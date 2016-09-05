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Sony’den tüm yüzeyleri dokunmatik ekrana dönüştüren projektör

IFA 2016'da yeni ürünleriyle dikkatleri üzerine çeken Sony’nin merakla beklenen, her yüzeyi tek hamlede dokunmatik ekrana çeviren Xperia Projektör’ü de gün yüzüne çıktı.
2 yıl
12,9b
1
13
Diğer Ev Elektroniği
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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İlk olarak geride bıraktığımız şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde duyduğumuz Xperia Projektör’ün daha kararlı hali bu kez IFA 2016'da karşımıza çıktı. Yansıtıldığı tüm yüzeyleri birer dokunmatik ekrana çeviren projektör, gerek günlük yaşamda gerek ofislerde büyük kullanım kolaylığı sunmayı hedefliyor.
Sony’nin Future Lab ekibi tarafından geliştirilen Xperia Projektör, Android işletim sistemine sahip ve Google Play Store’da yer alan mobil uygulamalarla sorunsuz şekilde çalışabiliyor. Parmak hareketlerine karşı oldukça duyarlı olan cihaz, yemek masanızı ya da duvarınızı saniyeler içerisinde 21 inç boyutunda interaktif dokunmatik ekrana dönüştürüyor.
Konumu değiştirildiğinde duvar gibi dik yüzeyler üzerine de yansıtma yapabilen projektörde ayrıca entegre kamera sayesinde görüntülü aramalar da mümkün hale geliyor. İnternette gezinme, e-posta işlemleri ve video izleme gibi temel fonksiyonlarıyla -kafe, restoran, ev ve ofis gibi- oldukça geniş potansiyel kullanım alanına sahip Xperia Projektör’ün fiyatı ve ne zaman satışa sunulacağı ise gizliliğini koruyor.

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Technotronic 2 yıl en beğenilen
Gelecek bir kaç yılın en büyük teknolojik gelişmelerinden biri olacak
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Road.Runner 2 yıl
make.believe
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DH Misafiri 2 yıl
UnexpectedJihad Sony icat etmedi yazmışsınız fakat 2 yıldır Sony zaten bunu geliştirmekteydi önce prototype sonra ise geçen sene bunu zaten tanıtmışlardı şimdi ise ürünü çoğaltıp şovunu yaptılar
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DH Misafiri 2 yıl
çok hoşuma gitti, geldiğinde kesinlikle almayı düşünürüm. Keşke daha fazla ayrıntı olsaydı
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Alpha Centauri 2 yıl
yaparsa sony yapar
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DH Misafiri 2 yıl
cahil soni fanları tomoşito sonikoyun'lar gelmiş saçmalamış yine. bu teknoloji 10 yıl önce nokia ve siemens yapmıştı. biraz araştırın okuyun be cahil soniKOYUN'lar
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UnexpectedJihad 2 yıl
sakin olun mucidi sony değil. geçen sene touchjet pond çıkardı aynısından hem kalemide var :)
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zingfth 2 yıl
Adamsınız
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umut_baris 2 yıl
Ne varsa Sony'de var.

Güney koreliler yalan.
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salvatore18 2 yıl
Şu işte yaptığı yenilikçiliği Xperia telefonlarında da yapsa keşke bize bunlar ile gel sony.
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Jetixmen 2 yıl
Gerçekten süper bir gelişme.Bu teknoloji yüzlerce alanda kullanılabilir,çok büyük potansiyele sahip bence.Ayrıca Sony bu ürünle eski günlerine geri dönüşün ilk adımını sonunda atmış olabilir.Umarım patent işlerini düzgünce halletmişlerdir de yarın obur gün x markası aynısını 10 dolar ucuza satıp beni kapitalizmden ve dünyanın işleyişinden bir kere daha soğutmaz
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Road.Runner 2 yıl
make.believe
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Technotronic 2 yıl en beğenilen
Gelecek bir kaç yılın en büyük teknolojik gelişmelerinden biri olacak
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