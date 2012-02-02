Sony'den son çeyrekte 2 milyar dolarlık kayıp

Haber Editörü
Son yıllarda yaşadığı TV segmentindeki kayıplar nedeniyle S-LCD ortaklığından çekilmek zorunda kalan Sony'nin görünüşe göre yaşadığı kayıp daha da artarak devam ediyor.
Aralık sonunda biten 2011 mali yılı 3. çeyrek raporlarına göre Sony 23.37 milyar dolar gelir elde etti. Yıl bazında yüzde 17.4 düşüş yaşandı. Bu çeyrekte işletim kaybı 1.2 milyar dolar olurken net kayıp 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 6 yılda Sony, TV segmentinde 6 milyar dolar kayba uğramıştı.
Sony kayıpların bir kısmından Tayland'da yaşanan sel felaketini ve beklenmeyen kur değişim oranlarını sorumlu tuttu. Ericsson markasının alımının da bazı vergi yükleri getirmesi mali tabloyu etkiledi.
Tüketici elektroniği ürünlerinin satışında yüzde 24 yıllık bazda azalma yaşandı. Ayrıca Sony Pictures ve Sony Music de karlarında düşüş kaydetti.
Sony'nin 2011 mali yılı genelindeki öngörüsü de değişti. Yıl genelinde net kayıp tahmini 3.2 milyar dolara yükseldi. Kasım'da Sony 1.2 milyar dolar net kayıp öngörüyordu. TV satış tahmini değişmezken, dijital kamera ve PS3 satış tahminleri de aşağı çekildi.
Sony'nin kıdemli başkan yardımcısı Kazou Hirai dün resmi olarak CEO'luğa atanmıştı. Hirai 2012 yılı için maliyetlerin düşürülmesi politikası güdeceklerini de belirtmişti.
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Düşüş yaşandı derken ben "geçtiğimiz yıl aynı döneme göre" diye anlıyorum. Yani zarar etti sonucu değil, daha az kar etti diye anladım. Yanlış mıyım?
kaliteyi kullanmak herkes ister. fanatiklik bencede dogru degil sana katiliyorum biz bu isin neresindeyiz diye dusunmuyor degilim fakat teknoloji gelistirmek isteyen kisi ve kuruluslarin arkasinda devlet olmayinca nereye kadar gidilebilir ki,teknolojiye devletimizin son derece sahip ciktigi bu donemde ben cok buyuk gelismelerin olacagina inaniyorum yakin gelecekte.gerek firma satin almalarla olsun gerek teknoloji satin almalarla olsun bizde bu isin icinde variz artik demeliyiz.suan dunyada saygi goren birsuru kurulusumuz var tubitak,aselsan,havelsan hepsi alanlarinda son derece basarililar .isin asli marka algisi yaratabilmek mesela suanda vestel iphone donaniminin aynisini yapip uzerine de vestel yazsa kacimiz aliriz bunu cok merak ediyorum.
Sony iyi televizyon yapıyor hikaye oldu . İşi bilen birisi bile samsung veya lg aldığınızda size demez neden sony almadın diye. Tüplüde bir numaraydı ama lcd lerde forsu kalmadı fiyatınında hakketmediği kadar pahalı olması cabası.
Hak etmediğindem kastım alternatifleride kalite ürün üretirken neden sony.
farklı bir teknoloji ile tv üretecek oled den üstün bir teknoloji diyelim ve tekel olucak ve fiyatları halkı korumak içindeğil kazıklamak için şişirecek ama şu piyasada lcd ler üretimi durmadığı sürece sony bu fiyat politikasıyla zarardan başka birşey yapmaz. 10 kişi pahalı tv satacağına 1000 kişiye ucuz yada makul fiyatlı tv satmak herzaman karlıdır.