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Sony'den son çeyrekte 2 milyar dolarlık kayıp

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Son yıllarda yaşadığı TV segmentindeki kayıplar nedeniyle S-LCD ortaklığından çekilmek zorunda kalan Sony'nin görünüşe göre yaşadığı kayıp daha da artarak devam ediyor.

Aralık sonunda biten 2011 mali yılı 3. çeyrek raporlarına göre Sony 23.37 milyar dolar gelir elde etti. Yıl bazında yüzde 17.4 düşüş yaşandı. Bu çeyrekte işletim kaybı 1.2 milyar dolar olurken net kayıp 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 6 yılda Sony, TV segmentinde 6 milyar dolar kayba uğramıştı.

Sony kayıpların bir kısmından Tayland'da yaşanan sel felaketini ve beklenmeyen kur değişim oranlarını sorumlu tuttu. Ericsson markasının alımının da bazı vergi yükleri getirmesi mali tabloyu etkiledi.

Tüketici elektroniği ürünlerinin satışında yüzde 24 yıllık bazda azalma yaşandı. Ayrıca Sony Pictures ve Sony Music de karlarında düşüş kaydetti. 

Sony'nin 2011 mali yılı genelindeki öngörüsü de değişti. Yıl genelinde net kayıp tahmini 3.2 milyar dolara yükseldi. Kasım'da Sony 1.2 milyar dolar net kayıp öngörüyordu. TV satış tahmini değişmezken, dijital kamera ve PS3 satış tahminleri de aşağı çekildi.

Sony'nin kıdemli başkan yardımcısı Kazou Hirai dün resmi olarak CEO'luğa atanmıştı. Hirai 2012 yılı için maliyetlerin düşürülmesi politikası güdeceklerini de belirtmişti. 

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xLmNt13 7 yıl
Sony kendine gel :).Daha telefon alcam senden (xperia s)
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sakin-adam 7 yıl
Son dönemde hiç olumlu haber duymadım sony ile ilgili.Durmak devrilmenin bir öncesidir.demişler.Sony sona yaklaştı bence.
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ParacelciuS 7 yıl
Bi konuya açıklık getirmek gerek. Sony geçtiğimiz yıla göre mi bu kaybı yaşadı (yani kardan mı zarar etti) yoksa gerçekten verilen rakamlar "net zarar anlamında mı?"
Düşüş yaşandı derken ben "geçtiğimiz yıl aynı döneme göre" diye anlıyorum. Yani zarar etti sonucu değil, daha az kar etti diye anladım. Yanlış mıyım?
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GHLDMR 7 yıl
Fiyatları çok yüksek kar etmek istiyorsa son kullanıcı fiyatlarını biraz düşürmeli.
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aliosman2323 7 yıl
SONY adı yeter be siz neyin peşindesiniz :)
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newonw1 7 yıl aliosman2323
aliosman2323

SONY adı yeter be siz neyin peşindesiniz :)


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ozdemireren 7 yıl
albani
yaw el-alemin cebinden size ne Beyler
siz asıl kendi cebinize baksanıza,birisi kalmış Samy en iyisi der birisi Sony hayatta batmaz der birisi de çıkar alemin kralı LGE diyecek gibi slogan laflar atacak ama bunların hepsi hikaye! çünkü asıl para sizin cebinizden çıkıp bu uyanıkları zengin ediyorsunuz,bazı üreticilerde hem uyanık,hemde çakal! sizde hala cebinize bile bakmadan,sankim bu uyanıklarda babanızın oğlu gibi yada bunlar birer TÜRK şirketi gibi savunup,onların Avukatlığını yapıyorsunuz ama her zaman parayı kazanan onlar parayı ödeyende bizleriz,ama birila hala Marka Fanatikliğinden hala vede ısrarla kurtulamıyor[:] siz elin caponunu yada korelisini düşüneceğinize,biz bu alemde bu işlerde neredeyiz diye kendimize baksak çok daha iyi olur,o uyanıkların sizin gibi Avukatlara veya slogan atan adamlara ihtiyaçları yoktur! ++ not;birde bazılarınız lisan biliyorsa,yabancı forumlara gezip bu uyanıklar için neler yazıyorlar dikkatli okuyun veya satır aralarını çok dikkatli inceleyin,bakalım onlar ne diyor,yani onlarda sizin gibi Fanatik veya elin çekik-gözlüsünü sizin gibi savunuyormu diye bir güzel inceleyin,sonra gelin burada ahkam kesin!

kaliteyi kullanmak herkes ister. fanatiklik bencede dogru degil sana katiliyorum biz bu isin neresindeyiz diye dusunmuyor degilim fakat teknoloji gelistirmek isteyen kisi ve kuruluslarin arkasinda devlet olmayinca nereye kadar gidilebilir ki,teknolojiye devletimizin son derece sahip ciktigi bu donemde ben cok buyuk gelismelerin olacagina inaniyorum yakin gelecekte.gerek firma satin almalarla olsun gerek teknoloji satin almalarla olsun bizde bu isin icinde variz artik demeliyiz.suan dunyada saygi goren birsuru kurulusumuz var tubitak,aselsan,havelsan hepsi alanlarinda son derece basarililar .isin asli marka algisi yaratabilmek mesela suanda vestel iphone donaniminin aynisini yapip uzerine de vestel yazsa kacimiz aliriz bunu cok merak ediyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
tvler nasıl iyi değil dr_unknown, ne durumda olursa olsun firma olarak hala en iyi tvler sony de. pahalı olması ürün çeşidinin az olması hepsi ayrı konular ama ürünlerinden bir şikayet bulamazsınız.
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riggsmartin 7 yıl
2 Milyar Dolar zarar etti diye Sony bitti mi diyoruz yani?Bu mudur?
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muarız 7 yıl
sony çok geride kaldı.işlemcileri çok kötü
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Kumandan 7 yıl
Piyasada Samsung, LG gibi aynı teknoloji segmentinde öne çıkan firmalar var, bunları göz önüne alıp fiyat politikasını gözden geçirmezse daha çok zarar edecektir.
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cssbaycelebi 7 yıl
sony maliyetleri düşürmeli, samsung gibi kaliteli ama fiyat olarak makul sevide ürünlerle kan kaybını önlemeli.
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1ses1 7 yıl
ipod walkmanin yerini aldı gibi gözüküyor ama genelde telefonlardan mp3 d,nlemek dururken ayrıca cihaz almanın manası yok .Ben cevremden gördüğüm kadarıyla böyle.
Sony iyi televizyon yapıyor hikaye oldu . İşi bilen birisi bile samsung veya lg aldığınızda size demez neden sony almadın diye. Tüplüde bir numaraydı ama lcd lerde forsu kalmadı fiyatınında hakketmediği kadar pahalı olması cabası.
Hak etmediğindem kastım alternatifleride kalite ürün üretirken neden sony.
farklı bir teknoloji ile tv üretecek oled den üstün bir teknoloji diyelim ve tekel olucak ve fiyatları halkı korumak içindeğil kazıklamak için şişirecek ama şu piyasada lcd ler üretimi durmadığı sürece sony bu fiyat politikasıyla zarardan başka birşey yapmaz. 10 kişi pahalı tv satacağına 1000 kişiye ucuz yada makul fiyatlı tv satmak herzaman karlıdır.
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