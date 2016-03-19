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Sony'nin yeni PlayStation VR paketi belli oldu

Sony'nin sanal gerçeklik gözlüğü PlayStation VR aksesuarlarını pahalı bulanlar için, önemli avantajlar sunan paketler yola çıkmaya başladı. İlk paket, tüketicilere önemli bir tasarruf sunuyor.
3 yıl
4,4b
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10
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin sanal gerçeklik gözlüğü PlayStation VR için fiyat ve çıkış tarihinin belli olmasının ardından, tartışmaların fitili de ateşlenmişti. Sadece gözlüğün 399$ olması ve pakete gerekli hiç bir ücretli aksesuarın dahil edilmemesi eleştiri konusu olmuştu. Bununla birlikte Sony, eleştirileri dindirecek paketler hazırlıyor.

İlk gündeme gelen PS VR paketinde; gözlüğün yanında iki adet Move kontrolcüsü, PS kamera, kablolar, kulaklık ve PlayStation VR World's adında çeşitli sanal gerçeklik projelerinin sergilendiği bir oyun yer alıyor. Normalde tek tek alındığında tüketiciye 560$-570$ gibi bir maliyet çıkaracak olan paket, 500$ fiyat etiketi ile satılacak.

Ayrıca Bkz. "Sony Playstation VR fiyatı belli oldu, işte detaylar"
Yaz aylarında doğru daha fazla PS VR paketinin tanıtılacağı ifade ediliyor. Bahse konu PS VR paketinin ön siparişlerine 22 Mart itibariyle başlanacak. Tek olarak PS VR gözlüğü için ise henüz bir ön sipariş tarihi verilmedi. Gözlüğün sevkiyat tarihi ise Ekim 2016 olarak belirlenmiş durumda. PS4 işlem gücü avantajını da arkasına alacak olan PS VR'nin yaklaşık olarak 37 milyonluk hitap kitlesi bulunuyor. Bu bakımdan, Sony'nin sanal gerçeklik gözlüğü sektöründe lider olması ihtimal dahilinde.
 

Read more: http://www.tweaktown.com/news/51138/sonys-new-500-playstation-vr-bundle-includes-everything-need/index.html Yorum Yaz
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ssbrutality 3 yıl en beğenilen
'PS4 işlem gücü avantajını da arkasına alacak olan PS VR'nin'
Bak Sen.Artık Ps2 Kalitesinde VR Oynayacağız Desene.
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yossikohen 2 yıl
Ben hollandadan 388 eu - vergi iadesi 40 eu = 348 eu ya aldım. İzlenimlerimi yazıyım. Miyop birisi olarak malesef gözlük ayarı bulamadım. Belki daha bilmediğim gizli bi ayarı vardır. Gerçi miyopu yapsam bile astigmatta var. Kısaca lenssiz oynayamadım. Piyasada vr destekli oyun neredeyse yok. (Tomb Raider 20th aniversary destekliyormuş fiyatı düşünce alcam)
Cihaza gelince hareket algılaması falan güzel oynanabilirliği rahat. Vr desteksiz oyunları da oynayabiliyorsunuz.Çook büyük bir ekrana bakıyor hissi veriyor. 65" Vestel 1080p ekranım vardı. Kesinlike tv nin görüntü kalitesi çok çok güzel. Vr desteksiz oyunları bununla oynamanın hiçbir anlamı yok. Büyük kötü bir tv ye bakıyor gibi oluyorsunuz.
Görüntü gerçekten 3D olarak üretiliyor 3D tvlerinki gibi bir sağa görüntü bir sola görüntü değil. Göz baş ağrısı yapmıyor. Kaliteli bir 3D hissi var. Gerçekten kendinizi oyunun içinde hissediyorsunuz. Derinlik hissi başarılı.
Görüntü kalitesi beklentimin altında. Oynanabilirliği yüksek. Piyasada oyun çok az. Sonu 3D tvler gibi olmasından korkuyorum. Herkes bi heves 3D tv aldı. Piyasada 3D film yok.
Sonuç olarak. Gerek görüntü kalitesi beklentimin altında olması gerek oyun olmaması nedeniyle evde güzel bi dekoratif oldu. Almak için çok erken.
Hele hele sakın gittigidiyordan saçma sapan fiyatlara almayın. ABD den yada avrupadan alın. 3000 tlye satan adamlar var. Paranıza yazık o fiyata gidip kendiniz alabilirsiniz. Hem de tatil yaparsınız.
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DH Misafiri 3 yıl
eğer iyi oyunlar çıkarsa sırf VR için sağlam bir kasa toplarım 2k veya 4k oynatacak SLI lı
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1ses1 3 yıl
playstyle
yinede mal gibi alanlar olacaktır !

Eder yada etmez orası ayrı bir konuda sen alamıyorsun diye yada ederi olmadığını düşündüğün bir ürünü alana neden hakaret ediyorsun. Bu hakaret etme özgürlüğü nedir.
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EnemyDestroyeD 3 yıl
çööööööööööööööpp
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SEO-Uzmanı 3 yıl
yinede mal gibi alanlar olacaktır !
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hasanacarturk 3 yıl
Bu Yaz Çok Hareketli geçecek Demekki.. adahaber54.com/...
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bellair 3 yıl
Vr konusunda en büyük hamleleri sony'den bekliyorum. Playstation konusunu bambaşka yerlere taşıyacak gibi duruyor.
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ssbrutality 3 yıl en beğenilen
'PS4 işlem gücü avantajını da arkasına alacak olan PS VR'nin'
Bak Sen.Artık Ps2 Kalitesinde VR Oynayacağız Desene.
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iboocum 3 yıl
Bu tür gözlülklerin miyoplar için de ek ayarı var mı?
1 Yanıt Yanıtla +1
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GoldPunch 3 yıl iboocum
iboocum

Bu tür gözlülklerin miyoplar için de ek ayarı var mı?

Gözlüklü kullanabiliyoruz. Gözlük için yeterli boşluk varmış.

gizmag.com/...
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