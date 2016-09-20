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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony’nin yeni amiral gemisi A99 II resmiyet kazandı

Dijital kamera sektöründe sonbahar dönemi itibariyle büyük bir lansman yarışı başlamış durumda. Canon, Nikon, Xiaomi ve Sony sınıflarındaki en iddialı modelleri görücüye çıkardı.
2 yıl
5,3b
1
18
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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DSLR segmentinde en son 2012 yılında A99 amiral gemi modelini piyasaya süren Sony, aradan dört yıl geçtikten sonra bu kez A99 II adındaki devam modeli ile karşımıza çıkıyor. Sony’nin Canon ve Nikon gibi rakiplerine karşı hamlesi olarak görülen A99 II, önemli özelliklere sahip.

Tamamen magnezyum alaşımdan imal edilmiş Sony A99 II, önceki versiyona göre yüzde 8 daha küçük bir yapıya sahip. Daha yeni bir tasarım ile gelecek model ayrıca su ve toz sıçramalarına karşı dayanıklı.

42.4MP çözünürlüğünde 35mm tam kare Exmor R CMOS sensör barındıran kamera melez bir otomatik odaklama ile destekleniyor. Ana sensörde yer alan 399 faz algılama noktasının yanında ayrı bir sensör üzerinde de 79 faz algılama noktası bulunuyor. İki sensör beraber çalışarak daha hızlı ve sürekli odaklanma sunuyor. Buna 4D odak teknolojisi adı veriliyor ve kullanan ilk Alpha serisi kamera da A99 II oldu. Ayrıca kamerada 5 eksenli görüntü sabitleme teknolojisi de mevcut.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi şimdi de aynasız bir profesyonel kamera hazırladı"

100-25600 aralığında olan ISO değeri 50-102 400 arasına genişletilebiliyor. 4.5 adımlı deklanşör hızı sayesinde düşük ışık koşullarında en iyi sonuçları vermek için optimize edilmiş. LCD ekran yanında 1024x768 piksel çözünürlükte OLED vizör yer alıyor.

4K çözünürlüğünde XAVC-S formatında video kaydı yapan kamera böylece veri transferinde 100Mbps hızlarına ulaşabiliyor. Video kaydı 1-120 kare/saniye arasında 60x hızlı çekime kadar veya 4x yavaş çekime kadar yapılabiliyor. Daha geniş bir alan için makine içerisinde çift SD kart yuvasına yer verilmiş.

Kasım ayında piyasaya çıkacak Sony A99 II modeli sadece gövde olarak 3600 Avro fiyat etiketine sahip. Ülkemizde de ilk nesil model 6000TL civarında bir fiyat etiketine sahipti. Yeni nesil için 15000TL üzeri fiyatlar şaşırtıcı olmayacaktır. 


 

http://presscentre.sony.eu/pressreleases/sony-launches-new-flagship-a-a-mount-camera-the-a99-ii-1565273 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BekirHan 2 yıl en beğenilen
Xiaomi' yi şu markalarla aynı başlıkta konumlandırmanız gerçekten komik...
1 Yanıt Yanıtla +21
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mokinto 2 yıl
Donanımhaber bu gidişle çok okuyucu kaybedecek. İfa dan sonra photokina da sanki yokmuş gibi. Panasonic, Olympus, Sony, Hasselblad, Fuji orta format kamera ve yeni lensler dün tanıtıldı. Bir çok yerli site 1-2saat farkla lansmanlari aktardı. Donanımhaber farklı konularla daha çok meşgul.
Bu arada haber için teşekkürler.
Donanımhaber bu gidişle çok okuyucu kaybedecek. İfa dan sonra photokina da sanki yokmuş gibi. Panasonic, Olympus, Sony, Hasselblad, Fuji orta format kamera ve y...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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javaprof 2 yıl
xiomi ne yav.
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Xloud 2 yıl
A7 serisi varken bu takozlara gerek yok
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DH Misafiri 2 yıl
Büyük makine taşımak artık hamallık oldu. Sony A7R2 ile Canikon'u geride bıraktı bunu bazı fanlar kabul edemiyor ama durumun özeti bu. Bu da yetmediği gibi A6300'le de son darbe geldi. Zeiss ve Gmaster lensler Canon L serisi lenslerden geri kalmıyor hatta çok daha iyiler. Özellikle GM 85mm F1.4 inanılmaz bir lens. Canon 5D4 ile durumu kurtarmaya çalıştı ama yetmedi.
2 Yanıt Yanıtla +2
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ezimuse 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Büyük makine taşımak artık hamallık oldu. Sony A7R2 ile Canikon'u geride bıraktı bunu bazı fanlar kabul edemiyor ama durumun özeti bu. Bu da yetmediği gibi A6300'le de son darbe geldi. Zeiss ve Gmaster lensler Canon L serisi lenslerden geri kalmıyor hatta çok daha iyiler. Özellikle GM 85mm F1.4 inanılmaz bir lens. Canon 5D4 ile durumu kurtarmaya çalıştı ama yetmedi.

Elma ile karpuz kıyaslamışsınız güzel
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kakarikikiri 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Büyük makine taşımak artık hamallık oldu. Sony A7R2 ile Canikon'u geride bıraktı bunu bazı fanlar kabul edemiyor ama durumun özeti bu. Bu da yetmediği gibi A6300'le de son darbe geldi. Zeiss ve Gmaster lensler Canon L serisi lenslerden geri kalmıyor hatta çok daha iyiler. Özellikle GM 85mm F1.4 inanılmaz bir lens. Canon 5D4 ile durumu kurtarmaya çalıştı ama yetmedi.

Aynasız makinaları seven ve kullanan biri oldugumu söylerek yorumuma başlamak istiyorum. Belirttiğiniz hamallıktan croplu özellikle m4/3 sistem kullanarak kurtulabilirsiniz. Geçen senelerde bu hamallıktan kurtulun reklamlarının etkisiyle 6d mi satıp Fuji x-t1 + 4 lens almıştım, bu sistemi de 6d yi taşıdığım sırt çantamla taşımak zorunda kalmıştım, tabi ağırlık konusunda bariz bir avantaj sağlamadı değil, sonra fujiyi satıp tekrar canon a geçtim. neyse konuya dönecek olursak birincisi sony sistem oturmamış bir sistem, ve body nin önüne 24-70 2.8 G serisi lens taktığınızda canon da yaptığınız hamallığı yaparsınız. yoksa canonda da ufak tefek lensler var. bir diğer konu lens çeşitliliği; sony 24-70 2.8 in fiyatı malum, ama canikon tarafında hem kendi lensleri var hem de 3.part üreticilerinin uygun fiyatlı lensleri var, tamron, sigma, tokina gibi. Ve gözardı edilen bir diğer nokta 2. el piyasası, arada ki farkı söylememe gerek bile yok, örnek olarak söyle söyliyeyim, 3 ay önce canon sistemimi 21bin tl ye 2 haftada sattım, hepsini ikinci el almıştım ve kar bile ettim sanırım, arabanızı satmaya kalksanız bu kadar hızlı satılmaz. Elbette sony nin avantajları var, özellikle jpeg çıktılarını çok beğeniyorum. ama sony nin taşıma konusunda bence bir artısı yok, tabi onune pancake lens takar gezerim diyorsanız o başka ama canikon dediğiniz zaman benim aklıma 24-70 2.8 70-200 2.8, 135mm f2, 85mm f1.2 sigma 35mm art gibi lensler geliyor, yoksa canonda da var 40mm 2.8 pancake lens. Neyse çok yazdım ama şunuda yazıp bitiyireyim, suan fuji x100t kullanıyorum, nereye gitsem yanımda olan bir makina, sürekli foto çekiyorum, ne taşıma çantası ne bişey, harika birşey.
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DH Misafiri 2 yıl
kamerayı açarsın ve o da ne 45 saniye sonra "kamera sensoru ısındı. kamera kapatılacak" :) :)))
it is a classic by soni :) :) :)
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JoeyBane 2 yıl
a7r ii ile arasinda ne gibi fark olur? Asiri bir fark yoksa daha kompakt ve ucuz olani almak mantikli geliyor.
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Das Boot 2 yıl
Photokina'nın en dikkat çeken makineleri kesinlikle Fuji'nin orta formatı ve olympus'un omd 1 mark ii'si olacak.
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unknownartist 2 yıl
A7r ii nin büyük hali
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ozbey08 2 yıl
dehşetli vahşetli,ama pahalı yani bizim için pahalı başka ülke vatandaşları için bu rakam çerez parası gibi bir şey.
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BekirHan 2 yıl en beğenilen
Xiaomi' yi şu markalarla aynı başlıkta konumlandırmanız gerçekten komik...
1 Yanıt Yanıtla +21
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grafman09 2 yıl BekirHan
BekirHan

Xiaomi' yi şu markalarla aynı başlıkta konumlandırmanız gerçekten komik...

Komik değil arkadaşım, okurların ilgisini farklı konulara çekmek, diğer haberlerin okunması için yapılan bir bilgilendirmedir. Tıklayıp tıklamamak sana kalmış. İnternet siteleri gelirlerini reklamla sağladıkları için, sen o habere tıklarsan site kazanır.
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ezimuse 2 yıl
15bin lira bu makinaya çok bile bence. Benim gözümde ederi 8bin olur türkiyede. Ayrıca bir Sony fanlığı almış başını gidiyor. 5D Mk4 alacağıma bunu alırım diyenleri de gördüm :D
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