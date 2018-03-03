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Sony'nin tasarım evrimi [Video]

Sony'nin altı yıl içerisinde gerçekleştirdiği tüm tasarımsal değişiklikler, 2 dakikalık kısa bir videoda özetlendi. Xperia serisinin tasarım tarihçesine ve ilgili videoya haberimizden ulaşabilirsiniz.
1 yıl
5,1b
1
27
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Sony, MWC 2018'de yeni nesil akıllı telefonları Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact'ı tanıtmasıyla birlikte Ambient Flow adındaki yeni tasarım dilini de gözler önüne serdi. Yeni tasarım anlayışında yan çerçeveleri olabildiğince tıraşlayan Sony, simetrik tasarım hatlarına da sadık kalmış. Her ne kadar ekran/kasa oranını iyileştirilse de alt ve üst kısımdaki neredeyse bir parmak kalınlığı çerçeveler, Xperia XZ2 modelinin rakipleriyle rekabet edecek düzeye ulaşmasını engelliyor. 
Aslına bakarsanız Sony bu günlere gelene kadar birçok tasarımsal değişikliklere imza attı. 2012 yılında tanıtılan Xperia S modelinde gördüğümüz Iconic Identity tasarım dili 2013 yılında Xperia Z modelinin tanıtılmasıyla birlikte yerini OmniBalance tasarım anlayışına bıraktı. Sony'nin OmniBalance tasarım dili yaklaşık iki yıl boyunca birçok kesim tarafından sevgiyle karşılandı lakin üreticilerin bir süre sonra çerçeveleri kısıp ekran/kasa oranını iyileştirmesiyle birlikte Sony tarafı bu konuda bir hayli ısrarcı davrandı ve bazı kesimler tarafından eleştiri topuna tutuldu. 
Sony, zaman içerisinde OmniBalance tasarım dilinde ufak değişiklikler yapsa da bir türlü kendine yer edinemedi ve ısrarını bir kenara bırakıp Ambient Flow tasarım anlayışını benimsedi. Japon teknoloji devi, her ne kadar tasarım anlayışını değiştirse de ekran/kasa oranı konusunda bir türlü rakiplerini yakalayamadı.
Aşağıda yer alan videodan Sony'nin 2012 yılından günümüze kadar olan tüm tasarımsal değişikliklerine yakından bakabilirsiniz.
  

https://www.gsmarena.com/relive_the_evolution_of_sony_xperia_design_in_two_minutes-news-29926.php Yorum Yaz
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Fx_57,5 1 yıl en beğenilen
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tempestatem 1 yıl
Sony 1999 da yaşıyordu, 2007 lere terfi etmiş.
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Yalan Söylemeyen Adam 1 yıl
Bu sene güzel bi sony çıksın da alayım diye düşünüyordum. Maşallah aldığıma alacağıma düşündüğüme pişman ettiler. Z5 deki o mükemmel tasarımı ve ince detayları , yeni güncel iç donanımla birleştirmedikleri sürece çöp.
Sabun olmuş resmen.
Şu mükemmel detaycılığa bakar mısın bi de sonraki sabunlara bakın.
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Bu sene güzel bi sony çıksın da alayım diye düşünüyordum. Maşallah aldığıma alacağıma düşündüğüme pişman ettiler. Z5 deki o mükemmel tasarımı ve ince detayları ...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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DH Misafiri 1 yıl
Şu telefonun 3 büyük eksiği var
Parmak izi okuyucu yerini korumalıydı
Bombeli tasarım olmamış
3.5 mm giriş nerede???
Geriye giymeye devam
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Boldrex 1 yıl
Sony Ericsson zamanı daha iyidir
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Das Boot 1 yıl

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swat882 1 yıl
Sony bey ne yapıyorsunuz
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T Square 1 yıl
Adamlara tasarım değiştirin dedik, kalıp sabunu yaptılar.
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darkhair 1 yıl
O kadar telefon kullandım. Ama Arc S gönlümde ayrıdır. Adamlar nasıl bir tasarım yaptılarsa hala o düzeye erişen firma yok. Hem elde tutması rahattı, hem kasası iyiydi, hem dışarıdan albenisi yüksek bir malzemeydi.
Herhalde Arc S i tasarlayan adam şu anda kafayı yiyordur " ben nasıl izin verdim o güzel tasarımın içine 512mb ram koymalarına?? "
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circassianmen 1 yıl
Lanet olsun yapman gereken alttan üstten çerçeveyi atıp kasayı çok az inceltmendi. Zaten çerçeven harika. Bu berbat kasaya neden geçtin ki.?
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Hasan07-36 1 yıl
Sony nasıl yaparım da batarım diye uğraşıyor. Yanda konumlandırılan parmak iziyle çerçevesiz ekranda parmak izinin koyulacağı yer olarak en dertsiz firmaydı ama telefon satmamak için parmak izini arkaya almış. Bir de 18x9 ekran yapmış ama yine LG G2 kadar çerçevesi var. Bir de rakipleri yüksek ISO başarımı sağlamak için 12 MP kamerayı F/1,5 diyaframlı lensle kombine ederken 19 MP kamerayı F/2.0 lensle kombine ettiği için kendisini tebrik ederiz.
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rtsbora 1 yıl
Sony ve tasarım denince aklıma ilk gelen model Xperia Arc S'tir.

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tuago 1 yıl
Sony ya özür dilemeli ya da Türkiye pazarından defolup gitmeli.
cevaplar.mobi/...
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