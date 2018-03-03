Sony'nin tasarım evrimi [Video]

Sony, MWC 2018'de yeni nesil akıllı telefonları Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact'ı tanıtmasıyla birlikte Ambient Flow adındaki yeni tasarım dilini de gözler önüne serdi. Yeni tasarım anlayışında yan çerçeveleri olabildiğince tıraşlayan Sony, simetrik tasarım hatlarına da sadık kalmış. Her ne kadar ekran/kasa oranını iyileştirilse de alt ve üst kısımdaki neredeyse bir parmak kalınlığı çerçeveler, Xperia XZ2 modelinin rakipleriyle rekabet edecek düzeye ulaşmasını engelliyor.

Aslına bakarsanız Sony bu günlere gelene kadar birçok tasarımsal değişikliklere imza attı. 2012 yılında tanıtılan Xperia S modelinde gördüğümüz Iconic Identity tasarım dili 2013 yılında Xperia Z modelinin tanıtılmasıyla birlikte yerini OmniBalance tasarım anlayışına bıraktı. Sony'nin OmniBalance tasarım dili yaklaşık iki yıl boyunca birçok kesim tarafından sevgiyle karşılandı lakin üreticilerin bir süre sonra çerçeveleri kısıp ekran/kasa oranını iyileştirmesiyle birlikte Sony tarafı bu konuda bir hayli ısrarcı davrandı ve bazı kesimler tarafından eleştiri topuna tutuldu.

Sony, zaman içerisinde OmniBalance tasarım dilinde ufak değişiklikler yapsa da bir türlü kendine yer edinemedi ve ısrarını bir kenara bırakıp Ambient Flow tasarım anlayışını benimsedi. Japon teknoloji devi, her ne kadar tasarım anlayışını değiştirse de ekran/kasa oranı konusunda bir türlü rakiplerini yakalayamadı.

Aşağıda yer alan videodan Sony'nin 2012 yılından günümüze kadar olan tüm tasarımsal değişikliklerine yakından bakabilirsiniz.

https://www.gsmarena.com/relive_the_evolution_of_sony_xperia_design_in_two_minutes-news-29926.php