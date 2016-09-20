Sony’nin yeni amiral gemisi A99 II resmiyet kazandı

DSLR segmentinde en son 2012 yılında A99 amiral gemi modelini piyasaya süren Sony, aradan dört yıl geçtikten sonra bu kez A99 II adındaki devam modeli ile karşımıza çıkıyor. Sony’nin Canon ve Nikon gibi rakiplerine karşı hamlesi olarak görülen A99 II, önemli özelliklere sahip.

Tamamen magnezyum alaşımdan imal edilmiş Sony A99 II, önceki versiyona göre yüzde 8 daha küçük bir yapıya sahip. Daha yeni bir tasarım ile gelecek model ayrıca su ve toz sıçramalarına karşı dayanıklı.

42.4MP çözünürlüğünde 35mm tam kare Exmor R CMOS sensör barındıran kamera melez bir otomatik odaklama ile destekleniyor. Ana sensörde yer alan 399 faz algılama noktasının yanında ayrı bir sensör üzerinde de 79 faz algılama noktası bulunuyor. İki sensör beraber çalışarak daha hızlı ve sürekli odaklanma sunuyor. Buna 4D odak teknolojisi adı veriliyor ve kullanan ilk Alpha serisi kamera da A99 II oldu. Ayrıca kamerada 5 eksenli görüntü sabitleme teknolojisi de mevcut.

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100-25600 aralığında olan ISO değeri 50-102 400 arasına genişletilebiliyor. 4.5 adımlı deklanşör hızı sayesinde düşük ışık koşullarında en iyi sonuçları vermek için optimize edilmiş. LCD ekran yanında 1024x768 piksel çözünürlükte OLED vizör yer alıyor.

4K çözünürlüğünde XAVC-S formatında video kaydı yapan kamera böylece veri transferinde 100Mbps hızlarına ulaşabiliyor. Video kaydı 1-120 kare/saniye arasında 60x hızlı çekime kadar veya 4x yavaş çekime kadar yapılabiliyor. Daha geniş bir alan için makine içerisinde çift SD kart yuvasına yer verilmiş.

Kasım ayında piyasaya çıkacak Sony A99 II modeli sadece gövde olarak 3600 Avro fiyat etiketine sahip. Ülkemizde de ilk nesil model 6000TL civarında bir fiyat etiketine sahipti. Yeni nesil için 15000TL üzeri fiyatlar şaşırtıcı olmayacaktır.



