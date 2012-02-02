Sony'den son çeyrekte 2 milyar dolarlık kayıp

Son yıllarda yaşadığı TV segmentindeki kayıplar nedeniyle S-LCD ortaklığından çekilmek zorunda kalan Sony'nin görünüşe göre yaşadığı kayıp daha da artarak devam ediyor.





Aralık sonunda biten 2011 mali yılı 3. çeyrek raporlarına göre Sony 23.37 milyar dolar gelir elde etti. Yıl bazında yüzde 17.4 düşüş yaşandı. Bu çeyrekte işletim kaybı 1.2 milyar dolar olurken net kayıp 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 6 yılda Sony, TV segmentinde 6 milyar dolar kayba uğramıştı.





Sony kayıpların bir kısmından Tayland'da yaşanan sel felaketini ve beklenmeyen kur değişim oranlarını sorumlu tuttu. Ericsson markasının alımının da bazı vergi yükleri getirmesi mali tabloyu etkiledi.





Tüketici elektroniği ürünlerinin satışında yüzde 24 yıllık bazda azalma yaşandı. Ayrıca Sony Pictures ve Sony Music de karlarında düşüş kaydetti.





Sony'nin 2011 mali yılı genelindeki öngörüsü de değişti. Yıl genelinde net kayıp tahmini 3.2 milyar dolara yükseldi. Kasım'da Sony 1.2 milyar dolar net kayıp öngörüyordu. TV satış tahmini değişmezken, dijital kamera ve PS3 satış tahminleri de aşağı çekildi.





Sony'nin kıdemli başkan yardımcısı Kazou Hirai dün resmi olarak CEO'luğa atanmıştı. Hirai 2012 yılı için maliyetlerin düşürülmesi politikası güdeceklerini de belirtmişti.