5 yıl
Zibil gibi piyasada nesi yeni bunun?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 5 yıl
Sony her alanda farklı bir firma
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onsos1100 5 yıl en beğenilen
Sony aslında günlük kullandığımız var olan teknolojilere bile başka gözle bakıp onları yeniden yorumlayarak teknolojiye kazandırıyor. Usb bellekleri günlük hayatta kullanıyoruz micro usb girişle herşeyi bağlıyoruz ancak kimse bu ikisini birleştirip micro usb bellek üretmeyi akıl etmiyor. (çinli firmalar hariç)
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1955 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, sony ve usb bellek
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Toshiba 2.5" 1TB SSHD Hibrit Sabit Disk Sürücü Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim