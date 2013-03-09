Sony'nin Japon olmayan ilk tepe yöneticisi Howard Stringer, emekliye ayrılıyor

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Geçtiğimiz sene Sony'nin icra kurulu başkanlığı görevini Kazuo Hirai'ye devrederek firmanın yönetim kurulu başkanlığını yürütmeye başlayan Howard Stringer'ın haziran ayında emekliye ayrılacağı Sony tarafından yapılan açıklamayla resmiyet kazandı.
1997 yılında Sony'nin Birleşik Devletler'deki operayonunu yönetmeye başlayarak Sony'ye adım atan Howard Stringer, 2005 yılında yönetim kurulunun aldığı süpriz bir kararla Sony Corp.'un icra kurulu başkanlığa getirilmiş ve firmanın Japon olmayan ilk tepe yöneticisi olmuştu.
2000'li yılların başında dijital çağa ayak uydurma konusunda zorluk çeken Sony'nin daha yenilikçi ve çağa uygun bir firma olmasında önemli sorumluluklar alan Stringer, Nisan 2012 yılında ise 7 senedir yürüttüğü icra kurulu başkanlığı görevini, Japon Kazuo Hirai'e devretmişti.
http://www.bloomberg.com/news/2013-03-09/sony-chairman-howard-stringer-says-he-s-retiring-in-june.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adamlar müslüman ülkelerine saldırmak topraklarına girmek için, ikiz kuleleri binlerce insanı harcadı.
Bunlara güvenmeyeceksin.
Aynen katılıyorum.
Japonlar zaten sevdiğim bir millet, ayrıca hem "Japon = Kalite" anlayışımdan, hem de senin yukarıda saydığın nedenlerden ötürü her daim Japon malları önceliğimdir.
Yüce Allah'ın izniyle bir gün dünyada ki bu siyonist hakimiyeti bitecektir.
hay agzın bal yesin hocam ne kadar güzel yazmışsın
Mesela Sony'ye sadece Capon yöneticiler yakışır, yıllardır hep çekik gözlü abilerimizi gördük.
Şahsen Sony'de yönetimin hep Japon olmasını isterim.
Microsoft' a da Japon yöneticileri yakıştıramam pek.
Biz buna alışkanlık diyelim.
Sony Japondur. (Japonları severim gerçekten.)
Microsoft Amerikandır.
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