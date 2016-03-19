Sony'nin yeni PlayStation VR paketi belli oldu

Ayrıca Bkz.

"Sony Playstation VR fiyatı belli oldu, işte detaylar"

Sony'nin sanal gerçeklik gözlüğüiçin fiyat ve çıkış tarihinin belli olmasının ardından, tartışmaların fitili de ateşlenmişti. Sadece gözlüğün 399$ olması ve pakete gerekli hiç bir ücretli aksesuarın dahil edilmemesi eleştiri konusu olmuştu. Bununla birlikte Sony, eleştirileri dindirecek paketler hazırlıyor.İlk gündeme gelen PS VR paketinde; gözlüğün yanında iki adetkontrolcüsü, PS kamera, kablolar, kulaklık ve PlayStation VR World's adında çeşitli sanal gerçeklik projelerinin sergilendiği bir oyun yer alıyor. Normalde tek tek alındığında tüketiciye 560$-570$ gibi bir maliyet çıkaracak olan paket, 500$ fiyat etiketi ile satılacak.Yaz aylarında doğru daha fazlapaketinin tanıtılacağı ifade ediliyor. Bahse konu PS VR paketinin ön siparişlerine 22 Mart itibariyle başlanacak. Tek olarak PS VR gözlüğü için ise henüz bir ön sipariş tarihi verilmedi. Gözlüğün sevkiyat tarihi ise Ekim 2016 olarak belirlenmiş durumda.işlem gücü avantajını da arkasına alacak olan PS VR'nin yaklaşık olarak 37 milyonluk hitap kitlesi bulunuyor. Bu bakımdan, Sony'nin sanal gerçeklik gözlüğü sektöründe lider olması ihtimal dahilinde.