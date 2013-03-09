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Sony'nin Japon olmayan ilk tepe yöneticisi Howard Stringer, emekliye ayrılıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Sony'nin Japon olmayan ilk tepe yöneticisi Howard Stringer, emekliye ayrılıyor

Geçtiğimiz sene Sony'nin icra kurulu başkanlığı görevini Kazuo Hirai'ye devrederek firmanın yönetim kurulu başkanlığını yürütmeye başlayan Howard Stringer'ın haziran ayında emekliye ayrılacağı Sony tarafından yapılan açıklamayla resmiyet kazandı.

1997 yılında Sony'nin Birleşik Devletler'deki operayonunu yönetmeye başlayarak Sony'ye adım atan Howard Stringer, 2005 yılında yönetim kurulunun aldığı süpriz bir kararla Sony Corp.'un icra kurulu başkanlığa getirilmiş ve firmanın Japon olmayan ilk tepe yöneticisi olmuştu.
2000'li yılların başında dijital çağa ayak uydurma konusunda zorluk çeken Sony'nin daha yenilikçi ve çağa uygun bir firma olmasında önemli sorumluluklar alan Stringer, Nisan 2012 yılında ise 7 senedir yürüttüğü icra kurulu başkanlığı görevini, Japon Kazuo Hirai'e devretmişti.

http://www.bloomberg.com/news/2013-03-09/sony-chairman-howard-stringer-says-he-s-retiring-in-june.html Yorum Yaz
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serafon 6 yıl en beğenilen
Amerikan stratejisi değil yahudi stratejisi. Adamlar ticarette uzman. Ticaret = hayat. Çok akıllı oldularından değil insanları iyi kullandıklarından. Microsoft, google, apple, intel, savunma sanayi kuruluşları, medya, petrol şirketleri hep yahudi kuruluşları. Devlette ve diğer örgütlerde etkinlikleri ortada zaten. Bu kadar büyük güce rağmen hala aradan sıyrılanlar yükselenler oluyor onları da böyle oyunlarla alaşağı ediyorlar. Suikastten tut ticari hileden tut araya fitne sokmaya kadar. Örneğin kuzey kore, güney kore. Kardeşleri bölüp birbiriyle savaştırıp sanki birindenmiş gibi yan tutup aradan kaymağı götürüp iki tarafı da elde tutuyor zayıflatıyor. Amerika = yahudidir bunu unutmayalım. Eskiden ingiltere idi şimdi o yedek lastik. 30 milyon yahudi 6-7 milyar insanla çocukla oynar gibi oynamaktadır maalesef.
Amerikan stratejisi değil yahudi stratejisi. Adamlar ticarette uzman. Ticaret = hayat. Çok akıllı oldularından değil insanları iyi kullandıklarından. Microsoft,...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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aziz77 6 yıl
sony baştan sona değişmeli,xperia t gelmeden xperia z geliyor,millete ionu xperia t diye yutturdular(güya james bond telefonuymuş).Bİr samsung htc kadar iyi reklam yapamayan sanki topunun ememkliliği gelmiş ihtiyar ordusu gibi sony.
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XperiaTM 6 yıl
Bu iş Japon beyni ve başarısı ile başladı, onunla da devam etmesi gerekiyor. Sırtını Amerikalıya dayarsan vay haline derim.
Adamlar müslüman ülkelerine saldırmak topraklarına girmek için, ikiz kuleleri binlerce insanı harcadı.
Bunlara güvenmeyeceksin.
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serafon 6 yıl en beğenilen
Amerikan stratejisi değil yahudi stratejisi. Adamlar ticarette uzman. Ticaret = hayat. Çok akıllı oldularından değil insanları iyi kullandıklarından. Microsoft, google, apple, intel, savunma sanayi kuruluşları, medya, petrol şirketleri hep yahudi kuruluşları. Devlette ve diğer örgütlerde etkinlikleri ortada zaten. Bu kadar büyük güce rağmen hala aradan sıyrılanlar yükselenler oluyor onları da böyle oyunlarla alaşağı ediyorlar. Suikastten tut ticari hileden tut araya fitne sokmaya kadar. Örneğin kuzey kore, güney kore. Kardeşleri bölüp birbiriyle savaştırıp sanki birindenmiş gibi yan tutup aradan kaymağı götürüp iki tarafı da elde tutuyor zayıflatıyor. Amerika = yahudidir bunu unutmayalım. Eskiden ingiltere idi şimdi o yedek lastik. 30 milyon yahudi 6-7 milyar insanla çocukla oynar gibi oynamaktadır maalesef.
2 Yanıt Yanıtla +9
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I-C-O 6 yıl serafon
serafon

Amerikan stratejisi değil yahudi stratejisi. Adamlar ticarette uzman. Ticaret = hayat. Çok akıllı oldularından değil insanları iyi kullandıklarından. Microsoft, google, apple, intel, savunma sanayi kuruluşları, medya, petrol şirketleri hep yahudi kuruluşları. Devlette ve diğer örgütlerde etkinlikleri ortada zaten. Bu kadar büyük güce rağmen hala aradan sıyrılanlar yükselenler oluyor onları da böyle oyunlarla alaşağı ediyorlar. Suikastten tut ticari hileden tut araya fitne sokmaya kadar. Örneğin kuzey kore, güney kore. Kardeşleri bölüp birbiriyle savaştırıp sanki birindenmiş gibi yan tutup aradan kaymağı götürüp iki tarafı da elde tutuyor zayıflatıyor. Amerika = yahudidir bunu unutmayalım. Eskiden ingiltere idi şimdi o yedek lastik. 30 milyon yahudi 6-7 milyar insanla çocukla oynar gibi oynamaktadır maalesef.

Aynen katılıyorum.

Japonlar zaten sevdiğim bir millet, ayrıca hem "Japon = Kalite" anlayışımdan, hem de senin yukarıda saydığın nedenlerden ötürü her daim Japon malları önceliğimdir.


Yüce Allah'ın izniyle bir gün dünyada ki bu siyonist hakimiyeti bitecektir.
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ayhankaldırım 6 yıl serafon
serafon
Amerikan stratejisi değil yahudi stratejisi. Adamlar ticarette uzman. Ticaret = hayat. Çok akıllı oldularından değil insanları iyi kullandıklarından. Microsoft, google, apple, intel, savunma sanayi kuruluşları, medya, petrol şirketleri hep yahudi kuruluşları. Devlette ve diğer örgütlerde etkinlikleri ortada zaten. Bu kadar büyük güce rağmen hala aradan sıyrılanlar yükselenler oluyor onları da böyle oyunlarla alaşağı ediyorlar. Suikastten tut ticari hileden tut araya fitne sokmaya kadar. Örneğin kuzey kore, güney kore. Kardeşleri bölüp birbiriyle savaştırıp sanki birindenmiş gibi yan tutup aradan kaymağı götürüp iki tarafı da elde tutuyor zayıflatıyor. Amerika = yahudidir bunu unutmayalım. Eskiden ingiltere idi şimdi o yedek lastik. 30 milyon yahudi 6-7 milyar insanla çocukla oynar gibi oynamaktadır maalesef.

hay agzın bal yesin hocam ne kadar güzel yazmışsın
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talerk 6 yıl
iyi olmuş umarım bundan sonrada başka ülkeden biri sony ceo su olmaz sony nin gerilemesindeki en büyük etkenlerden biri bu
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xxxx1 6 yıl
kendisi Sony'i bitiren kişidir,Sony;2000 yılından sonra hızla gerilemeye geçmiştir...tazminatını verip çoktan kovulmalıydı,emeklilikle ödüllendirmişler.
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DH Misafiri 6 yıl
Amerikan stratejisi sanki bu olaylar,mesela nokiada da aynı şey oldu,amerikan yöneticiler amerikan olmayan firmaları hep dibe çekiyor...Sony uyanmış,umarım nokiada gerekeri yapar stephan elop için...
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I-C-O 6 yıl
Herşey özünde güzel.


Mesela Sony'ye sadece Capon yöneticiler yakışır, yıllardır hep çekik gözlü abilerimizi gördük.
Şahsen Sony'de yönetimin hep Japon olmasını isterim.

Microsoft' a da Japon yöneticileri yakıştıramam pek.


Biz buna alışkanlık diyelim.


Sony Japondur. (Japonları severim gerçekten.)
Microsoft Amerikandır.
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Creativeflo 6 yıl
iyi çalıştı.
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