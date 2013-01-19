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Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin 2013 yılında çıkacak olan video kamera modelleri belli oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Video kameralar konusunda sektörün uzman firmalarından olan Sony'nin 2013 yılında piyasaya süreceği video kamera modelleri hakkında bilgiler yayınlandı.
CES 2013 fuarında HandyCam serisindeki amiral gemisi HDR-PJ790V modelini tanıtan firmanın diğer video kamera modelleri hakkında bilgiler yayınlandı. 2013 yılında Sony tarafında göreceğimiz video kameralara kısaca bakarsak;
HDR-PJ790V
Firmanın HandyCam serisinde amiral gemisi olan model, 5.1 kanal mikrofona ve 30ml projektöre sahip. Cihaz yeni bir ses sistemine ve XLR kutularına bağlantı özelliği sunacak. Full HD 1080P 60P video çözünürlüğü sunan PJ790V, 24.1MP sensöre sahip. 10x optik 17x dijital zoom ve 3" LCD ekranda diğer teknik detaylar arasında. Modelin fiyatı ise $1600 olarak belirlenmiş.
HDR-PJ650V
20.4MP Exmor R sensöre ve 12x zoom oranına sahip olan cihaz 3" LCD ekrana, Full HD 1080P 60P video çekimine ve yüksek kalitede 5.1 mikrofona sahip olacak. Stereo hoparlör ve GPS gibi ekstra özelliklerin yanında 32gb hafızayla 24p video çekim desteğini kullanıcılara sunacak. Ayrıca 20ml parlak bir projektör, elektronik vizör, 12x optik 20x dijital zoom ve 3" LCD ekranda diğer teknik detaylar arasında. Modelin fiyatı ise $1100 olarak belirlenmiş durumda. 
HDR-CX380V - HDR-PJ380V - HDR-CX430V - HDR-PJ340V  

Sony'nin orta seviye video kameralarını oluşturacak cihazlar, 8 yada 9 MP Exmor R sensöre, 30x zoom oranına ve 3" LCD ekrana sahip olacaklar. Bütün cihazlar Full HD 1080P video çekimine, GPS ve yüksek kalitede 5.1 mikrofon gibi teknik detaylara sahipler. Ayrıca PJ430V modelinde projektör yer alacağı belirtilmiş. Modellerin fiyatları sırası ile $448, $598, $698 ve $348 olarak belirlenmiş.
HDR-CX220 - HDR-CX230 - HDR-PJ230 - HDR-CX290

Sony'nin giriş seviyesi video kamera modellerini oluşturacak cihazlar, 8 yada 9 MP Exmor R sensöre, Full HD 1080P 60P video çekim oranına ve 2.7" LCD ekrana sahip olacaklar. PJ230 modelinde 13ml projektör yer alacak ve mobil cihazlar yada bilgisayarlara bağlanabilecek. Modellerin fiyatları sırası ile, $248, $279, $398 ve $848 olarak belirlenmiş.
HDR-TD30V
Sony'nin 3D video çekim kapasitesine sahip modeli olacak. 20.4MP Full HD video çekebilen cihaz 3.5" LCD ekrana sahip olacak. Dahili hafıza ve manuel kontrol ayarlarında cihazda yer alacak. Modelin fiyatı ise $1000 olarak belirlenmiş durumda.
ADP-WL1M
Sony'nin dahili Wi-Fi modülüne sahip modeli olacak. Bu özelliği sayesinde bilgisayar yada diğer mobil cihazlar ile bağlantı imkanı sağlanacak. Bu ürünü satış fiyatı henüz belli değil.
Sony'nin HandyCam serisi video kameraları önümüzdeki şubat ayından itibaren satın alınabilecek. 

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ZZ RAT 6 yıl
Manuel kontrol ve dahili hafiza TD20'de vardi.
Fiyati asagi cekebilmek icin Sony bu iki ozelligi cikardi ve kameranin fiyatini 400 $ civarinda ucuzlatti(cok dogru bir politika izledi yani) Dolayisiyla TD30'da manuel kontrol ve dahili hafiza yok.
1 Yanıt Yanıtla
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khytr89 6 yıl ZZ RAT
ZZ RAT
Manuel kontrol ve dahili hafiza TD20'de vardi.
Fiyati asagi cekebilmek icin Sony bu iki ozelligi cikardi ve kameranin fiyatini 400 $ civarinda ucuzlatti(cok dogru bir politika izledi yani) Dolayisiyla TD30'da manuel kontrol ve dahili hafiza yok.

Dahili hafıza ve manuel kontrol ayarlarında cihazda yer alacak.
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Batuist 6 yıl
korsanzeki168
cepten video cekme devri başladı bunların hepsi bitti 2 yıla kalmaz burdaki cekim özellikleride hi-end cep telefonlarına gelecektir şuanda 1080p 30p çekim yapan cepler var zaten teknoloji bir süre sonra bu kameralarıda bitirecek...

hiçbir cep şuradaki en basit (altını çiziyorum) kamera kadar kaliteli çekim yapamaz... öyle olsaydı zaten kamera üretmezlerdi.. şu yukarıda gördüğün kameralardaki hangi lensi bir cepte gördün yada görmeyi hayal ediyorsun????
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3D'ne BANDIM 6 yıl
Fiyatlar çok uçuk olucak ama almaya değer.
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korsanzeki168 6 yıl
cepten video cekme devri başladı bunların hepsi bitti 2 yıla kalmaz burdaki cekim özellikleride hi-end cep telefonlarına gelecektir şuanda 1080p 30p çekim yapan cepler var zaten teknoloji bir süre sonra bu kameralarıda bitirecek...
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