Sony'nin Japon olmayan ilk tepe yöneticisi Howard Stringer, emekliye ayrılıyor

Geçtiğimiz sene Sony'nin icra kurulu başkanlığı görevini Kazuo Hirai'ye devrederek firmanın yönetim kurulu başkanlığını yürütmeye başlayan Howard Stringer'ın haziran ayında emekliye ayrılacağı Sony tarafından yapılan açıklamayla resmiyet kazandı.

1997 yılında Sony'nin Birleşik Devletler'deki operayonunu yönetmeye başlayarak Sony'ye adım atan Howard Stringer, 2005 yılında yönetim kurulunun aldığı süpriz bir kararla Sony Corp.'un icra kurulu başkanlığa getirilmiş ve firmanın Japon olmayan ilk tepe yöneticisi olmuştu.

2000'li yılların başında dijital çağa ayak uydurma konusunda zorluk çeken Sony'nin daha yenilikçi ve çağa uygun bir firma olmasında önemli sorumluluklar alan Stringer, Nisan 2012 yılında ise 7 senedir yürüttüğü icra kurulu başkanlığı görevini, Japon Kazuo Hirai'e devretmişti.

http://www.bloomberg.com/news/2013-03-09/sony-chairman-howard-stringer-says-he-s-retiring-in-june.html