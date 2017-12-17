Sony'nin yeni amiral gemisinin detayları sızdırıldı

CES 2018 (Tüketici Elektroniği Konferansı) yaklaşadursun cihazlarla ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. LG G7, Samsung Galaxy S9 serisinin ardından şimdi de Sony'nin muhtemelen 2018'in başlarında tanıtacağı yeni Xperia amiral gemisi telefonunun özellikleri sızdırıldı.

Sızdırılan bilgiler, cihazın Xperia HB216 kod adıyla anıldığını gösteriyor. Telefonun teknik detaylarının paylaşıldığı tabloya bakacak olursak, Sony işlemci tarafında tercihini Qualcomm'un en güncel yonga seti olan SnapDragon 845'ten kullanmış. Sistem belleği kısmında ise 4 GB RAM kullanılacağını görüyoruz. Elbette tüm bunlar iddia niteliğinde lakin diğer üreticiler akıllı telefonlarında 6 GB sistem belleğine yer vermeye başladı. Eğer Sony kullanıcıların karşısına 4GB RAM ile çıkarsa birtakım eleştirilere maruz kalabilir. 64 GB depolama kapasitesiyle gelecek olan cihaz seleflerinde olduğu gibi MicroSD kart desteğine de yer verecek.

Cihazın 148 × 73.4 × 7.4 mm ölçülerinde, 156 gram ağırlığında olacağı iddia ediliyor. 1,920 x 1,080 Full HD çözünürlüğünde 5,48 inç ekrana sahip olması beklenen telefonun ekran kasa oranı ise bir hayli merak konusu. Zira çerçevesiz ekranlı telefonlar 2017 yılına damgasını vurdu. Birçok firma bu akıma adaptasyon sağlarken Sony; ne yazık ki OmniBalance tasarım anlayışını sürdürerek bu akımın dışında kaldı. Japon teknoloji devi “Mirai” tasarım diliyle ben de buradayım demeye hazırlanıyor.

12 + 12 MP çözünürlüğünde iki arka kameraya sahip olması beklenen yeni Xperia modelinin öz çekim kamerasının ise 15 MP çözünürlüğünde olacağı söyleniyor. 3150 mAH büyüklüğünde bir bataryanın eşlik edeceği cihazın Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle birlikte piyasaya sürüleceği de iddialar arsında yer alıyor.

Paylaşılan görseller telefonda microUSB bağlantı noktasının olduğunu gösteriyor ancak rakip firmalar çoktan USB Type-C teknolojisine geçiş yaptı. Elbette cihazlar resmi olarak tanıtılana kadar tüm bunlar iddia niteliği taşımakta. Ancak içeriden gelen sızıntılar bizleri nasıl bir cihazın beklediğini tarif ediyor.

https://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-XZ1-sequel-to-offer-dual-camera-setup-powerful-Snapdragon-845-CPU_id100795