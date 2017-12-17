Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony'nin yeni amiral gemisinin detayları sızdırıldı

Sony'nin yeni Xperia amiral gemisi telefonunun birçok teknik özelliği sızdırıldı. Eğer iddialar doğru çıkarsa yeni Xperia modeli, Sony'nin çift arka kameraya yer verdiği ilk telefon olacak.
1 yıl
9,4b
1
25
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony'nin yeni amiral gemisinin detayları sızdırıldı
CES 2018 (Tüketici Elektroniği Konferansı) yaklaşadursun cihazlarla ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. LG G7, Samsung Galaxy S9 serisinin ardından şimdi de Sony'nin muhtemelen 2018'in başlarında tanıtacağı yeni Xperia amiral gemisi telefonunun özellikleri sızdırıldı.
Sızdırılan bilgiler, cihazın Xperia HB216 kod adıyla anıldığını gösteriyor. Telefonun teknik detaylarının paylaşıldığı tabloya bakacak olursak, Sony işlemci tarafında tercihini Qualcomm'un en güncel yonga seti olan SnapDragon 845'ten kullanmış. Sistem belleği kısmında ise 4 GB RAM kullanılacağını görüyoruz. Elbette tüm bunlar iddia niteliğinde lakin diğer üreticiler akıllı telefonlarında 6 GB sistem belleğine yer vermeye başladı. Eğer Sony kullanıcıların karşısına 4GB RAM ile çıkarsa birtakım eleştirilere maruz kalabilir. 64 GB depolama kapasitesiyle gelecek olan cihaz seleflerinde olduğu gibi MicroSD kart desteğine de yer verecek.
Cihazın 148 × 73.4 × 7.4 mm ölçülerinde, 156 gram ağırlığında olacağı iddia ediliyor. 1,920 x 1,080 Full HD çözünürlüğünde 5,48 inç ekrana sahip olması beklenen telefonun ekran kasa oranı ise bir hayli merak konusu. Zira çerçevesiz ekranlı telefonlar 2017 yılına damgasını vurdu. Birçok firma bu akıma adaptasyon sağlarken Sony; ne yazık ki OmniBalance tasarım anlayışını sürdürerek bu akımın dışında kaldı. Japon teknoloji devi “Mirai” tasarım diliyle ben de buradayım demeye hazırlanıyor. 
Sony'nin yeni amiral gemisinin detayları sızdırıldı
 
12 + 12 MP çözünürlüğünde iki arka kameraya sahip olması beklenen yeni Xperia modelinin öz çekim kamerasının ise 15 MP çözünürlüğünde olacağı söyleniyor. 3150 mAH büyüklüğünde bir bataryanın eşlik edeceği cihazın Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle birlikte piyasaya sürüleceği de iddialar arsında yer alıyor. 
Paylaşılan görseller telefonda microUSB bağlantı noktasının olduğunu gösteriyor ancak rakip firmalar çoktan USB Type-C teknolojisine geçiş yaptı. Elbette cihazlar resmi olarak tanıtılana kadar tüm bunlar iddia niteliği taşımakta. Ancak içeriden gelen sızıntılar bizleri nasıl bir cihazın beklediğini tarif ediyor.

https://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-XZ1-sequel-to-offer-dual-camera-setup-powerful-Snapdragon-845-CPU_id100795 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mr. Jingles 1 yıl en beğenilen
2K saçmalığına girmemiş. Gereksiz kaynak tüketiminden başka bir şey değil.
Yanıtla +46
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 1 yıl
Şu çerçevesiz ekran konusuna bir açıklık getirelim ,Editör "ne yazık ki" diye kişisel bir yorum getirmiş ancak kazın ayağı öyle değil.
Estetik ve görüş alanı olarak elbette çerçevesizler daha çoğunu sunmaktalar.Lakin çerçevesiz ekranlar ergonomik olarak elden düşürülmeye pek müsaitler.
Hele hele Sony'nin Omnibalance adını verdiği tasarım anlayışı ,inatla o kadar üstte ve altta alan varken home,geri vs.r tuşları ekrana getirmesi tamamen SAĞLAMCI olmasından kaynaklanmakta.
Bunun basit ve anlaşılır bir açıklaması var. Söz konusu işlev tuşunu ne kadar alttan kurtarırsanız ,tuşa erişmeye çalışırken telefonu düşürme riskiniz o denli azalmakta.
Apple X modelinde harika bir çözüm getirdi ve elden düşürmeyi kısmen riskini azalttı.(Home yerine sürükleyip bırakılmakta.)
Çerçevesiz telefonların harika bir görünümü var ,lakin bir şey izlerken ,müdahale ederken çeşitli ergonomik riskleri var.
Şu çerçevesiz ekran konusuna bir açıklık getirelim ,Editör "ne yazık ki" diye kişisel bir yorum getirmiş ancak kazın ayağı öyle değil.Estetik ve görüş alan...
Devamını Gör
Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 1 yıl
sony çerçeveleri inceltse bu kez fiyatları kalınlaştırır
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tuturox 1 yıl
Daha önce sızan bilgiler ve yeni gelen bilgiler doğrultusunda birşey söylemek gerekirse boyutların xz1 ile aynı olduğunu 5,2" den 5,48" yaklaşık 0,7 cm bir ekran büyüdüğünü söylemek mümkün beklenen ekran çerçeve oranına ulaşamadığını söylemek doğru olacaktır şöyle ki s8 ile kıyaslamak gerekirse 14,8 cm yükseklik ve daha dar enine rağmen (6,8 cm) üzerine 5,8" ekran sığdırmış olması muhtemel çıkacak yeni telefonda çok büyük bir ekran çerçeve oranı sunmayacağını düşünüyorum. Tabi kişisel tercih konusu ayrıca bir şey olmakla beraber bu sızan bilgilerin kesinlik göstermediğini düşünürsek bir süre daha beklemekte fayda görüyorum. Kendiniz de en boy ölçümünü verilen bilgiler doğrultusunda çizip üzerine 5,48" ekran çizerek tahmini oturtma ile kalacak boşlukları görebilirsiniz. Yine de güzel gelişmeler olması dileğiyle. Sağlıcakla kalın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 1 yıl
Telefonda (ekranı 5,5 inçten küçük) Full HD üzeri çözünürlükler satış politkasıdır, market cilvesidir.
Gereksiz salak bir şeydir. Full HD'den başkasına itibar etmeyiniz.
Ha, gider 12 inç iPad Pro alırsın, o ekranda 5K çözünürlük falan olsun tabi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EyeCoral 1 yıl
Başta sanal gerçeklik gözlüğü falan derken 2K ekranı hayatımıza soktular, şimdilerde sanal gerçeklikte gözden düştü, bence de full hd yeterli bir çözünürlük ama maalesef firmalar geri adım atmamak için bu işi devam ettiriyorlar, Sony bi de bi ara 4K koymuştu, tam bir saçmalıktı şahsen...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hasanoz07 1 yıl
Dh nin Bu hale gelmesine cidden üzülüyorum çok değil 3 4 sene önce forumun ne güzeldi, insanlar bilgiliydiler ve bilgilerini ihtiyacı olanlara aktarıyorlardı, konularda, yorumlarda hep bir kalite, saygı vardı, Bu kitle son 2 yıldır kayboldu, eski konuları görükçe üzülüyorum. Bu durumu Bu haberdende anlayabiliiz, haberdende yazan editörümüz sadece popüle firmaların saçma sapan kullanışsız teknolojilerini benimseyerek asıl önemli olanlara kullanışlılığı görmezden gelmiş, sony telefonların en büyük eksiği çerçevesiz denen saçmalığa uymaması değil, çerçeveye ek olarak sanal navbar koyması, yoksa kullandığım z2 nin çerçeveleri gayet mükemmel ölçülerde, bunu xz serisinde daha da arttırmaları hataydı fakat malum firmaların çerçevesiz saçmalığından çok daha rahat kullanım sunuyor, o çerçeveleri navbarı gömüp yarımşar santim kısaltsalar gayet kullanışlılığı olur fakat siz gibiler yine malum şaçmalıkları överek gömersiniz. Millet 6 gb kullanırken sony 4 gb koymuş cümleniz tarafsızlığın haberciliğe örnek olarak turkuaz medya grubunu örnek aldığınızı yada onların anlayışından baktığınızı gösterdi bana. Lütfen forumu eski güzel günlerine döndürüp iyiye iyiye, kötüye kötü diin, bir işte kendinizin değil toplumun çıkarını düşünün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 1 yıl
Yıl ve teknoloji paralelinde 4 gb ram piyasası için büyük zaafiyet.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 1 yıl
samsung'un hemen hemen aynı boyuttaki kasaya 5.8 inç ekran sığdırdığını düşünürsek ekran kasa oranı gene iç açıcı değil gibi sanki.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Babanın.Oğlu.Kemal 1 yıl
Basit bir mantıkla gidersek lg g4 5.5 inc ekrana sahip ve telefonun boyu 148.5 mm idi
Bu telefon da 5.48 inç ekran ve 148 mm ile birebir lg g4 gibi olacak anlaşılan

Tus kombinasyonunu ekrana değil alta kapasitif tuş olarak monte ederse benim gözümde yok satar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silenforce 1 yıl
Ram konusunda illa ki eleştirilicektir de 6 GB Ram nedir daha bundan kaç sene önce 4 GB Ram'i eleştiren insanlar 8 GB hafızalı telefonlar kullanıyordu.4 GB'lık geçici hafıza acaba nelerine yetmeyecek merak ediyorum.Z5'te kullanılan Ram bana yeterken 4 GB'ı nasıl kullanmayı düşünüyorlar gerçekten merak ediyorum,ki telefonu kullanırım yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AL3lMA 1 yıl
Bu sony sürekli aynı tasarım Sonunda cercevesiz ekrana geçecek ama nezman geçerse de en iyisini yapacagına eminim ama çok geriden geliyorsun be Mecburen seni değiştirmek zorunda kaldık :-D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9353 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, sony xperia ve
9 etiket daha tüketici elektroniği fuarı amiral gemisi 2018 ces 2018 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Lockheed Martin süpersonik yolcu jeti üretecek 1 yıl Büyük yılbaşı çekilişi ile 5000 TL değerinde ödüller sizi bekliyor 1 yıl Hackerlar, Ortadoğu'daki bir enerji santralinin operasyonlarını durdurdu 1 yıl Ağ Tarafsızlığı sonrasında internet kullanıcılarını neler bekliyor? 1 yıl Yunan basınında Türk Savunma Sanayi endişesi 1 yıl Tesla Süperşarj istasyonlarının kullanımını kısıtlıyor 1 yıl Cep telefonlarının sağlığa zararı ile ilgili yeni endişe verici bildiri 1 yıl Huawei, Android kullanımını kolay ve hızlı hale getiriyor 1 yıl Sony'nin yeni Xperia amiral gemisinin görüntüleri sızdırıldı 1 yıl TUSAŞ’tan uçak motoru üretimine 205 milyon liralık yatırım 1 yıl Xiaomi de Snapdragon yonga setli dizüstü modeli hazırlıyor 1 yıl SIM kart üreticisi Gemalto satıldı 1 yıl BlackBerry World uygulama mağazası kapanıyor 1 yıl Asus ROG Maximus X Formula Z370 incelemesi "Sıvı soğutmalı, meraklısına anakart" 1 yıl Kendi enerjisini üreten akıllı sera sistemi geliştirildi 1 yıl Mercedes-Benz'in yeni tasarım stüdyosu Fransa'da açılıyor 1 yıl Facebook arkadaşlarınızı bir ay sessize alabilirsiniz 1 yıl iTunes'un Windows Mağazası'na gelişi süresiz ertelendi 1 yıl Xiaomi'nin yeni bombaları l Galaxy S9 çıkış tarihi l Mobilite 1 yıl ISS'te görevli astronotlar Star Wars: The Last Jedi'ı kaçırmayacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony'nin yeni amiral gemisinin detayları sızdırıldı Sonraki Türkiye’nin ilk sürücüsüz metro hattı kullanıma açıldı 1 yıl Mozilla’dan tepki çeken hamle: Firefox’a gizlice eklenti kuruldu! 1 yıl Galaxy S9 serisi Şubat ayındaki MWC 2018'de tanıtılabilir 1 yıl Bosch'tan elektrikli otomobil bataryaları için dev hamle 1 yıl Ziyaretçilerinin bilgisayarlarında madencilik yazılımı çalıştıran sitelerin sayısı giderek artıyor 1 yıl Huawei ile mobil fotoğrafçılıkta RAW kalitesi 1 yıl Güç otomobilinde olsun: Star Wars temalı Renault Zoe satışa sunuldu 1 yıl Avrupa Birliği, ABD'nin talebini reddetti: Apple davasına müdahil olamayacak 1 yıl İtalyan tasarımcının geçmiş ile geleceği harmanladığı fütüristik tasarımları 1 yıl Kuzey Kore, Güney Kore'nin Bitcoin borsasına saldırdı 1 yıl Project Tango tarihe karışıyor 1 yıl Acıyı hissetmeyen ailenin genleri kronik ağrılar için ümit vadediyor 1 yıl Facebook da itiraf etti: "Facebook kullanmanız zararlı olabilir" 1 yıl Apple yeni bilim-kurgu dizisi için hazırlıklara başladı 1 yıl Range Rover Evoque dünyanın en büyük hız tümseğini nasıl aştı? [video] 1 yıl Türkiye'de Bitcoin ile satın alabileceğiniz 50 ürün 1 yıl Youtube'dan 11 Milyon Dolar kazanan çocuk | 2si1 1 yıl Çanakkale haritaları içeren Battlefield 1 "Turning Tides" DLC’si yayınlandı 1 yıl OnePlus 5T'yi kullandık l Bu telefon çok hızlı 1 yıl Bitcoin'le cinayet emrine 6 yıl hapis cezası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim