Sony’den tüm yüzeyleri dokunmatik ekrana dönüştüren projektör

İlk olarak geride bıraktığımız şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde duyduğumuz Xperia Projektör’ün daha kararlı hali bu kez IFA 2016'da karşımıza çıktı. Yansıtıldığı tüm yüzeyleri birer dokunmatik ekrana çeviren projektör, gerek günlük yaşamda gerek ofislerde büyük kullanım kolaylığı sunmayı hedefliyor.

Sony’nin Future Lab ekibi tarafından geliştirilen Xperia Projektör, Android işletim sistemine sahip ve Google Play Store’da yer alan mobil uygulamalarla sorunsuz şekilde çalışabiliyor. Parmak hareketlerine karşı oldukça duyarlı olan cihaz, yemek masanızı ya da duvarınızı saniyeler içerisinde 21 inç boyutunda interaktif dokunmatik ekrana dönüştürüyor.

Konumu değiştirildiğinde duvar gibi dik yüzeyler üzerine de yansıtma yapabilen projektörde ayrıca entegre kamera sayesinde görüntülü aramalar da mümkün hale geliyor. İnternette gezinme, e-posta işlemleri ve video izleme gibi temel fonksiyonlarıyla -kafe, restoran, ev ve ofis gibi- oldukça geniş potansiyel kullanım alanına sahip Xperia Projektör’ün fiyatı ve ne zaman satışa sunulacağı ise gizliliğini koruyor.