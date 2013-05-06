Sony'nin MediaTek işlemcili akıllı telefonu C3 ortaya çıktı

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Tayvan'ın yıldızı yükselen işlemci tasarımcısı MediaTek, özellikle Çinli ucuz akıllı telefon üreticilerinin gözdesi konumunda iken artık teknoloji devlerinin de dikkatini çekmeye başladı.
Sony'nin bir süredir gündeme gelen bütçe dostu akıllı telefonu C3 kod adlı modelde MediaTek'in MT6589 işlemcisinin kullanılacağı ortaya çıktı.
ARM Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdeğe sahip olan işlemci 1.2GHz saat hızında çalışıyor ve performanstan ziyade enerji tasarrufuna odaklanıyor. Cortex-A15 tasarımına sahip olsa da Cortex-A9 mimarisinden biraz daha geride kalıyor. Ayrıca Power VR 5 serisi bir grafik birimini de bünyesinde barındırıyor.
Sony'nin 1.5GHz saat hızına yükseltilmiş MT6589T versiyonunu da kullanabileceği belirtiliyor. Modelin sızan görselleri Xperia Z tasarımının bu modelde de devam edeceğini gösteriyor.
Modelin çift SIM desteği ve 5 inçlik bir ekran sunacağı ifade edilirken, fiyatının 600$ altında olması bekleniyor.
http://androidheadlines.com/2013/05/sony-c3-breaks-from-cover-first-mediatek-powered-smartphone-from-sony.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
EN İYİ HERZAMAN TAŞLANIR - sony e laf atanlar kalitenin ne oldugunu bile bilmeyenteknolojiyi sonradan görsellikle kaliteyi aynı sananlardır.
Sen eline et ya da plastik aldığın için alüminyum sağlam gelmeyebilir.
sony xperia z de hiçbir şekilde kazık atma durumu yok.
Bugün capitol avm de xperia z htc one galaxy s4 hepsine tek tek baktım.
arada uçuk kaçık farklar yok. Ekran konusunda da işlemci konusunda da. hatta şunu söyliyebilirim ki günlük kullanımda aradaki farkı anlamak çok zor.
Android markette zaten ne varki Allah aşkına Xperia Z dahil tüm amiral gemi telefonlar 1-2 oyun hariç her şeyi çok rahat açar. 1 aydır uygulamara bakıyorum büyük oyunların sayısı 10 unu geçmez. Geri kalan tüm programlar 500 liralık telefonlarda bile açıyor. Mobil platform benim için tam bir hayal kırıklığı oldu açıkçası...
Gel gelelim ki 3 telefonu da elinize aldığınızda işte telefon dediğin budur denilecek telefon tartışmasız Xperia Z dir. 2 tane oyun için günlük kullanım riske edilemez. Önemli olan günlük kullanımdır.
Tartışmasız PSP ler ile mobil platform arasında dağlar kadar fark var. Kimse çıkıpta konsol kalitelisinden filan bahsetmesin.
Htc one şöyle sağlam böyle sağlam denildi ancak telefon elde sağlamlık hissi vermiyor.
Galaxy S4 de bildiğin uyduruk plastik. Hiç kimse kusura bakmasın. Kendim S3 kullanıyorum.Benzer plastik.Elinize aldığınızda hemen kılıf ve jelatin almaya gidersiniz.
Ayrıca Samsung böyle bir tasarım hatasını nasıl yapar anlamış değilim. Telefonun alttaki kapasitif tuşlarına bastığınızda eliniz telefonun dışına taşıyor yada kenarına değiyor. o kısımdaki ovallik herşeyi berbat etmiş.Sanki telefona ekranı sığdıramamış gibi...
İnsanların neden iphone 4s / 5 aldığını şimdi anlamış oldum. Çünkü kullananların %80 lık kısmı büyük oyunları adam akıllı indirmiyor bile. İnsalar dertsiz sıkıntısız bir telefon istiyorlar. Kolay basit bir şekilde her imkanı yaşamak istiyorlar. Bu nedenle iphone tercih ediliyor.
Android de samsung galaxy s4 kullanılmasının sebebi de bu. Yazılım sorunu yok donanım sorunu yok. Ancak mükemmel değil sadece günümüz şartlarında müşterisine güven veriyor.
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Cep Telefonları, sony