Sony'nin MediaTek işlemcili akıllı telefonu C3 ortaya çıktı

Tayvan'ın yıldızı yükselen işlemci tasarımcısı MediaTek, özellikle Çinli ucuz akıllı telefon üreticilerinin gözdesi konumunda iken artık teknoloji devlerinin de dikkatini çekmeye başladı.





Sony'nin bir süredir gündeme gelen bütçe dostu akıllı telefonu C3 kod adlı modelde MediaTek'in MT6589 işlemcisinin kullanılacağı ortaya çıktı.





ARM Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdeğe sahip olan işlemci 1.2GHz saat hızında çalışıyor ve performanstan ziyade enerji tasarrufuna odaklanıyor. Cortex-A15 tasarımına sahip olsa da Cortex-A9 mimarisinden biraz daha geride kalıyor. Ayrıca Power VR 5 serisi bir grafik birimini de bünyesinde barındırıyor.

Sony'nin 1.5GHz saat hızına yükseltilmiş MT6589T versiyonunu da kullanabileceği belirtiliyor. Modelin sızan görselleri Xperia Z tasarımının bu modelde de devam edeceğini gösteriyor.





Modelin çift SIM desteği ve 5 inçlik bir ekran sunacağı ifade edilirken, fiyatının 600$ altında olması bekleniyor.

http://androidheadlines.com/2013/05/sony-c3-breaks-from-cover-first-mediatek-powered-smartphone-from-sony.html