Sosyal medyanın gözde rotası Doğu Ekspresi yenileniyor

Son yıllarda gezginlerin ve turistlerin ilgisini çeken Doğu Ekspresi, bölgenin tanıtımı için büyük önem taşıyor. Yataklı vagon sayısının az olması nedeniyle biletleri anında tükenen Doğu Ekspresi’ne ikinci bir tren geliyor.

TCDD’nin nostaljik treni Doğu Ekspresi, Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars hattında sefer yapıyor. Yolculuk yaklaşık olarak 25 saat sürüyor.

Doğu Ekspresi, özellikle de bölgenin kış aylarında beyaz örtüye bürünmesi ile birlikte görsel şölen yaşatıyor. Instagram ve YouTube’da Doğu Ekspresi paylaşımlarının yoğun ilgi görmesi nedeniyle bu tren yolculuğu, sosyal medyanın yeni gözdesi olmuş durumda.

Doğu Ekspresi, hem rotaya ev sahipliği yapan şehirlerin hem de Türkiye’nin tanımı için önemli araçlardan biri haline geldi. Fakat Doğu Ekspresi yolcusu olmak kolay değil, biletler saniyesinde tükeniyor. Sefere talep çok fazla, bilet sayısı ise çok az. Günde 1 sefer var ve bu trende yalnızca 6 adet 2 yataklı vagon bulunuyor. Biletler, seferden 30 gün önce satışa çıkıyor. Biletlerin bir bölümü turizm şirkketlerine daha önceden satılıyor. Bu nedenle TCDD'den bilet almak isteyen binlerce kişi arasından yalnızca 50-60 kişi bilet sahibi olabiliyor.

İkinci tren geliyor

Yoğun talep üzerine aynı güzergahta ikinci bir trenin daha hizmete sunulması için çalışma yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaya göre ikinci tren, yalnızca yataklı vagonlardan oluşacak. Her gün bir sefer yapılacak. Doğu Ekspresi’ne göre bilet fiyatları pahalı olacak. Farkın ne kadar olacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Hali hazırdaki Doğu Ekspresi biletlerine bu yıl içerisinde olmasa da sonrasında zam yapılacağı belirtiliyor.

Dünya, nostaljik tren rotalarına epey ilgi gösteriyor. Trans Sibirya Ekspresi, Afrika'nın Gururu ve Oreint Ekspresi en popüler tren rotaları olarak gösteriliyor. Doğu Ekspresi seferlerinin arttırılması ve modernizasyonların yapılması ile Doğu Avrupa'nın en popüler rotaları arasına girebilir. Aynı zamanda bu tren yolculuğu, Kars'ın turistik anlamda gelişmesi ve turist ekonomisinin canlanmasına yardımcı oluyor.

https://www.haberturk.com/iste-yeni-dogu-ekspresi-2436184-ekonomi