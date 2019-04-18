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Sosyal medyanın gözde rotası Doğu Ekspresi yenileniyor

Instagram ve YouTube'un gözdesi haline gelen Doğu Ekspresi'ne o kadar yoğun ilgi var ki biletleri saniyeler içerisine tükeniyor. TCDD, yoğun talep nedeniyle bu rotaya ikinci bir tren ekleyecek.
1 ay
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sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Son yıllarda gezginlerin ve turistlerin ilgisini çeken Doğu Ekspresi, bölgenin tanıtımı için büyük önem taşıyor. Yataklı vagon sayısının az olması nedeniyle biletleri anında tükenen Doğu Ekspresi’ne ikinci bir tren geliyor.

TCDD’nin nostaljik treni Doğu Ekspresi, Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars hattında sefer yapıyor. Yolculuk yaklaşık olarak 25 saat sürüyor.

Doğu Ekspresi, özellikle de bölgenin kış aylarında beyaz örtüye bürünmesi ile birlikte görsel şölen yaşatıyor. Instagram ve YouTube’da Doğu Ekspresi paylaşımlarının yoğun ilgi görmesi nedeniyle bu tren yolculuğu, sosyal medyanın yeni gözdesi olmuş durumda.

 

Doğu Ekspresi, hem rotaya ev sahipliği yapan şehirlerin hem de Türkiye’nin tanımı için önemli araçlardan biri haline geldi. Fakat Doğu Ekspresi yolcusu olmak kolay değil, biletler saniyesinde tükeniyor. Sefere talep çok fazla, bilet sayısı ise çok az. Günde 1 sefer var ve bu trende yalnızca 6 adet 2 yataklı vagon bulunuyor. Biletler, seferden 30 gün önce satışa çıkıyor. Biletlerin bir bölümü turizm şirkketlerine daha önceden satılıyor. Bu nedenle TCDD'den bilet almak isteyen binlerce kişi arasından yalnızca 50-60 kişi bilet sahibi olabiliyor.

İkinci tren geliyor

Yoğun talep üzerine aynı güzergahta ikinci bir trenin daha hizmete sunulması için çalışma yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaya göre ikinci tren, yalnızca yataklı vagonlardan oluşacak. Her gün bir sefer yapılacak. Doğu Ekspresi’ne göre bilet fiyatları pahalı olacak. Farkın ne kadar olacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Hali hazırdaki Doğu Ekspresi biletlerine bu yıl içerisinde olmasa da sonrasında zam yapılacağı belirtiliyor.

Dünya, nostaljik tren rotalarına epey ilgi gösteriyor. Trans Sibirya Ekspresi, Afrika'nın Gururu ve Oreint Ekspresi en popüler tren rotaları olarak gösteriliyor. Doğu Ekspresi seferlerinin arttırılması ve modernizasyonların yapılması ile Doğu Avrupa'nın en popüler rotaları arasına girebilir. Aynı zamanda bu tren yolculuğu, Kars'ın turistik anlamda gelişmesi ve turist ekonomisinin canlanmasına yardımcı oluyor.

https://www.haberturk.com/iste-yeni-dogu-ekspresi-2436184-ekonomi Yorum Yaz
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Bay Robot 1 ay en beğenilen
Yenilense ne yazar. Treni peşkeş çekiyorlar tatil firmalarına koltukları vatandaşa açmıyorlar bile!
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Kerim5100 1 ay
Balon bildiğin sosyal medya pohpohlamasından başka bir şey değil.
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asdf_13 1 ay
şu olayı süsleyip püsleyip instaya koyanlara sövmeyin lütfen. bunu yapanların dertleri kendi popüleriteleri olabilir ama bir yandan istemeden de olsa bu rotanın reklamını yapıyorlar. instagram sayesinde yurt dışında ki turistler bu rotayı keşfedip kullanmak isteyebilir. Zara'dan giydiği ile hava atacağına doğu ekspresindeki abartılı fotolarla hava atsın. uzun vadede ülkeye getirisi olabilir. seçerek bok atın lütfen, her önünüze gelene atmayın.
doğu ekspresinde en eleştirilecek konu acentaların biletleri toptan alıp yüksek fiyatlara satmaya çalışmasıdır. bundan bahsetmeli sürekli. mümkünse yakın çevreye acentalardan bilet alınmaması tavsiye edilmeli.
şu olayı süsleyip püsleyip instaya koyanlara sövmeyin lütfen. bunu yapanların dertleri kendi popüleriteleri olabilir ama bir yandan istemeden de olsa bu rotanın...
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ssbrutality 4 hf.
instagram kezbanları sevinir artık
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redoano 1 ay
çok ankara erzurum yaptım öğrencilik yıllarımda be. müthiş keyifli oluyor idi
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Olgi 1 ay
tcdd'nin keko yöneticileri (akpli) turcularla(akpli)anlaşıp biletleri içerden satıyor.bunun adı ranttır
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cabriyo 1 ay
göbekli tepe 1, nevşehir mağara evleri 2, doğu ekspresi 3. tatil olarak yapmak istediğim 3 şey. türkiyede o kadar gezilecek yer varki yurtdışına tatile gerçekten gerek yok.
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b@d0 1 ay
Herkes Kazım Karabekir oldu zaten.
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RaptorFX 1 ay
Eskişehir'de okurken asla ama asla binmek istemediğim, leş gibi kokan tren şimdi moda oldu ya la. Gerçi hıyarlı kışkırtmaların olduğu bir dünyada çok görmemek lazım.
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Haplo 1 ay
Yahu bu işten para kazanıyorsunuz; trenler zararına yolcu alıyor değil ya! Çok mu zor tren koymak sattığımın memleketinde!? İstanbul-Ankara, İstanbul-Konya YHT de koysunlar. Hemde öyle 1-2 tane değil 20 tane, 30 tane koysunlar ne olacak?! Her yarım saatte bir tren kalksın ne olacak?! Gece 3'de tren kalksın ne olacak?! Günde 11 sefer var; Ayın 29'u, haftaya pazartesi gününe kadar tüm trenler ağızına kadar dolu. Boş yer bulduklarında da "kadın yanı, erkeğe satmıyoruz" yapıyorlar; he aynısını kadınlara da yapıyorlar "erkek yanı, alamazsın" diye. Türkiye'de 21. yüzyıl böyle yaşanıyor...
Istanbul-Ankara arası akın akın çalışan o büyük otobüs firmalarına peşkeş çekmek için yapmıyorlarsa ben de bir şey bilmiyorum. Rant gözetenlerin gözü çıksın.
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AirSupport 1 ay Haplo
Dur hocam daha olanları doğru düzgün yürütemiyorlar sen diyorsun arttırın. Kazasız belasız bi yürütseler de yarım saat geç kalksa...
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leocorte 1 ay
İnsanların gezmeleri nasıl veya ne amaçla olduğundan kime ne? Her gezginin bir amacı var nasıl olsa. İmrenirim o insanlara. Keşke fırsatım olsada bende dünyayı gezebilsem. Instagram'dan öncede milyonlarca insan geziyor ve fotoğraf çekiyordu ben de gezsem bende paylaşırım. Sonuçta fotoğraf depolama gibi bir sistem oldu artık.
Bu güzelliği paylaşmak yerine tartışmanın gereksiz olduğu konularda zaman harcamak kimseye fayda sağlamaz.
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Portraitclub 1 ay
Hep merak etmişimdir tren yolculuğunu ama açıkçası hevesim kaçtı. Çok fazla rağbet görmesinden dolayı yolculuğun kalitesinden emin olamıyorum bir çok kişi manzaranın tadını çıkarmak için gitmiyor sadece instagrama bir kaç fotoğraf atabilmek için gidiyor.
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The.Mafia 1 ay
Turizm sektöründe iyi patladı Doğu ekspresi
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